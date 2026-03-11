ETV Bharat / bharat

জ্বালানি সঙ্কটে বিয়ে-অনুষ্ঠানে উনুনে রান্না, আয়োজনে যৎসামান্য পদের পরামর্শ সরকারের

বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সঙ্কটের কারণে বিয়ের ভোজ রান্নার জন্য ক্যাটারারদের কাঠের আগুনে রান্না করতে এবং খাবারের পদের সংখ্যা কমানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

LPG Crisis
জ্বালানি সঙ্কটে বিয়ে-অনুষ্ঠানে উনুনে রান্নার পরামর্শ মধ্যপ্রদেশ সরকারের (ছবি: এএনআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 11, 2026 at 5:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ইন্দোর, 11 মার্চ: ইরানের সঙ্গে ইজরায়েল-মার্কিন সংঘাত এবং বিশ্বব্যাপী জ্বালানি সরবরাহ শৃঙ্খলের উপর এর প্রভাব এবার দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পড়তে শুরু করেছে ৷ বিয়ে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের ভোজ রান্নার ক্ষেত্রে পদের সংখ্যা কমানোর পাশাপাশি জ্বালানির বিকল্প ব্যবস্থা ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

গত মাসের শেষের দিকে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলি খামেনেইকে হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে ইরান গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়ায় এবং মধ্যপ্রাচ্যে একটি বড় সংঘাতের সূত্রপাতের কারণে দেশজুড়ে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে।

এলপিজির সরবরাহ কম থাকার কারণে ভারতের বেশ কয়েকটি রেস্তোরাঁ বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ এর ফলে, জ্বালানি সঙ্কট এখন উৎসব-অনুষ্ঠানের খাবারের পাতের উপরেও প্রভাব ফেলছে। মঙ্গলবার মধ্যপ্রদেশের ক্যাটারিং কোম্পানিগুলির সঙ্গে এক বৈঠকে সে রাজ্যের খাদ্য বিভাগ তাদের উৎসব-অনুষ্ঠানে জন্য কাঠকয়লা, কাঠের আগুনে রান্না করার আহ্বান জানিয়েছে, উনুন ব্যবহারের উপর জোর দিয়েছে। কাঠকয়লা, কাঠের বা কেরোসিনের উনুনের পাশাপাশি ইন্ডাকশন কুকার ব্যবহার করে উৎসব-অনুষ্ঠানের খাবার রান্না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ক্যাটারিং সংস্থাগুলিকেও খাবারের সংখ্যা এবং আয়োজকদের নিমন্ত্রিতের সংখ্যা কমাতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷ এর পরে ক্যাটারিং অ্যাসোসিয়েশন সিদ্ধান্ত নেয় যে, উৎসব-অনুষ্ঠানের জন্য 100টি আলাদা পদের পরিবর্তে 15 থেকে 20টি পদ তৈরি করা হবে।

LPG Crisis
দেশজুড়ে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে (ছবি: এএনআই)

ইন্দোরের খাদ্য নিয়ন্ত্রক এমএল মারু নিশ্চিত করেছেন যে, মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্কটের কারণে বাণিজ্যিক এলপিজি সিলিন্ডার সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার পর ক্যাটারিং ব্যবসায় জড়িতদের এলপিজি সিলিন্ডার থেকে ঐতিহ্যবাহী জ্বালানি উৎস ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ইন্দোরের খাদ্য নিয়ন্ত্রক এমএল মারু বলেন, "বাণিজ্যিক এলপিজি সরবরাহ আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আমরা ক্যাটারিং অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে একটি বৈঠক করেছি, যেখানে আমরা (LPG) বিকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করেছি। তারা বিয়ের সংখ্যা এবং তারিখ সম্পর্কে তথ্য জানিয়েছে। অ্যাসোসিয়েশন আশ্বাস দিয়েছে, তারা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে ৷"

মধ্যপ্রদেশ ক্যাটারিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উমেশ জৈন জানান, সরকার প্রথমে হাসপাতাল এবং হোস্টেলগুলিতে এবং তারপরে ক্যাটারারদের মধ্যে বাণিজ্যিক সিলিন্ডার বিতরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তিনি বলেন, "আমাদের বলা হয়েছিল যে বাণিজ্যিক সিলিন্ডার সরবরাহ পুনরায় শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রাধিকার অনুযায়ী সিলিন্ডার বিতরণ করা হবে। প্রথমে হাসপাতাল এবং হোস্টেলগুলিতে, তারপর আমাদের । আমাদের প্রচেষ্টা সরকারের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়ানো। যতক্ষণ আমাদের কাছে সম্পদ থাকবে, আমরা পরিষেবা চালিয়ে যাব ৷ কারণ, এটি শুধু সরকারের দায়িত্ব নয়, বরং এই ধরনের জরুরি পরিস্থিতিতে সহায়তা করা আমাদের ব্যক্তিগত দায়িত্বও বটে ৷"

  1. কলকাতা-সহ দেশের বড় শহরগুলির হোটেল-রেস্তোরাঁয় LPG ঘাটতি, আশঙ্কায় পরিষেবা
  2. ডোমেস্টিক LPG সিলিন্ডার বুকিংয়ের নিয়মে বড় পরিবর্তন, আরও বাড়ল অপেক্ষার সময়
  3. যুদ্ধের জের, একলাফে অনেকটা বাড়ল রান্নার গ্যাসের দাম

TAGGED:

WOOD FUEL FOR COOKING
HOW TO COOK WITHOUT LPG
MADHYA PRADESH CATERING ASSOCIATION
GLOBAL FUEL CRISIS
LPG CRISIS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.