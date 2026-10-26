ইনস্টাগ্রামে প্রেম, আদালতে বিয়ে ! 9 মাসেই স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যা যুবকের

ইনস্টাগ্রামে প্রেম, আদালতে বিয়ে ! 9 মাসেই স্ত্রীকে পুড়িয়ে হত্যা যুবকের
Husband kills Wife: ঘটনার পর অভিযুক্ত স্বামী সঞ্জীব শাহ ভাপ্তিয়াহি থানায় আত্মসমর্পণ করেন । তাঁকে ও তাঁর বাবাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
Published : October 26, 2026 at 3:59 PM IST
পটনা, 26 অক্টোবর: তাঁদের প্রেম হয়েছিল ইনস্টাগ্রামে ৷ আদালতে সেরেছিলেন বিয়েও ৷ কিন্তু বিয়ের মাত্র নয় মাস কাটতে না কাটতেই সব শেষ ৷ প্রেমের শুরুটা স্বপ্নের মতো হলেও পরণতি হল ভয়ঙ্কর ৷ অভিযোগ, যুবক তাঁর স্ত্রীকে পুড়িয়ে মেরে ফেলেছেন । দগ্ধ অবস্থায় সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন রবিবার মৃত্যু হয় দামিনী কুমারীর ।
ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার গভীর রাতে বিহারের সুপৌল জেলার রতনপুর থানা এলাকার একটি খালের কাছে । ঘটনার পর কোধলি গ্রামের বাসিন্দা 23 বছর বয়সি অভিযুক্ত সঞ্জীব শাহ ভাপ্তিয়াহি থানায় আত্মসমর্পণ করেন । জানা গিয়েছে, সঞ্জীব আগে হায়দরাবাদের একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করতেন । গত বছর ইনস্টাগ্রামে মুজাফফরপুর জেলার মারওয়ান গ্রামের বাসিন্দা 21 বছরের দামিনী কুমারীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তাঁরা একে অপরের প্রেমে পড়েন । কয়েক মাস প্রেমের সম্পর্কে থাকার পর তাঁরা বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেন । সুপাউলের একটি আদালতে তাঁরা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন । প্রথম কয়েক মাস সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্কে টানাপোড়েন শুরু হয় ।
বীরপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক (এসডিপিও)পবন কুমার ইটিভি ভারতকে বলেন, "তাদের বিয়ে হলেও সঞ্জীব কখনওই দামিনীকে তাঁর পৈতৃক বাড়িতে, যেখানে তাঁর বাবা-মা ও ভাইয়েরা থাকেন, সেখানে নিয়ে যাননি । এটি তাঁদের মধ্যে বিবাদের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং দামিনী তাঁর শ্বশুরবাড়িতে যাওয়ার জন্য জেদ ধরতে থাকেন । সঞ্জীব বারবার তা প্রত্যাখ্যান করেন, যার ফলে প্রায়ই তাঁদের মধ্যে ঝগড়া হত ৷"
এসডিপিও আরও জানান, সঞ্জীব দামিনীকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গিয়ে রাখতেন, কিন্তু কখনওই তাঁকে নিজের গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাননি । এতে দামিনীর মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয় এবং তিনি এ বিষয়ে সঞ্জীবকে চাপ দিতে থাকেন । তাঁদের সম্পর্কের তিক্ততা বাড়তে থাকে এবং এই মাসের শুরুর দিকে তাঁরা বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন ।
সুপৌল সদর হাসপাতালে মৃত্যুর আগে দেওয়া জবানবন্দিতে দামিনী বলেন, "সঞ্জীব আমাকে বিবাহবিচ্ছেদের নথিপত্রে সই করার জন্য সুপৌলে ডাকে । আমি শনিবার বিকেলে তার গ্রামে পৌঁছই । সে আমাকে মোটরসাইকেলে তুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এদিক-সেদিক ঘোরাতে থাকে । রাতে সে আমাকে একটি জমির দিকে নিয়ে যায় ৷ এরপর মোটরসাইকেল থেকে পেট্রল বের করে আমার গায়ে ঢেলে দেয় এবং আগুন ধরিয়ে দেয় ।"
শরীরে আগুন লেগে যাওয়ায় দামিনী চিৎকার শুরু করেন এবং রতনপুর থানা এলাকার নিকটবর্তী লালমানপট্টি গ্রামের দিকে দৌড়ে যান । তাঁর আর্তনাদ শুনে কয়েকজন গ্রামবাসী ছুটে আসেন । ততক্ষণে তিনি মারাত্মকভাবে দগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন । গ্রামবাসীরা একটি শাড়ি দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরেন এবং পুলিশকে খবর দেন ।
এসডিপিও পবন কুমার বলেন, "আমাদের পুলিশ টিম গ্রামে পৌঁছে দামিনীকে অ্যাম্বুলেন্সে করে সুপৌল সদর হাসপাতালে নিয়ে যায় । রবিবার সকালে তিনি দগ্ধ অবস্থায় মারা যান । এদিকে সঞ্জীব ভাপ্তিয়াহি থানায় আত্মসমর্পণ করেন ৷ পরে তাঁকে রতনপুর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় । তাঁর বাবা কিনু সাহকেও গ্রেফতার করা হয়েছে । তাঁদের আদালতে পেশ করা হচ্ছে ।"
ইতিমধ্যে দামিনীর পরিবার, যার মধ্যে রয়েছেন তাঁর বাবা রাজকুমার মণ্ডল ও ভাই কুণাল কুমার-ঘটনার খবর পেয়ে সুপৌলে পৌঁছন । তাঁদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে রতনপুর থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে । অভিযোগে তাঁরা সঞ্জীবের বাবা, বড় ভাই এবং বউদির বিরুদ্ধেও অভিযোগ এনেছেন । বীরপুরের এসডিপিও জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত চলছে এবং ফরেনসিক ল্যাবরেটরি টিমকেও এতে যুক্ত করা হয়েছে । দামিনীর দেহের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে ।
পুলিশ এই ঘটনায় সঞ্জীবের পরিবারের পক্ষ থেকে নিহতের ওপর চালানো নির্যাতনের দিকও খতিয়ে দেখছে । দামিনীর বাবার অভিযোগ, কয়েক মাস আগে দামিনী তাঁর স্বামীর গ্রামে গিয়েছিলেন ৷ কিন্তু সেখানে তাঁকে নির্যাতন করা হয় এবং ফিরে যেতে বাধ্য করা হয় । এছাড়া সঞ্জীবের অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক থাকতে পারে বলেও পরিবারের সন্দেহ ৷ আর সেই কারণেই তিনি চাইতেন না যে দামিনী তাঁর বাড়িতে আসুক ।