বৃহস্পতির সকালে ফের কেঁপে উঠল দিল্লি, বিকট শব্দে ছড়াল আতঙ্ক
Published : November 13, 2025 at 12:41 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 নভেম্বর: বিকট শব্দে ফের কেঁপে উঠল দিল্লি ৷ বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানীর মহিপালপুর এলাকায় ব়্যাডিসন হোটেলের কাছে বিস্ফোরণের মতো শব্দ শোনা যায় ৷ দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির এই এলাকায় এদিন একটি বাসের টায়ার ফাটে ৷ কিন্তু দিল্লি বিস্ফোরণের পর বিকট এই শব্দে স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ৷ এমনটাই জানিয়েছেন পুলিশ ৷
দমকল বাহিনীর তরফে জানা গিয়েছে, সকাল 9.18 মিনিট নাগাদ তারা একটি ফোন কল পান ৷ তারপরই দমকলের 3টি ইঞ্জিন ব়্যাডিসন এলাকায় পৌঁছয়। বর্তমানে, দিল্লি পুলিশ এলাকায় দ্রুত পৌঁছয় ৷ তবে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি ৷ এরপরই দিল্লি পুলিশের তরফে তল্লাশি চালানো হয় ৷ কিন্তু, এরপরও কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে কিছুই পাননি । পুলিশ জানিয়েছে, এক মহিলা ফোন করেছিলেন দমকল বাহিনীকে ৷ কিন্তু ঘটনাস্থলে পৌঁছনোর পর কিছুই পাওয়া যায়নি ৷ তারপরই সামনে আসে বাসের টায়ার ফেটে যাওয়ার বিকট শব্দ হয় ৷
ডেপুটি কমিশনার অফ পুলিশ (দক্ষিণ-পশ্চিম) অমিত গোয়েল বলেন, "কেউ একজন ফোন করেছিলেন ৷ তরপরই ব়্যাডিসন এলাকার হোটেল এলাকায় পৌঁছয় পুলিশ ৷" যিনি পুলিশকে এই খবর দিয়েছেন, তিনি গুরুগ্রামে যাচ্ছিলেন ৷ তখনই একটি বিকট শব্দ শুনতে পান ৷ গোয়েল আরও যোগ করেন, "আমরা সবকিছু পরীক্ষা করে দেখেছি ৷ মহিপালপুরের এলাকায় কিছুই পাওয়া যায়নি।"
তদন্তকারী এক অফিসার ডেপুটি কমিশনারকে জানান, ওই বাসটি ধৌলা কুয়ানের দিকে যাচ্ছিল ৷ সেই বাসের পিছনের টায়ার ফেটে যায় ও বিকট শব্দে এলাকাটি কেঁপে ওঠে ৷ যার জেরে এলাকাবাসী আঁতকে ওঠেন ৷ পরিস্থিতি স্বাভাবিক এবং চিন্তার কিছু নেই ৷
উল্লেখ্য, সোমবার সন্ধ্যায় লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণ ঘটে। দিল্লি পুলিশ জানায়, বিস্ফোরণের জেরে আশপাশের বেশ কয়েকটি গাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে যায় ৷ কাছাকাছি কয়েকটি বাড়ি ও লালকেল্লা মেট্রো স্টেশনের কাচেও ফাটল ধরে ৷ বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 13 ৷ এই ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ সামনে এসেছে ৷
বৃহস্পতিবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, লালকেল্লার সামনে বিস্ফোরণে ব্যবহৃত হুন্ডাই i20 গাড়িটির চালকের আসনে ছিল কাশ্মীরের চিকিৎসক উমর নবি ৷ গত মঙ্গলবার উমরের মায়ের ডিএনএ নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য এখানে পাঠানো হয় ৷ অন্যদিকে, বিস্ফোরণস্থল থেকে সংগৃহীত দেহাবশেষের ডিএনএ পরীক্ষা করা হয় ৷ যার সঙ্গে উমরের মায়ের ডিএনএ মিলে যায় ৷ এরপরই তদন্তকারীরা নিশ্চিত হন বিস্ফোরণে ব্যবহৃত গাড়িটি চালাচ্ছিল উমর মহম্মদ ।