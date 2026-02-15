মার্কিন চুক্তি নিয়ে পাঁচ প্রশ্নবান রাহুলের, কড়া আক্রমণ মোদি সরকারকে

মার্কিন চুক্তি নিয়ে পাঁচ প্রশ্নবান রাহুলের, কড়া আক্রমণ মোদি সরকারকে
আমেরিকা-ভারত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কেন্দ্রের মোদি সরকারকে কড়া আক্রমণ করলেন রাহুল গান্ধি ৷ প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাবি করেছেন তিনি ৷
By PTI
Published : February 15, 2026 at 5:10 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 ফেব্রুয়ারি: লোকসভায় দাঁড়িয়ে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে দেশ বিক্রির অভিযোগ তুলেছিলেন রাহুল গান্ধি ৷ এবার সোশাল মিডিয়ায় লিখলেন, 'দেশের কৃষকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে' ৷ রবিবার দুপুরে ভারত-আমেরিকা অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে মোদি সরকারের কড়া সমালোচনায় করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল ৷
এই চুক্তি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে পাঁচটি প্রশ্ন করে তা সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন কংগ্রেস সাংসদ ৷ এই চুক্তি নিয়ে বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করে একাধিক পোস্ট করে চলেছেন বিরোধী দলনেতা ৷ এদিন তিনি লিখেছেন, "আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির মধ্যে দিয়ে ভারতের কৃষকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হচ্ছে ৷"
18% टैरिफ बनाम 0% - आइए समझाता हूं, कैसे झूठ बोलने में माहिर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इसपर भ्रम फैला रहे हैं। और, किस तरह से वो भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से देश के कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को धोखा दे रहे हैं।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 14, 2026
बांग्लादेश को अमेरिका में गारमेंट्स निर्यात पर 0%… pic.twitter.com/F4hi4OCHFj
এই চুক্তি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে পাঁচটি প্রশ্ন-
- তাঁর প্রশ্ন ডিডিজি নিয়ে- রাহুল লিখেছেন, "ডিডিজি আমদানির বাস্তবিক অর্থ কী ? এর মানে কি, ভারতের গবাদি পশুদের আমেরিকার জিএম কর্ন (ভুট্টার দানা) থেকে তৈরি ডিসটিলার্স গ্রেন খাওয়ানো হবে ? এর ফলে আমাদের দুগ্ধজাত পণ্যগুলির উৎপাদন আমেরিকার কৃষি ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে না তো ?"
- দ্বিতীয় প্রশ্ন- "আমরা যদি জিএম সোয়া তেলের আমদানিতে অনুমতি দিই, তাহলে মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান এবং সারাদেশের সোয়া কৃষকদের কী হবে ? আরেকটা দামের ধাক্কা কী করে সামলাবেন তাঁরা ?"
- তৃতীয় প্রশ্ন- আপনারা 'অ্যাডিশনাল প্রোডাক্টস' বা অতিরিক্ত পণ্যের কথা বলছেন, এর মধ্যে কী কী রয়েছে ? এটি কি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকা থেকে ডাল এবং অন্যান্য ফসল আমদানির জন্য রাস্তা উন্মুক্ত করার চাপের লক্ষণ ?
- চতুর্থ প্রশ্ন- 'নন-ট্রেড ব্যারিয়ার্স' অর্থাৎ অবাণিজিক বাধা হঠানোর মানে কী ? জিএম শস্য নিয়ে ভারতকে ভবিষ্যতে তার অবস্থান শিথিল করা, ক্রয় দুর্বল করা বা ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) ও বোনাস কম করার জন্য চাপ দেওয়া হবে ?
- কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, একবার যদি এই দরজাগুলি খুলে যায়, তাহলে প্রতি বছর আরও বেশি করে উন্মুক্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ৷ সেটা আমরা কী করে আটকাব ? নাকি, প্রতিবার সমঝোতার সময় আলোচনার টেবিলে আরও বেশি শস্য রাখা হবে ?
রাহুল গান্ধি দাবি করেছেন, "এই বিষয়গুলি ঠিক কী, কৃষকরা তা পরিষ্কার জানার যোগ্য ৷ অন্য কোনও দেশ দীর্ঘকালের জন্য ভারতের কৃষি ব্যবস্থাকে কব্জা করে ফেলুক, আমরা সেটা হতে দিচ্ছি না তো ? "
We are witnessing a betrayal of India’s farmers in the name of a US trade deal.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) February 15, 2026
I want to ask the Prime Minister some simple questions:
1.What does importing DDG really mean? Does it mean Indian cattle will be fed distillers grain derived from GM American corn? Won’t that… https://t.co/1dM1DsJ85t
এর আগে শনিবার রাহুল গান্ধি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তুলো উৎপাদনকারী কৃষকদের ঠকানোর অভিযোগ তুলেছিলেন ৷ ভারত-মার্কিন অন্তর্বর্তী চুক্তিতে তুলো চাষি এবং কাপড় রফতানিকারকদের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে বলে আক্রমণ শানিয়েছিলেন ৷ মার্কিন চুক্তির ফলে এই দুটি ক্ষেত্রই ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বলে উল্লেখ করেছেন রাহুল ৷
1 ফেব্রুয়ারি থেকে 13 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সংসদের বাজেট অধিবেশনের প্রথম পর্বের মধ্যে ভারত-আমেরিকা অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির ঘোষণা হয় ৷ এনিয়ে লোকসভাতেও কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে বেলাগাম আক্রমণ করেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল ৷ তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, আমেরিকার ট্রাম্প প্রশাসনের কাছে মাথা নত করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ তাঁকে এই চুক্তি করতে বাধ্য করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ এর জন্য দেশের স্বার্থের সঙ্গে আপস করা হয়েছে ৷