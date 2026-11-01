প্রথমে জ্ঞানেশ, তারপর মোদি-শাহ, কেউ পালাতে পারবে না: রামলীলা থেকে হুঙ্কার রাহুলের
LOP Rahul in Ramlila Maidan Protest: রবিবার রামলীলা ময়দানে ইন্ডিয়া শিবিরের মেগা মঞ্চ থেকে জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ বার্তা দিল বিরোধীরা ।
By PTI
Published : November 1, 2026 at 7:00 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 নভেম্বর: দেশের মসনদ থেকে বিজেপি উৎখাত হবে ! আর তা হলে সবার প্রথমেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে রামলীলা ময়দানের বিরোধী মঞ্চ থেকে ঘোষণা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ।
রবিবার 'ভোট বাঁচাও, দেশ বাঁচাও'-এর মঞ্চ থেকে জ্ঞানেশ কুমারকে দেশদ্রোহী বলে অভিহিত করেন রাহুল । তিনি জানান, ভোট চুরির দোষে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে জেলে পাঠানো হবে । এরপর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পালা । তাঁদের বিরুদ্ধেও আইনি ব্যবস্থা হবে । প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতির হুঁশিয়ারি মোদি-শাহ যেন পালানোর কথা না ভাবেন ।
দেশজুড়ে চলা ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এ কারচুপি এবং জ্ঞানেশের ইস্তফার দাবিতে উত্তাল রাজধানী । একের পর এক বিক্ষোভ, মিছিল, সমাবেশ চলছে ।
লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বলেন, "অমিত শাহ বলেছেন, নরেন্দ্র মোদি কোথাও যাচ্ছেন না । আমি আপনাদের বলছি, নরেন্দ্র মোদি কোথাও যেতে পারবেনও না, তিনি যদি যেতেও চান তাঁকে যেতে দেওয়া হবে না ।"
রাহুল আরও বলেন, "নরেন্দ্র মোদিজি এবং অমিত শাহজি, এটা পরিষ্কার বুঝে নিন- জ্ঞানেশ কুমারের পর আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব । আপনারা যে ভোট চুরি করেছেন, সেটা ভুলে যাবেন না । আপনার এবং নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"
এদিন ধর্মীয় বিভাজনের ইস্য়ুতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে আক্রমণ করে রাহুল জানান, কেউ যদি তাঁর ধর্ম জানতে চায়, তাহলে তিনি বলবেন, দেশের মানুষের স্বর শোনাই তাঁর ধর্ম ।
এদিন রামলীলা ময়দানে দশ লক্ষ মানুষের জমায়েত হয়েছে বলে দাবি করেছে ইন্ডিয়া শিবির । এদিকে বিজেপির পাল্টা কটাক্ষ, রামলীল ময়দানটুকু পর্যন্ত ভর্তি হয়নি ।
এই বিষয়ে রাহুল গান্ধি মোদি সরকারকে আক্রমণ শানিয়ে বলেন, "এই স্বর কোনও রাজনৈতিক দলের নয়, এই স্বর তরুণদের, কৃষকদের, শ্রমিকদের । আমরা দেশের গণতন্ত্র ও সংবিধানকে ধ্বংস হতে দেব না । আপনার কাছে কত টাকা আর ক্ষমতা আছে, সেটা কোনও বিষয় নয়, আপনি সংবিধানের উপরে নন ।"
তিনি আরও বলেন, "মোদি, শাহ হোক বা জ্ঞানেশ কুমার, আমরা তাঁদের বিরুদ্ধে হিংসার পথ নেব না । আমরা ঘৃণা ছড়িয়ে দেব না, আমরা ভালোবাসা দিয়ে কাজ করব কিন্তু আমরা ওদের সংবিধান ধ্বংস করতে দেব না ।"
গতকাল মক পার্লামেন্টে নাটকীয়ভাবে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণের প্রস্তাব এনেছে ইন্ডিয়া শিবির । এরপর রবিবার রাজধানীর রামলীলা ময়দানে জড়ো হয়েছেন বিরোধীরা । এদিন সকাল থেকেই জ্ঞানেশ কুমার বিরোধী বিক্ষোভে যোগ দিতে ভিড় হয়েছে রামলীলা ময়দানে ।
দুপুর 12টার পর হুডখোলা জিপে করে সেখানে পৌঁছন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, সমাজবাদী পার্টির প্রধান তথা সাংসদ অখিলেশ যাদব, বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী লালুপুত্র তেজস্বী যাদব, বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি । এছাড়া এদিনের এই মেগা সমাবেশে হাজির ছিলেন, কংগ্রেসের সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, আইসা নেত্রী নেহা বোরা এবং আরও অনেকে । তবে ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে গতকালই দিল্লিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে দেন, সিজেপি এই বিক্ষোভে সামিল হবে না ।