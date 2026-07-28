দেশের শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী ধর্ষকদের সমর্থক: রাহুল
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ প্রিয়াঙ্কা লোকসভায় দাবি করেছেন, দেশের নয়া শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী বিলকিস বানোর ধর্ষকদের মুক্তিকে সমর্থন জানিয়েছেন ৷
By PTI
Published : July 28, 2026 at 8:57 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 জুলাই: লোকসভায় প্রশ্নপত্র ফাঁস বিরোধী সংশোধনী বিল নিয়ে আলোচনার সময় কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি জানান, প্রধানমন্ত্রী এমন একজনকে শিক্ষামন্ত্রী করেছেন, যিনি ধর্ষকদের সমর্থক ৷ তাঁর এই মন্তব্যে সংসদের নিম্নকক্ষে তুলকালাম কাণ্ড বাধে ৷ সংসদ চত্বরে বোনকে সমর্থন করে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিও প্রহ্লাদকে নিয়ে একই মন্তব্য করেন ৷ তাঁদের এই মন্তব্য নিয়ে অধ্যক্ষ ওম বিড়লার কাছে অভিযোগ জমা পড়েছে বলে খবর ৷
সাংবাদিকদের কাছে রাহুল বলেন, "দেশের তরুণ-তরুণীরা শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে বিক্ষোভ করছে ৷ তাদের মারধর করা হল ৷ আর বিজেপি এমন একজনকে ভারতের শিক্ষামন্ত্রী করেছে, যিনি ধর্ষকদের সমর্থন করেন ৷ তিনি খুব নিম্ন মানসিকতার মানুষ ৷ যে ধর্ষকদের সমর্থন করে এবং তাদের সুরক্ষা দেওয়ার কথা বলে, তার থেকে ঘৃণ্য আর কে হতে পারে ! তিনিই আমাদের ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ৷ প্রধানমন্ত্রীর এই পদক্ষেপ অদ্ভুত ৷ তাঁর মন্ত্রিসভায় এত লোক রয়েছেন ৷ অন্য কাউকে শিক্ষামন্ত্রী করতে পারতেন ৷ কিন্তু তিনি এমন একজনকে বাছলেন, যিনি ধর্ষকদের নিরাপত্তার কথা বলেন ৷"
শনিবার ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশীকে শিক্ষা মন্ত্রকের অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ৷ এদিন লোকসভায় বক্তৃতা করার সময় কেন্দ্রকে বিঁধে প্রিয়াঙ্কা বলেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদি নতুন একজনকে শিক্ষামন্ত্রী নির্বাচিত করেছেন ৷ এমন একজনকে (প্রহ্লাদ জোশী) পছন্দ করেছেন, যিনি একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলার ধর্ষকদের মুক্তিকে সমর্থন জানিয়েছেন ৷ দেশের কোটি কোটি মহিলাকে তাহলে কী বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী ?"
তাঁর এই মন্তব্যের পর বিরোধীরা হইচই শুরু করে দেয় ৷ রীতিমতো বিতর্ক তৈরি হয় প্রিয়াঙ্কার এই মন্তব্য ঘিরে ৷ সংসদীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করে জানান, প্রিয়াঙ্কা সংসদে নতুন হলেও তিনি কংগ্রেসের একজন সিনিয়র নেতা ৷ তিনি সংসদে এই ধরনের মন্তব্য করতে পারেন না ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সাংসদ প্রিয়াঙ্কার ক্ষমা দাবি করেন ৷ প্রতিবাদ করেন বিজেপির সাংসদ নিশিকান্ত দুবে, শিক্ষামন্ত্রী প্রহ্লাদ জোশী ৷ তাঁরা এই মন্তব্যের প্রমাণ চান ৷
তখন প্রিয়াঙ্কা অধ্যক্ষ ওম বিড়লার কাছে দাবি করেন, "বিলকিস বানোর ধর্ষকদের মুক্তিতে প্রহ্লাদ জোশী যে মন্তব্য করেছেন, তা আমি আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব ৷" এই সময় কংগ্রেস সাংসদ কেসি বেণুগোপাল বলেন, নিশিকান্ত দুবে ইন্দিরা গান্ধি সম্পর্কে এরকম কথা বলেছেন ৷ পাল্টা নিশিকান্ত বলেন, "আমি যা বলেছি, তাতে অনড় রয়েছি ৷ আমি তা বই দিয়ে প্রমাণ করে দেব ৷"
লোকসভা থেকে বেরিয়ে প্রিয়াঙ্কা সাংবাদিকদের বলেন, "আমি এই মন্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ করে দেব ৷ যথাযথ প্রক্রিয়া মেনে তাদের কাছে তথ্য পাঠিয়ে দেব ৷ একটি ভিডিয়ো আছে ৷ ইতিমধ্যে পাঠিয়ে দিয়েছি ৷"