অনলাইনে 6 নম্বর ফর্ম বদলানো হয়েছে, টিসিএসকে এই অনুমতি কমিশনের কে দিল ? প্রশ্ন রাহুলের

অনলাইনে 6 নম্বর ফর্ম বদলানো হয়েছে, টিসিএসকে এই অনুমতি কমিশনের কে দিল ? প্রশ্ন রাহুলের
Congress leader Rahul Gandhi on Form 6: অনলাইনে ফর্ম 6-এ পরিবর্তন করা হয়েছে, যা বেআইনি ৷ কে এই নির্দেশ দিল, প্রশ্ন কংগ্রেসের ৷
By PTI
Published : October 1, 2026 at 5:09 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 অক্টোবর: ভোটার তালিকায় প্রথম বার নাম নথিভুক্ত করার 6 নম্বর ফর্ম অবৈধভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশনের কে এই নির্দেশ দিল, প্রশ্ন তুললেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷
তাঁর দাবি, টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (টিসিএস) এই ফর্ম ছাপার কাজ করেছে এবং অবৈধ উপায়ে সেখানে পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ এই বদলের নির্দেশ নির্বাচন কমিশনের কে দিয়েছে, সোশাল মিডিয়ায় প্রশ্ন করেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি ৷
গতকাল নির্বাচন কমিশন ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ নিয়ে মেগা বৈঠক করে কংগ্রেস, তৃণমূল-সহ 19টি রাজনৈতিক দল ৷ এর পরদিনই 6 নম্বর ফর্ম নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় রাহুল লেখেন, "অনলাইনে 6 নম্বর ফর্মে অবৈধভাবে পরিবর্তন করা হয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশনের কমিশনাররাই এটা জানিয়েছেন ৷ টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস-কে কে এই পরিবর্তনের নির্দেশ দিল ? টিসিএসকে কে চূড়ান্ত ছাড়পত্র দিল ? তারা এটা করতে বাধ্য হল ৷"
Form 6 changes were introduced by the CEC unconstitutionally in mid-July 2026 to remove Gen Z voters from the electoral roll. Clearly, the move was orchestrated by the PM-HM duo. https://t.co/V9H5UG1Zj1— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 1, 2026
তাঁর এই সোশাল মিডিয়া পোস্টটি ট্যাগ করে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (মিডিয়া ইনচার্জ) জয়রাম রমেশ সোশাল মিডিয়ায় লিখেছেন, "2026 সালের মধ্য জুলাইয়ে অসাংবিধানিক উপায়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার 6 নম্বর ফর্মে কিছু বদল করেছেন, যাতে জেন জি দের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায় ৷ এটা পরিষ্কার, এই পদক্ষেপ পিএম-এইচএম (নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহ)- দু'জনের ষড়যন্ত্র ৷"