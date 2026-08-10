দীর্ঘতম মানুষের উচ্চতার সমান চুল ! বিশ্ব রেকর্ড উত্তরাখণ্ডের রেণুর
11 বছর ধরে চুল কাটেননি রেণু ৷ বরং সযত্নে লালন-পালন করেছেন ৷ তারই ফলস্বরূপ এই বিশ্ব রেকর্ড ৷ কীভাবে পরিচর্যা করেন কেশবিন্যাসের, জানালেন রেণু ৷
Published : August 10, 2026 at 10:19 AM IST
হলদওয়ানি (উত্তরাখণ্ড), 10 অগস্ট: লম্বা চুলের জন্য গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম তুললেন ভারতীয় মহিলা ৷ উত্তরাখণ্ডের হলদওয়ানির রেণু ধারিয়াল 8 ফুট 10 ইঞ্চি (271.50 সেন্টিমিটার) দীর্ঘ চুলের জন্য রেকর্ড গড়েছেন ৷ যা তাঁর বহু বছরের চেষ্টার ফল ।
রেণু ইউক্রেনের আলিয়া নাসিরোভার (যাঁর চুলের দৈর্ঘ্য ছিল 257.33 সেন্টিমিটার) রেকর্ড ভেঙেছেন । উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, রেণুর চুলের দৈর্ঘ্য দীর্ঘতম মানুষ রবার্ট ওয়াডলোর উচ্চতার (272 সেন্টিমিটার) চেয়ে মাত্র কয়েক সেন্টিমিটার কম । এই রেকর্ডটি কেবল দৈর্ঘ্যের মাপকাঠি নয়; প্রায় এক দশকের ধৈর্য ও অত্যন্ত যত্ন সহকারে পরিচর্যার ফল ।
জানা গিয়েছে, 2015 সাল থেকে চুল কাটা বন্ধ করে দেন রেণু । ভারতে দীর্ঘ চুলের সঙ্গে সৌন্দর্য ও ঐতিহ্যের যে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র রয়েছে, তা থেকেই তিনি চুল বড় করার অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন । এত লম্বা চুল সামলানো স্বাভাবিকভাবেই অনেক বড় চ্যালেঞ্জ ৷ মাটি থেকে দূরে রাখতে রেণু বিশেষ ও জটিল বিনুনিতে চুল বেঁধে রাখেন । চুল ধোয়া এবং জট ছাড়াতে তাঁর কেটে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা । কেবল দৈর্ঘ্যের জন্য নয়, যত্ন ও পরিচর্যা রেণুর চুলকে অনন্য করে তুলেছে ৷
রেণুর মতে, তাঁর চুল পরিচর্যার পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক । তিনি রাসায়নিক পণ্য এড়িয়ে চলেন এবং এর পরিবর্তে বাড়িতে তৈরি হেয়ার অয়েল ও শ্যাম্পু ব্যবহার করেন । রেণু একজন কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ও ইউটিউবার ৷ তিনি অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে চুল পরিচর্যা বিষয়ক পরামর্শ শেয়ার করেন । বলা যায়, উত্তরাখণ্ডের হলদওয়ানির রেণুর এই চুল কেবল দৈর্ঘ্যের রেকর্ডই গড়েনি, বরং তাঁর আবেগ, ধৈর্য এবং প্রাকৃতিক পরিচর্যার গল্পকেও বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছে ।
রেণু ধারিয়ালের চুল তাঁর সুস্বাস্থ্যেরও প্রমাণ ৷ বছরের পর বছর রাসায়নিক পণ্য এড়িয়ে চলার সিদ্ধান্ত তাঁর সামগ্রিক সুস্থতায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে । সোশাল মিডিয়ায় বেশ সক্রিয় রেণু ৷ সেখানে নিজের অভিজ্ঞতা, জীবনযাত্রার ধরন এবং চুল পরিচর্যা বিষয়ক পরামর্শ শেয়ার করেন সবার সঙ্গে । পাশাপাশি, তিনি তাঁর অনুসারীদের আয়ুর্বেদিক প্রতিকার বা পদ্ধতির সঙ্গেও পরিচিত করান ৷