চলছে শীতের মরশুম, ক্রিসমাস-নিউ ইয়ারের আগেই 'উইন্টার ফেস্ট'

সামনেই বড়দিন ৷ তারপর নিউ ইয়ার ৷ নতুন বছরের শুরুটা বা ক্রিসমাস ইভে চুটিয়ে মজা করতে চাইলে চলে আসতে পারেন 'উইন্টার ফেস্ট' ৷

RAMOJI FILM CITY
রামোজি ফিল্ম সিটি (রামোজি ফিল্ম সিটি ফেসবুক পেজ)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 14, 2025 at 2:43 PM IST

3 Min Read
হায়দরাবাদ, 14 ডিসেম্বর: জগৎ বিখ্যাত রামোজি ফিল্ম সিটি ৷ শহরের মধ্যে আস্ত এক শহর বানিয়ে বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন রামোজি রাও। হায়দরাবাদে তৈরি করেছিলেন এক সিনে শহর। যা এখন বিশ্বের মধ্যে সর্ববৃহৎ। জমিয়ে পড়েছে শীত ৷ আর এই শীতের মরশুমে রামোজি ফিল্ম সিটিতে দুর্দান্ত ফেস্ট-এর আয়োজন করা হয়েছে ৷ যার নাম দেওয়া হয়েছে 'উইন্টার ফেস্ট' ৷ 18 ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া ওই উইন্টার ফেস্ট চলবে একমাস ধরে ৷

রামোজি ফিল্ম সিটি এক এখন জনপ্রিয় পর্যটন স্থলও বটে। সারাবছর দেশ-বিদেশের পর্যটকরা এখানে উপস্থিত হন ৷ পর্যটকরা পরিবার-প্রিয়জনদের সঙ্গে বিশ্বের বৃহত্তম ফিল্ম সিটিতে একটা পুরো দিন আনন্দ উপভোগ করেন ৷ তাছাড়া রিলে লাইফে ব্যবহৃত সমস্ত জিনিস একবার রিয়েলে দেখতে কে না-চায় ৷ তাই তেলেঙ্গানার এই ফিল্ম সিটিতে সারাবছরই পর্যটকদের ভিড় লেগে থাকে ৷ তবে ক্যালেন্ডারের পাতায় যেমন ঋতুর বাহার তেমনই বিশেষ বিশেষ মরশুমে বিভিন্ন ফেস্টের আয়োজন করে রামোজি ফিল্ম সিটি ৷

RAMOJI FILM CITY
18 ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া ওই উইন্টার ফেস্ট চলবে একমাস ধরে (রামোজি ফিল্ম সিটি ফেসবুক পেজ)

চলতি মাসের 18 তারিখ থেকে শুরু হতে চলা 'উইন্টার ফেস্ট' চলবে 18 জানুয়ারি পর্যন্ত ৷ এই ফেস্টে থাকবে মন ভালো করা কিছু সিনেমার গান, ছুটির দিনে সব বয়সের মানুষকে মনে রাখার মতো একটি কার্নিভ্যাল প্যারেড, একটি মিউজিক্যাল গ্লো গার্ডেন, মায়ালোক এবং আরও অনেক বিনোদনমূলক আকর্ষণ ৷ এই ফেস্টের আরও অন্যতম আকর্ষণ হল ফিল্ম সিটির পরিদর্শনের সময় বাড়ানো ৷ রাত 9টা পর্যন্ত খোলা থাকবে এই সিনে শহরের দরজা ৷ সাধারণত সন্ধ্যা 6টা থেকে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত রামোজি ফিল্ম সিটি খোলা থাকে ৷

RAMOJI FILM CITY
ক্রিসমাস-নিউইয়ারের আগেই শুরু হচ্ছে 'উইন্টার ফেস্ট' (Ramojifilmcity.com)

তাই রাত বাড়ালে আলোর খেলা আরও বেশি নজর কাড়বে পর্যটকদের ৷ এই ফেস্টে নানা ঝলমলে আলোয় আলোকিত ফিল্ম সিটির সৌন্দর্য দেখার সুযোগ পাবেন। অনন্য এই ফিল্ম সেট দেখতে এসে পর্যটকরা লাইভ শো, ওয়াইল্ড ওয়েস্ট স্টান্ট, উত্তেজনাপূর্ণ রাইড, সাহস অ্যাডভেঞ্চার জোন এবং বার্ড পার্কে ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা স্মৃতির পাতায় তুলে রাখতে পারবেন ৷

RAMOJI FILM CITY
সাহাস অ্যাডভেঞ্চার জোন (Ramojifilmcity.com)

নিউ ইয়ার ইভ- 31 ডিসেম্বর ৷ 2025-এর শেষ রাতে আট থেকে আশিরা নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে মেতে ওঠেন ৷ সেদিন রামোজি কার্নিভাইব 2026 অনুষ্ঠিত হবে ফিল্ম সিটিতে ৷ থাকবে ডিজে প্রতিযোগিতা, লাইভ ব্যান্ড এবং বিশেষ কিছু প্রদর্শন ৷ খোলা আকাশের নীচে ডান্স ফ্লোরে 2026-কে স্বাগত জানানোর রোমাঞ্চকর কাউন্টডাউনের মুহূর্তগুলো উপভোগ করার সুযোগ থাকবে পর্যটকদের ৷

RAMOJI FILM CITY
শুরু হচ্ছে 'উইন্টার ফেস্ট' (Ramojifilmcity.com)

মিউজিক্যাল গ্লো গার্ডেনের মাধ্যমে আপনি এক নতুন জগৎকে জীবন্ত করে তুলতে পারবেন ৷ মায়ালোক পরিদর্শনের মাধ্যমে আপনি আইকনিক ফিল্ম সেটগুলোর জাদু প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। ফিল্ম সেটের নকশা, শিল্পকলা এবং এর নেপথ্যের যে কঠোর পরিশ্রম তা নিজচোখে দেখতে পারবেন ৷

RAMOJI FILM CITY
জগৎ বিখ্যাত রামোজি ফিল্ম সিটি (Ramojifilmcity.com)

উইন্টার ফেস্ট এবং নববর্ষ উপলক্ষে বিভিন্ন প্যাকেজ রয়েছে। আরও বিস্তারিত জানতে দেখতে হবে www.ramojifilmcity.com -এই ওয়েবসাইট ৷ কল করা যাবে এই নম্বরে- 7659876598 ৷

