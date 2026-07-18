সোম থেকে বাদল অধিবেশন, এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া কাকলি-সুদীপরা আলাদাই বসবেন

সোম থেকে বাদল অধিবেশন, এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া কাকলি-সুদীপরা আলাদাই বসবেন
সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে সংসদের বাদল অধিবেশন ৷ তৃণমূল থেকে এনসিপিআই-তে যাওয়া 20 জন সাংসদের বসার আলাদা ব্যবস্থা ৷
By PTI
Published : July 18, 2026 at 9:07 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 জুলাই: তৃণমূল থেকে ত্রিপুরার এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া 20 জন সাংসদের বসার জন্য পৃথক ব্যবস্থার আবেদন মেনে নিয়েছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ৷ কিন্তু তাঁদের এনসিপিআই দলে যোগ দেওয়া নিয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত এখনও নেওয়া হয়নি ৷ সোমবার থেকে সংসদের বাদল অধিবেশন শুরু হচ্ছে ৷
সরকারি সূত্রে খবর, ত্রিপুরার ন্যাশনালিস্ট কংগ্রস পার্টি অফ ইন্ডিয়ায় যোগ দেওয়া 20 জন তৃণমূল সাংসদ লোকসভায় মমতা-পন্থী তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গে বসতে রাজি হননি ৷ তাঁরা লোকসভায় আলাদা করে বসার আবেদন করেছিলেন এবং তা গৃহীত হয়েছে ৷
এই পৃথক বসার আবেদন নিয়ে গত 18 জুলাই তৃণমূল ছেড়ে 'ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া' (এনসিপিআই)-তে যোগ দেওয়া লোকসভার সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাকলি ঘোষ দস্তিদার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করেন। সূত্রের খবর, তাঁরা সংসদে দলের 20 জন সাংসদদের আসন কোথায় হবে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন ৷ তাঁদের আবেদন গৃহীত হয়েছে ৷ এই 20 জন সাংসদ এনডিএ-কে সমর্থন করবে বলে জানিয়ে দিয়েছে ৷
এর সঙ্গে সম্প্রতি উদ্ধব শিবিরের শিবসেনা থেকে একনাথ শিন্ডের শিবিরে যোগ দেওয়া ছ'জন সাংসদকে শিন্ডে শিবসেনার সঙ্গে মার্জ করা হয়েছে ৷ এই শিবির বদল করা ছ'জন সাংসদেরও পৃথক বসার বন্দোবস্ত করা হয়েছে বলে খবর ৷
গত 14 জুন সন্ধ্যায় তৃণমূলের 20 জন সাংসদ অধ্যক্ষ ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করেন ৷ তাঁরা অধ্যক্ষের হাতে 20 জনের সই করা একটি চিঠি তুলে দেন ৷ পরে ওইদিন সন্ধ্যায় জানা যায় যে, তাঁরা ত্রিপুরার এনসিপিআই দলে যোগ দিচ্ছেন ৷ পরে এই বিষয়ে অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে পৃথক চিঠি দেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কিন্তু, 20 জন তৃণমূল সাংসদের এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে খবর ৷ বিষয়টি এখনও বিবেচনাধীন ৷
তৃণমূল ও শিবসেনা ছাড়া ডিএমকে-ও কংগ্রেসের থেকে দূরে বসার আবেদন জানিয়েছে ৷ তামিলনাড়ুতে অভিনেতা-নেতা বিজয়ের দল টিভিকে'র নেতৃত্বে সরকার গঠনের সময় কংগ্রেস সেই দলের সঙ্গে জোট গড়ে ৷ এই ঘটনা ঘিরে কংগ্রেস-ডিএমকে সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরেছে ৷ তাই ডিএমকে সাংসদরা লোকসভায় কংগ্রেসের থেকে দূরে বসার আবেদন জানিয়েছেন ৷