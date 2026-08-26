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সুপ্রিম হস্তক্ষেপের পর 20 তৃণমূল-ত্যাগী সাংসদকে নোটিশ পাঠাল লোকসভার সচিবালয়

সুপ্রিম কোর্টের নোটিশ পেয়েই তড়িঘড়ি তৃণমূল থেকে এনসিপিআই-তে যাওয়া সাংসদদের জবাব চেয়ে চিঠি পাঠাল লোকসভার সচিবালয় ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের সদস্যপদ খারিজের আবেদন জানিয়েছেন ৷

TMC Politics
অধ্যক্ষ ওম বিড়লার সঙ্গে তৃণমূল-ত্যাগী সাংসদরা (ছবি: এনসিপিআই অ্যাকাউন্ট থেকে নেওয়া)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 26, 2026 at 2:33 PM IST

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নয়াদিল্লি, 26 অগস্ট: দলত্যাগী সাংসদদের সদস্যপদ খারিজ নিয়ে অধ্যক্ষ ওম বিড়লা দেরি করছেন ৷ তাঁকে দ্রুত নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিতে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এরপরই সক্রিয় হলেন অধ্যক্ষ ৷

দেশের শীর্ষ আদালতের হস্তক্ষেপের পর লোকসভার সচিবালয়ের তরফে 20 জন তৃণমূল-ত্যাগী সাংসদদের প্রত্যেককে নোটিশ পাঠানো হল ৷ অভিষেকের পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে সাতদিনের মধ্যে তাঁদের বক্তব্য জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷

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তৃণমূল থেকে এনসিপিআই-তে যাওয়া সাংসদদের জবাব চেয়ে চিঠি পাঠাল লোকসভার সচিবালয় (ছবি: পিটিআই)

বিধানসভা ভোটে পরাজয়ের পর তৃণমূল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দেওয়া সাংসদদের সদস্যপদ খারিজের আবেদন জানিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ গতকাল এই বিষয়ে 20 জন সাংসদকে নোটিশ পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ পাশাপাশি লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ও সচিবালয়কেও নোটিশ পাঠানো হয়েছে ৷

চলতি বছরের 14 জুন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে পৃথক তৃণমূল গড়ার চিঠি দেন 20 জন তৃণমূল সাংসদ ৷ ওইদিনই সন্ধ্যায় তাঁরা ত্রিপুরার 'ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া' (এনসিপিআই)-তে যোগ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন ৷

এরপর 18 জুন তৃণমূল সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যক্ষ ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে 20 জন সাংসদের সদস্য পদ খারিজের আবেদন জানান এবং প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা পিটিশন জমা দেন ৷ সদস্যপদ খারিজের পক্ষে অভিষেকের যুক্তি, তাঁরা তৃণমূলের টিকিটে প্রার্থী হয়ে লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন ৷ পরে স্বেচ্ছায় দল ছেড়ে এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছেন ৷ 1985 সালের দলত্যাগ বিরোধী আইনের 6 নম্বর ধারায় পিটিশ দিয়েছেন লোকসভার তৃণমূল নেতা ৷

কিন্তু অধ্যক্ষ এই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেননি ৷ এর মধ্যে জুলাই-অগস্টে সংসদের বাদল অধিবেশনে ওই 20 জন তৃণমূল-ত্যাগী সাংসদ এনডিএ-কে সমর্থন করেছে ৷ বিভিন্ন সময়ে তাঁদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও এনডিএ নেতাদের সঙ্গে দেখা গিয়েছে ৷ প্রধানমন্ত্রী তাঁর লোককল্যাণ মার্গের বাড়িতে এই সাংসদদের প্রাতঃরাশের আমন্ত্রণ জানান ৷ এনডিএ জোটের সদস্য হিসাবে এই সাংসদরা মঙ্গল মিলন বৈঠকে যোগ দেন এবং প্রথম সারিতে বসেন ৷ এদিকে অধ্যক্ষ ওম বিড়লা এই সাংসদদের এনসিপিআই সাংসদ হিসাবে স্বীকৃতি দেননি ৷ তাই খাতায়-কলমে তাঁরা এখনও তৃণমূল সাংসদ ৷

দলত্যাগী সাংসদদের সদস্য পদ খারিজ নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত না-নেওয়ায় 27 জুলাই ওম বিড়লাকে চিঠি লেখেন অভিষেক ৷ তারপরও কোনও পদক্ষেপ না-করায় 12 অগস্ট তিনি ফের লোকসভার অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করেন ৷ এরপর সোমবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

এই আবহে কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সুদীপ বন্দ্য়োপাধ্যায়, শতাব্দী রায়, অভিনেতা দেব, অরূপ চক্রবর্তী, অসিত মাল, বাপি হালদার, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ চন্দ্র বর্মা বাসুনিয়া, কালীপদ সোরেন, মালা রায় থেকে ইউসুফ পাঠান, শর্মিলা সরকার, রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, জুন মালিয়া, মিতালি বাগ, সায়নী ঘোষের মতো প্রথম বার নির্বাচিত হওয়া সাংসদদের সদস্য পদ বরখাস্ত করার বিষয়টি অমীমাংসীত অবস্থায় রয়ে গিয়েছে ৷ এই দলেই রয়েছেন খলিলুর রহমান, আবু তাহেরের মতো সংখ্যালঘু সাংসদরাও ৷

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LOK SABHA SECRETARIAT
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