লোকসভার আসন সংখ্যা বেড়ে হবে 850, বিশেষ অধিবেশনেই বিল আনছে কেন্দ্র ; প্রতিবাদে রেবন্ত-কানিমোঝি
বৃহস্পতিবার থেকে তিন দিনের জন্য বসবে লোকসভা-রাজ্যসভার বিশেষ অধিবেশন। সেখানেই সংবিধান বিল 2026 আনতে চাইছে মোদি সরকার ।
By PTI
Published : April 15, 2026 at 1:25 AM IST
নয়াদিল্লি, 15 এপ্রিল: লোকসভার সদস্য সংখ্যা 543 থেকে বাড়িয়ে 850 করতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই মর্মে সংবিধানের 131তম সংশোধনী আনা হচ্ছে সংসদের বিশেষ অধিবেশন। বৃহস্পতিবার থেকে তিন দিনের জন্য বসবে দুই কক্ষের অধিবেশন। সেখানেই সংবিধান বিল 2026 (131তম সংশোধনী ) আনতে চাইছে সরকার ।
প্রথম থেকে সরকার বলে আসছে নারী সংরক্ষণ বিলে সংশোধন করতে এই অধিবেশন ডাকা হয়েছে। এবার জানা গেল লোকসভার আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা সংক্রান্ত বিলটিও সংসদে পেশ করবে কেন্দ্র। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিলের কপি সাংসদদের মধ্যে বিলি করা হয়েছে সংসদের তরফে । সরকারের পরিকল্পনা প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক দলগুলি ।
কী আছে বিলে ?
সংবিধানের এই সংশোধনী বিলে বলা আছে রাজ্য গুলি থেকে লোকসভায় 815 জন সাংসদ নির্বাচিত হবেন এবং 35 জন নির্বাচিত হবেন কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল থেকে। আর এই কারণে সংবিধানের 81 নম্বর ধারা সংশোধন করতে চাইছে মোদি সরকার । এই ধারায় বলা আছে, লোকসভার সদস্য সংখ্যা সর্বোচ্চ 550 হতে পারে । এর মধ্যে 530 জন নির্বাচিত হতে পারবেন বিভিন্ন রাজ্য থেকে । বাকি 20 জন নির্বাচিত হবেন কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল থেকে । ধারাটি সংশোধন করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে সরকার । তবে সংবিধান সংশোধন করতে নিয়ম অনুযায়ী লোকসভার পাশাপাশি রাজ্যসভাতেও সংশ্লিষ্ট বিলটিকে পাশ করাতে হবে । একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকায় বিজেপি মূলত যে দুটি দলকে নিয়ে সরকার চালায় তাদের মধ্যে একটি চন্দ্রবাবু নাইডুর টিডিপি । তাই অন্ধ্রপ্রদেশের এই দলটির দিক থেকে বিজেপিকে কোনও চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয় কিনা সেটাই এখন দেখার ।
পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট ও দক্ষিণ ভারতের অসন্তোষের কারণ
লোকসভার আসন সংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ে গত বেশ কয়েক বছর ধরে চর্চা চলছে। দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির অভিযোগ তাদের জনসংখ্যা উত্তর ভারতের তুলনায় কম পরিমাণে বেড়েছে। এমতাবস্থায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন সংখ্যা বাড়লে তারা বঞ্চিত হবে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন এ ব্যাপারে দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন।
এখন তামিলনাড়ুতে বিধানসভা নির্বাচনের প্রক্রিয়া চলছে। 23 তারিখ 234 আসনের তামিলনাড়ু বিধানসভার জন্য ভোট গ্রহণ। এরই মধ্যে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে লোকসভার সদস্য সংখ্যা একবারে অনেকটা বাড়তে বিল পেশ করতে চলেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সরকারের প্রস্তাব প্রকাশ্যে আসার পর দক্ষিণ ভারতের সমস্ত রাজ্যকে এক ছাতার তলায় এনে প্রতিবাদ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তেলেঙ্গানার কংগ্রেসি মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি । অন্যদিকে, তামিলনাড়ুর শাসক দল ডিএমকের নেত্রী কানিমোঝি এ প্রসঙ্গে তামিলভূমে বিজেপির জোট শরিক এআইএডিএমকে'কে নিশানা করেছেন । সরকারের প্রস্তাবিত বিল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক যোগেন্দ্র যাদবও । এক দীর্ঘ টুইটে নিজের উদ্বেগের কথা সবিস্তারে জানিয়েছেন তিনি । প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে অন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা যে কথার খেলাপ করছেন সেটাও লিখেছেন অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দলের এই প্রাক্তন নেতা ।
❗️Breaking: Just saw a copy👇🏽of the Constitution (131st Amendment) Bill, 2026, to be introduced in the parliament in the special session this week. It’s worse than what everyone feared - it opens the floodgates for complete reallocation of seats for states and for gerrymandering.… pic.twitter.com/ERyqUXN9Ey— Yogendra Yadav (@_YogendraYadav) April 14, 2026
আসন কীভাবে বাড়ে ?
কোনও একটি রাজ্যে কটি লোকসভা ও বিধানসভার আসন থাকবে তা ঠিক করে ডিলিমিশন কমিশন । এই কমিশনকে সংবিধান অগাধ ক্ষমতা দিয়েছে । সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার বা তাঁর মনোনিত কেউ এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের নির্বাচন কমিশনারকে নিয়ে এই কমিশন তৈরি হয় । স্বাধীন ভারতে এ পর্যন্ত মাত্র চারবার এই কমিশন তৈরি হয়েছে । 1952, 1962, 1972 এবং 2002 সালে তৈরি হয়েছিল এই কমিশন । শেষবার অটল বিহারী বাজপেয়ীর সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সিকি শতাব্দী পর ফের বসবে কমিশন ।
লোকসভার সদস্য সংখ্যা 1971 সালের পর আর বাড়েনি । এবার জনগণনার শেষে সংসদের নিম্নকক্ষের আসন সংখ্যা বাড়াতে কমিশন তৈরি হওয়ার কথা ছিল । কিন্তু তার আগেই সেই প্রক্রিয়া শুরু করেছে বিজেপি ।এখানেই তীব্র আপত্তি জানিয়েছেন যোগেন্দ্র । তাঁর মতে বিভিন্ন রাজ্যের আসন বণ্টন নিয়ে যা যা আশঙ্কা করা হয়েছিল তার থেকেও ভয়ানক পরিকল্পনা নিয়েছে মোদি সরকার ।
এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী এবং অন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদেরও নিশানা করেছেন তিনি । তাঁর অভিযোগ, সরকার কথা দিয়েছিল আসন বণ্টনের ব্যাপারে কোনও রাজ্যকে বঞ্চিত করা হবে না । কিন্তু প্রস্তাবিত বিলে সেই আশ্বাস পূরণের কোনও দিশা নেই । যোগেন্দ্র যখন সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিযোগ করছেন তার মাত্র কয়েকদিন আগে বাংলায় নির্বাচনী সভা করতে এসে নারী নির্যাতনের প্রশ্নে তৃণমূলকে আক্রমণ করতে গিয়ে নারী সংরক্ষণ বিলের সংশোধনী আনার বিষয়টির অবতারণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । এই প্রসঙ্গেই তিনি জানিয়েদেন, আসন সংখ্যা বাড়লেও কোনও রাজ্যই বঞ্চিত হবে না । মোদির বরাভয়ের মাত্র দিন কয়েকের মধ্যেই সরকারের পদক্ষেপ ঘিরে একাধিক প্রশ্ন উঠে গেল ।
সংসদ উত্তাল হওয়ার আশঙ্কা
এমনিতেই নারী সংরক্ষণ বিলের উপর আনা সংশোধনীর সময় নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিল কংগ্রেস থেকে শুরু করে বিরোধী দলগুলি । হাত শিবিরের দাবি, বিজেপি তামিলনাডু এবং পশ্চিমবঙ্গে ভোটের আগে মহিলাদের বার্তা দিতেই সংরক্ষণ বিলে সংশোধনী আনছে । মহিলাদের ভোট কাছে টানার চেষ্টা করছে । আগে সরকার ঠিক করেছিল 2034 সাল থেকে লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভা গুলির 33 শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে । সংশোধনী এনে সেই কাজটা 2029 সালোর ভোট থেকেই করতে চা্ইছে বিজেপি । এবার আসন বৃদ্ধির প্রসঙ্গটি যোগ হওয়ায় বিরোধীরা যে সরকারকে ছেড়ে কথা বলবে না তা মোটের উপর পরিস্কার ।