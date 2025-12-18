তুমুল বিক্ষোভের মধ্যে লোকসভায় পাশ জিরামজি, এই বিল শ্রমিকের স্বার্থ বিরোধী; অভিযোগ প্রিয়াঙ্কার

তুমুল বিক্ষোভের মধ্যে লোকসভায় পাশ জিরামজি, এই বিল শ্রমিকের স্বার্থ বিরোধী; অভিযোগ প্রিয়াঙ্কার
বিরোধীদের তুমুল আপত্তি সত্ত্বেও লোকসভায় পাশ হল জি রাম জি বিল ৷ বিরোধীদের অভিযোগ, এই বিল শ্রমিক বিরোধী ৷
By PTI
Published : December 18, 2025 at 4:39 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 ডিসেম্বর: লোকসভায় বিরোধীদের তুমুল বিক্ষোভের মধ্যে এবং কংগ্রেসকে কড়া আক্রমণ শানিয়ে ধ্বনি ভোটে পাশ হল 'বিকশিত ভারত গ্যারান্টি ফর রোজগার অ্যান্ড আজীবিকা মিশন (গ্রামীণ)' (ভিবি-জি রাম জি) বিল ৷ একশো দিনের কাজের 'মনরেগা'র পরিবর্তে এই বিল এনেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ বিরোধীদের অভিযোগ, এই বিলে শ্রমিকদের কাজের দিন বাড়লেও মনরেগার উদ্দেশ্য পূরণ হবে না ৷
এই বিরোধিতা সত্ত্বেও বৃহস্পতিবার পাশ হল জিরামজি বিল ৷ সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে গত 16 ডিসেম্বর লোকসভায় ভিবি-জি রাম জি বিল পেশ করেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ৷ 20 বছরের পুরনো মনরেগার বদলে আনা এই বিলে প্রতি অর্থবর্ষে একশো দিনের পরিবর্তে 125 দিন কাজের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে ৷ কিন্তু এর জন্য যে অর্থ ব্যয় হবে, তার 60 শতাংশ দেবে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ বাকি 40 শতাংশ দেবে রাজ্য ৷
#WinterSession2025— SansadTV (@sansad_tv) December 18, 2025
LokSabha passes The Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): VB – G Ram G Bill, 2025.
इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
यह विधेयक मौजूदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार… pic.twitter.com/SIbw1A2paC
মনরেগা থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম বাদ দেওয়া নিয়ে প্রথম থেকে এই বিলের বিরুদ্ধে সংসদের ভিতরে ও বাইরে তৃণমূল-সহ বিরোধী দলগুলির সাংসদরা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন ৷ গতকাল মধ্যরাত পর্যন্ত প্রায় 10 ঘণ্টা ধরে এই বিল নিয়ে তর্ক-বিতর্ক চলে লোকসভার নিম্নকক্ষে ৷
এরপর এদিন সকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বিরোধীদের জবাব দিতে উঠে কংগ্রসকে কড়া আক্রমণ করেন ৷ তাঁর পাল্টা অভিযোগ, "বাপুর আদর্শকে হত্যা করেছে কংগ্রেস ৷ আমরা গান্ধিকেও মানি, আবার গান্ধিজিকেও মানি ৷ স্বাধীনতার পর 1948 সালে কংগ্রেসের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ কংগ্রেসের জায়গায় লোকসেবক সঙ্ঘ বানানো উচিত ৷ কিন্তু নেহরুজি ক্ষমতায় টিকে থাকতে চেয়েছিলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের লাভ ওঠাতে চেয়েছিলেন ৷ তাই কংগ্রেসকে ভাঙেননি ৷ যেদিন দেশ ভাগ হয়েছিল, সেদিনই কংগ্রেস বাপুর আদর্শকে হত্যা করেছিল ৷ কাশ্মীর যেদিন বিশেষ মর্যাদা পেয়েছিল, সেদিন বাপুর আদর্শকে মেরে ফেলা হয়েছিল ৷ যেদিন ইন্দিরা গান্ধি জরুরি অবস্থা জারি করে সংবিধান অবমাননা করেছিলেন, সেদিন বাপুর আদর্শের হত্যা হয়েছিল ৷ গান্ধিজির আদর্শকে আর কত ভাবে হত্যা করবে ? এরা আবার আমার কথা বলছে ?"
#WinterSession2025— SansadTV (@sansad_tv) December 18, 2025
ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री @ChouhanShivraj लोकसभा में विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) की गारंटी: विकसित भारत जी-राम-जी विधेयक, 2025 पर चल रही चर्चा का उत्तर देते हुए |@MoRD_GoI @LokSabhaSectt #VBGRAMGBill #LokSabha… pic.twitter.com/3DFI6GuosF
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, এনডিএ বাপুর আদর্শকে বাস্তবায়িত করেছে ৷ সারাজীবন যাঁরা ঝুপড়িতে বাস করেছেন, তাঁদের জন্য পিএম আওয়াস যোজনায় বাড়ি তৈরি করেছে সরকার ৷ এছাড়া গরিবদের কল্যাণে উজ্জ্বলা যোজনা, স্বচ্ছ ভারত মিশন, আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প করেছে বিজেপি সরকার ৷
মনরেগা নিয়ে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শিবরাজ সিং চৌহানের আরও অভিযোগ, মনরেগার প্রথমে নাম ছিল এনআরইজিএ (ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি অ্যাক্ট) ৷ কিন্তু 2009 সালে নির্বাচনকে মাথায় রেখে এই বিলের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধির নাম যোগ করেছিল কংগ্রেস সরকার ৷
VIDEO | Parliament Winter Session: Congress MP Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) on Lok Sabha passing G RAM G Bill, says, " we will strongly oppose this bill. this bill will end mgnrega, which worked as a support for poor labourers, even during covid. this bill (g ram g) is… pic.twitter.com/HxgK8BJ6zF— Press Trust of India (@PTI_News) December 18, 2025
তিনি যখন এই বিল নিয়ে বলছিলেন, সেই সময় তুমুল শোরগোল শুরু হয় লোকসভায় ৷ বিরোধীরা বিলের বিরোধিতায় স্লোগান দিতে থাকেন ৷ কিন্তু এরই মধ্যে অধ্যক্ষ ওম বিড়লা ধ্বনি ভোটে বিল পাশ করেন ৷
কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা ওয়েনাড়ের সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি সংসদ চত্বরে বলেন, "আমরা এই বিলের চরম বিরোধিতা করব ৷ সব রাজনৈতিক দলের কাছে প্রতিবাদে সামিল হওয়ার আর্জি জানাচ্ছি ৷ এই বিলে মনরেগা শেষ হয়ে যাবে ৷ একশো দিন থেকে বাড়িয়ে কাজের দিন 125 করা হয়েছে ৷ এটা চালাকি ৷ এই বিল ভালো করে পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যাবে আগামী মাসগুলিতে এই বিল শেষ হয়ে যাবে ৷"
এর কারণ হিসাবে কংগ্রেস নেত্রী উল্লেখ করেন, "এই প্রকল্পের ব্যয়ভার রাজ্যগুলির উপর চাপবে, তারা দেখবে বিপুল অর্থ তাদের দিতে হচ্ছে, তখনই এই প্রকল্প শেষ হয়ে যাবে ৷ কারণ এত টাকা রাজ্যগুলির সরকারের কাছে এত টাকা নেই ৷ এই প্রকল্প দেশের দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর মানুষের জন্য ৷ যাঁরা নিঃস্ব, যাঁদের কাছে কিছু নেই, তাঁরা এই 100 দিনের কাজকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকতেন ৷ কোভিডের সময়েও এই প্রকল্প তাঁদের বাঁচিয়েছে ৷ এই বিল শ্রমিক, মজদুর, গরিবের বিরোধী ৷"
VIDEO | Parliament Winter Session: Speaking in Lok Sabha, Union Rural Development Minister Shivraj Singh Chouhan says, " mahatma gandhi's name was added to nrega with an eye on 2009 elections."#ParliamentWinterSession2025 #MGNREGA— Press Trust of India (@PTI_News) December 18, 2025
(Full video available… pic.twitter.com/1Kfkjbs8iK
দেশের বাইরে থেকে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এই বিলের বিরোধিতায় পোস্ট করেছেন ৷ সংসদ চত্বরে কংগ্রেস সাংসদ থেকে সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদব, এনসিপি (এসপি) সুপ্রিয়া সুলে, ডিএমকে সাংসদ টি আর বালু, তৃণমূলের সাংসদরা এবং ইন্ডিয়া শিবিরের অন্য় দলগুলি ৷