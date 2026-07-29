ধ্বনি ভোটে লোকসভায় পাশ প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে সংশোধনী বিল

ধ্বনি ভোটে লোকসভায় পাশ প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে সংশোধনী বিল
সোমবার সংসদের নিম্নকক্ষে দ্য পাবলিক এগজামিনেশন অ্য়ামেনমেন্ট বিল পেশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জীতেন্দ্র সিং ৷ বুধবার ধ্বনি ভোটে বিলটি পাশ হয়ে যায় ৷
By PTI
Published : July 29, 2026 at 4:12 PM IST
নয়াদিল্লি, 29 জুলাই : প্রশ্নপত্র ফাঁস রুখতে আনা সংশোধনী বিল পাশ হয়ে গেল লোকসভায় ৷ সোমবার সংসদের নিম্নকক্ষে দ্য পাবলিক এগজামিনেশন অ্য়ামেনমেন্ট বিল পেশ করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জীতেন্দ্র সিং ৷ এরপর বুধবার ধ্বনি ভোটে বিলটি পাশ হয়ে যায় ৷
নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস ঘিরে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে উত্তাল হয় দেশের রাজধানী ৷ দিল্লির যন্তর মন্তর থেকে শুরু করে গোটা দেশের বিভিন্ন অংশে শুরু হয় আন্দোলন ৷ সিজেপির শুরু করা আন্দোলনের পাশে দাঁড়ায় কংগ্রেস থেকে শুরু করে তৃণমূলের মতো দলগুলি ৷ লাগাতার আন্দোলনের মুখে বাধ্য হয়ে গত শনিবার পদত্যাগ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ৷ তাঁর জায়গায় দায়িত্বে আসেন প্রহ্লাদ যোশী ৷ এরপর সোমবার পেশ হয় বিল ৷
বিল পেশ হওয়ার পরই লোকসভায় চর্চা হওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু সোমবার বেলা 12টা নাগাদ বিল পেশ হওয়ার পর থেকে বারবার লোকসভার অধিবেশন মুলতুবি হতে থাকে ৷ শেষমেশ মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হয় চর্চা ৷ বুধবার তাতে অংশ নেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷
শিক্ষা ব্যবস্থায় আরএসএসের প্রভাব থেকে শুরু করে একাধিক বিষয় নিয়ে আক্রমণ করেন তিনি ৷ 20 জুলাই সিজেপির ডাকে হওয়া সংসদ অভিযানে পুলিশের অতিসক্রিয়তা নিয়ে তোপ দাগেন ৷ সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে নিশানা করে রাহুল বলেন, "আমাদের তথাকথিত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এখানে (লোকসভায়) এসে বসার সাহস নেই ৷ তিনি এখানে নেই কেন ? কারণ, তিনি ভয় পেয়েছেন ৷ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই ছাত্রদের উপর গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন ৷" ঘটনায় তদন্তের দাবিও জানান রাহুল ৷
কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে রাহুলের আক্রমণের কড়া জবাব দেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ৷ তিনি প্রশ্ন করেন, "আপনি কী করে (গুলি চালাতে নির্দেশে দেওয়ার কথা) এটা বলছেন ? যা বলছেন বিবেচনা করে বলুন ৷ কীসের ভিত্তিতে এই বয়ান দিলেন ? আপনি অত্যন্ত ভ্রান্ত বয়ান দিয়েছেন ৷ এটা গুরুতর অভিযোগ ৷ আপনি ক্ষমা চান ৷" ততক্ষণে শাসক-বিরোধী তরজা শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ স্পিকার জানান, কোনও ঘটনায় কেউ তদন্ত চাইতেই পারেন ৷ কিন্ত কারও নাম উল্লেখ করতে পারেন না ৷
একদিন আগে বিতর্কে অংশ নিয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বলেন, "সরকারকে বলতে চাই, এই সরকারের জমানায় অনেক চুরি দেখেছে দেশ ৷ নির্বাচনে ভোট চুরি, রামমন্দিরে অনুদান চুরি, দেশের সম্পত্তি চুরি, কৃষকদের জমি চুরি ৷ কিন্তু সবচেয়ে বড় চুরি দেশের যুবসমাজের স্বপ্ন চুরি ! এর চেয়ে বড় অপরাধ আর হয় না ৷"
প্রশ্নপত্র ফাঁস বিরোধী বিল পেশ নিয়ে আলোচনায় কেন্দ্রের মোদি সরকারকে কড়া আক্রমণ করেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷ লোকসভায় তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যেখানে ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের কথা ঘোষণা করেছেন এবং দ্রুত বিচারের আশ্বাস দিয়েছেন, সেখানে গতকাল প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে মামলার শুনানিতে সিবিআই-এর আইনজীবীই পৌঁছননি ৷ এই অবস্থায় দ্রুত বিচার কীভাবে সম্ভব ? প্রশ্ন তুলেছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ ৷