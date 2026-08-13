রাহুলের সম্পত্তির সঙ্গে আয়ের সামঞ্জস্য নেই ! সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ কংগ্রেস সাংসদ

রাহুলের সম্পত্তির সঙ্গে আয়ের সামঞ্জস্য নেই ! সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ কংগ্রেস সাংসদ
লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি যা আয় করেন, তাঁর সম্পত্তি তার থেকে অনেক বেশি বলে অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি কর্মী ৷ সুপ্রিম দ্বারে কংগ্রেস নেতা ৷
Published : August 13, 2026 at 7:35 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 অগস্ট: লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সম্পত্তি আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন ৷ কর্নাটকের এক বিজেপি কর্মীর এই দাবির ভিত্তিতে ইডি ও সিবিআইকে কংগ্রেস নেতার সম্পত্তি নিয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট ৷ এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল ৷
শীর্ষ আদালতের মামলার তালিকা অনুযায়ী, আগামী 17 অগস্ট দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী, বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হবে ৷
কর্নাটকের বিজেপি কর্মী এস ভিগনেশ শিশির অভিযোগ করেন, রাহুলের সম্পত্তি তাঁর আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন ৷ তিনি এই বিষয়ে ইডি-সিবিআই তদন্তের আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷ গত মে মাসে এলাহাবাদ হাইকোর্ট সিবিআই ও ইডি-কে এই অভিযোগ খতিয়ে দেখতে নির্দেশ দেয় ৷
এরপর 20 জুলাই এই মামলায় সিবিআই-এর রিপোর্টে অসন্তোষ প্রকাশ করে হাইকোর্টের লখনউ বেঞ্চ ৷ আদালত উল্লেখ করে, সিবিআই আদালতে যে হলফনামা জমা দিয়েছে, তা হাইকোর্টের নির্দেশের সামঞ্জস্য বিধান করে করা হয়নি ৷ রাহুল গান্ধির সম্পত্তির তদন্ত চেয়ে মামলাকারীর আবেদনের যথাযথ ব্যাখ্যা করা হয়নি এই হলফনামায় ৷
কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধির সম্পত্তি বিষয়ে তদন্তের অগ্রগতি কতদূর ? এই ব্যাপারে তাই নয়াদিল্লিতে সিবিআই-এর দুর্নীতি দমন সদর দফতরের সংশ্লিষ্ট জোনের যুগ্ম ডিরেক্টর বা শীর্ষ কর্তাকে ব্যক্তিগতভাবে নতুন করে হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ দেয় লখনউ বেঞ্চ ৷ আদালতের পর্যবেক্ষণ ছিল, এই তদন্ত করতে গিয়ে রাহুলের সম্পত্তি নিয়ে কোনও বেআইনি তথ্য বা নথি হাতে পেলে ইডি স্বাধীনভাবে আইন অনুযায়ী তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে ৷ গত 20 অগস্ট এলাহাবাদ হাইকোর্টে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হওয়ার কথা ৷
এছাড়া আদালত পার্সোনেল অ্যান্ড ট্রেনিং (ডিওপিটি), অর্থমন্ত্রকের অধীনে রাজস্ব দফতর, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক এবং সিরিয়াস ফ্রড ইনভেস্টিগেশন অফিস (এসএফআইও)-কেও পাল্টা হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে ৷
হাইকোর্টের আরও নির্দেশ, এই মামলার কেস রেকর্ড একটি সিল করা খামের মধ্যে থাকবে ৷ এই সিল করা খামটি একজন উচ্চপদস্থ রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব থাকবে ৷ লোকসভার বিরোধী দলনেতার সম্পত্তি বিষয়ে মামলাটি সংবেদনশীল, তাই মামলার শুনানি প্রকাশ্য আদালত কক্ষে হচ্ছে না ৷ উল্লেখ্য, এই বিজেপি কর্মী এস ভিগনেশ শিশির এর আগে রাহুলের বিরুদ্ধে দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগ তুলে মামলা দায়ের করেছেন ৷