বছরের শুরুতে মোদি-বিরোধী প্রচার, 'মনরেগা বাঁচাও অভিযান' কংগ্রেসের

কংগ্রেস আমলের মনরেগা প্রকল্পের বদলে জিরামজি আইন এনেছে কেন্দ্রের এনডিএ সরকার ৷ এর বিরুদ্ধে পথে নামছে কংগ্রেস ৷

Congress MGNREGA Campaing
কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির বৈঠকে (বাঁদিক থেকে) লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ও কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে (ছবি: পিটিআই)
By PTI

Published : December 27, 2025 at 6:51 PM IST

নয়াদিল্লি, 27 ডিসেম্বর: এমজিএনআরইজিএ-র বদলে ভিবি-জি রাম জি আইন এনে নোটবন্দির মতো দেশের গরিব জনসাধারণের জন্য বিপর্যয় ডেকে এনেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এর জন্য তিনি একাই দায়ী ৷ এর বিরুদ্ধে দেশজুড়ে 'মনরেগা বাঁচাও অভিযান' প্রচার নামবে কংগ্রেস ৷ শনিবার কংগ্রেসের কার্যকরী কমিটির বৈঠকের পর সাংবাদিকদের জানান লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷

সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে কংগ্রেসের এমজিএনআরইজিএ-র পরিবর্তে জিরামজি বিল পাশ হয় ৷ পরে এই বিলে স্বাক্ষর করেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং বিল আইনে পরিণত হয় ৷ সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে বিল পেশ করার আগে থেকেই 'মহাত্মা গান্ধি ন্যাশনাল রুরাল এমপ্লয়মেন্ট গ্যারান্টি স্কিম' (এমজিএনআরইজিএ) বাতিলের বিরুদ্ধে সরব হয় কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি ৷ লোকসভায় এই বিষয়ে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা চলে ৷ পরদিন 18 ডিসেম্বর তুমুল বিক্ষোভের মধ্যে লোকসভায় পাশ হয় জিরামজি বিল

Congress MP Shashi Tharoor in CWC Meet
সিডব্লিউসি বৈঠকে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর ও অন্যরা (ছবি: পিটিআই)

এনিয়ে আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছিল কংগ্রেস ৷ এদিন সাংবাদিক বৈঠকে কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী একা এমজিএনআরইজিএ-কে ধ্বংস করে দিয়েছেন ৷ এই বিষয়ে তাঁর মন্ত্রিসভার সঙ্গে কোনও পরামর্শ করেননি ৷ এই প্রকল্প নিয়ে বিশদে জানার চেষ্টাও করেননি ৷ আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলব ৷ আমি আত্মবিশ্বাসী, সব বিরোধী দলগুলিই আমার পাশে থাকবে ৷"

কংগ্রেস সাংসদ রাহুল ঘোষণা করেন, আগামী 5 জানুয়ারি থেকে 'এমজিএনআরইজিএ বাঁচাও অভিযান'-এর সূচনা করবে কংগ্রেস ৷ এই প্রকল্প নিয়ে দেশজুড়ে প্রচার চালানো হবে ৷ তাঁর দাবি, ইউপিএ-জমানার এই প্রকল্পের প্রশংসা করেছে সারা বিশ্ব ৷ এই আইন বাতিল করে দেওয়ার অর্থ দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোর উপর আঘাত হানা ৷ তিনি বলেন, "এই প্রকল্প বদল রাজ্যগুলি এবং গরিব-দুঃস্থ মানুষের উপর একটা বিপর্যয়কারী হামলা ৷ অনেকটা নোটবন্দির মতো ৷ প্রধানমন্ত্রী একাই এমজিএনআরইজিএ-কে ধ্বংস করে দিলেন ৷"

এই সাংবাদিক বৈঠকে সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, "সিডব্লিউসি বৈঠকে আমরা শপথ নিয়েছি, এমজিএনআরইজিএ-এর জন্য একটি প্রচার শুরু হবে ৷ আগামী 5 জানুয়ারি থেকে কংগ্রেসের নেতৃত্বে 'এমজিএনআরইজিএ বাঁচাও অভিযান'-এর সূচনা হবে ৷" তাঁর কথায়, এটা শুধু একটা প্রকল্প নয় ৷ সংবিধানে বর্ণিত 'কাজের অধিকার'ও ৷

ভিবি-জিরামজি, 2025 বিল অনুযায়ী প্রতি অর্থবর্ষে গ্রামের প্রত্যেক পরিবারের প্রাপ্তবয়স্ক সদস্যকে অদক্ষ হলেও 125 দিনের কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে ৷ এই বিল আইন হওয়ার দিন থেকে ছ'মাস সময়কালের মধ্যে প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে আইনের বিধানের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রকল্প তৈরি করতে হবে এবং তা বাধ্যতামূলক ৷ প্রকল্পের প্রয়োজনীয় অর্থ কেন্দ্র ও রাজ্য- দুই সরকারকেই দিতে হবে ৷ উত্তর-পূর্ব ও হিমালয় উপত্যকার রাজ্যগুলির জন্য কেন্দ্র ও রাজ্যের হার 90:10 ৷ কিন্তু দেশের বাকি রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার 60 শতাংশ অর্থ বরাদ্দ করবে ৷ বাকি 40 শতাংশ দেবে রাজ্য সরকার ৷ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ক্ষেত্রে প্রকল্পের জন্য পুরো অর্থ বরাদ্দ করবে কেন্দ্রীয় সরকার ৷

এই নয়া বিলের মজুরি নিয়ে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা খাড়গে জানান, এর ফলে রাজ্যের ঘাড়ে আরও বাড়তি খরচের বোঝা চাপবে ৷ তিনি বলেন, "এই আইন গরিব-দুঃস্থদের গুঁড়িয়ে দেওয়ার আইন ৷ এর বিরুদ্ধে আমরা রাস্তা এবং একই সঙ্গে সংসদেও লড়ব ৷" তিনি ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়াকে গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ন্ত্রণে 'সুপরিকল্পিত চক্রান্ত' বলে উল্লেখ করেন ৷ কংগ্রেস সভাপতির কথায়, "এমজিএনআরইজিএ বাতিল করা মহাত্মা গান্ধিকে অপমানের সামিল ৷ মোদি সরকার রাজ্য ও রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে কোনও মূল্যায়ন বা আলোচনা না-করেই এই প্রকল্পকে বাতিল করে দিয়েছে ৷ সারা দেশে এর প্রতিবাদ হওয়া উচিত ৷"

Former Congress MP and Bengal Congress President Adhir Ranjan Chowdhury
সিডব্লিউসি বৈঠকে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী (ছবি: পিটিআই)

এই প্রসঙ্গে কৃষি আইন লাগু ও তা প্রত্যাহারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন মল্লিকার্জুন খাড়গে ৷ তিনি বলেন, "রাহুল গান্ধি অনেক আগে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, এই তিনটি আইন প্রত্যাহার করা হবে ৷ এখন তিনি বলছেন, এমজিএনআরইজিএ ফিরিয়ে নিতে হবে ৷ এবং এটা আমাদের সকলের যৌথ দায়িত্ব ৷ আমরা এই নিয়ে দেশজুড়ে মানুষের কাছে প্রচার করব ৷"

নভেম্বরে বিহার বিধানসভা ভোট পরাজয়ের পর এই প্রথম কংগ্রেসের কার্যকরী বৈঠক হল ৷ দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল ছাড়াও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের সংসদীয় কমিটির চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি, হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু, তেলেঙ্গানার রেবন্ত রেড্ডি, দলের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল, রাজ্যসভার সাংসদ জয়রাম রমেশ ৷ এছাড়া তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ শশী থারুর ও বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদ অধীর চৌধুরীও উপস্থিত ছিলেন ৷ বৈঠক শুরুর আগে কংগ্রেস নেতারা প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ৷ সম্প্রতি প্রয়াত কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ পাটিল ও শ্রীপ্রকাশ জয়সওয়ালের জন্য দু'মিনিটের নীরবতা পালন করা হয় ৷

