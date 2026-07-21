পড়ুয়াদের উপর 'নৃশংস পুলিশি অত্যাচার', প্রধানমন্ত্রীর ইস্তফার দাবিতে লোক কল্যাণ মার্গে অবস্থান কংগ্রেসের

পড়ুয়াদের উপর 'নৃশংস পুলিশি অত্যাচার', প্রধানমন্ত্রীর ইস্তফার দাবিতে লোক কল্যাণ মার্গে অবস্থান কংগ্রেসের
প্রধানমন্ত্রী মোদির ইস্তফা চেয়ে তাঁর লোক কল্যাণ মার্গের বাড়ির সামনে অবস্থানে বসলেন কংগ্রেস নেতা-নেত্রীরা ৷ বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ বাধে ৷
By PTI
Published : July 21, 2026 at 4:27 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 জুলাই: শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে আন্দোলনের সময় পড়ুয়াদের উপর নৃশংস অত্যাচার করেছে পুলিশ ৷ এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পদত্যাগের দাবিতে তাঁর 7 লোককল্যাণ মার্গের বাড়ির সামনে অবস্থানে বসলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ৷ তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং অন্যান্য কংগ্রেস সাংসদরা ৷
কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি সোশাল মিডিয়ায় লেখেন, "আমরা প্রধানমন্ত্রী বাড়ি পর্যন্ত মিছিল করেছি ৷ গতকাল পড়ুয়াদের উপর পুলিশ যে অত্যাচার চালিয়েছে, সেই বিষয়ে আমরা তাঁর কাছ থেকে উত্তর চাই ৷ সরকার এর দায় নিতে চায় না বা এই বিষয়ে সংসদে কোনও বিতর্কও চায় না ৷ ভারতের তরুণদের ভবিষ্যৎ ধ্বংসের জন্য প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত ৷"
এদিক লোক কল্যাণ মার্গে এই অবস্থান ঘিরে এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ৷ পুলিশের সঙ্গে প্রতিবাদকারীদের খণ্ডযুদ্ধ বাধে ৷ পুলিশ অবস্থানকারীদের জোর করে প্রিজন ভ্যানে তুলে নিয়ে যায় ৷ কংগ্রেস নেতা কানহাইয়া কুমার প্রিজন ভ্যান থেকে বলেন, "এটা গুন্ডাগিরি ৷ আপনারা (পুলিশ) বাচ্চাদের পিটিয়েছেন ৷ যারা বিচার নিয়ে প্রশ্ন তোলে, এই সরকার তাদেরই গ্রেফতার করে ৷"
গতকাল শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফার দাবিতে আন্দোলনের সময় 'সংসদ চলো' অভিযানে পুলিশি বাধার মুখে আহত হন বহু পড়ুয়া ৷ তাঁরা এখন দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া (আরএমএল) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷ মঙ্গলবার দুপুরে হাসপাতালে গিয়ে ওই আহত আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ৷
গতকাল ককরোচ জনতা পার্টির নেতৃত্বে হওয়া সংসদ চলো অভিযান আটকানোর সময় পুলিশ লাঠিচার্জ করে ৷ এই সময় এক তরুণী গুরুতর আহত হন ৷ তিনি আরএমএল হাসপাতালে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রয়েছেন ৷ রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করেন বলে সূত্রের খবর ৷
এই বিষয়ে কংগ্রেস সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করে লেখে, "লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধিজি এবং সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল গতকাল পুলিশের নৃশংস অত্যাচারের শিকার আহত পড়ুয়াদের সঙ্গে দেখা করেন ৷ আজ দেশের পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ পদদলিত ৷ যাঁরা সরব হচ্ছেন, তাঁদের উপর লাঠি চার্জ করা হচ্ছে ৷ এর জন্য নরেন্দ্র মোদির ক্ষমা চাওয়া উচিত ৷ পড়ুয়াদের দাবি একেবারে পরিষ্কার- প্রশ্নপত্র ফাঁসের দায় সরকারকে নিতে হবে এবং ধর্মেন্দ্র প্রধানকে পদত্যাগ করতে হবে ৷" কংগ্রেস নেতারা আহত পড়ুয়াদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন ৷
গতকাল সিজেপি'র আন্দোলনে পড়ুয়াদের উপর পুলিশের লাঠি চার্জের তীব্র সমালোচনা করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ তিনি এই ঘটনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ক্ষমা দাবি করেছেন ৷ শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মোদির ইস্তফাও দাবি করেছেন ৷
এদিন সকালে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির নেতৃত্বে বিরোধী দলের সাংসদরা অধ্যক্ষ ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করেন ৷ তাঁরা সংসদের বাদল অধিবেশনে পড়ুয়াদের উপর পুলিশি অত্যাচার নিয়ে আলোচনার দাবি জানিয়েছেন ৷ সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের কাছে রাহুল বলেন, "তিনি (ওম বিড়লা) জানিয়েছেন, তাঁকে সরকারকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে হবে ৷ তাহলেই বুঝুন, অধ্যক্ষ আমাদের বলছেন, সংসদে কী নিয়ে বিতর্ক হবে, সেই সিদ্ধান্ত নিতে সরকারের কাছ থেকে তাঁকে অনুমতি নিতে হবে ৷ "
তিনি আরও বলেন, "এই ইস্যুটা পড়ুয়াদের এবং তাঁদের ভবিষ্যতের সঙ্গে জড়িত ৷ কীভাবে মানুষকে মারা হয়েছে ৷ এটা সম্পূর্ণ অ-ভারতীয় (আন ইন্ডিয়ান) ৷ গতকাল যা হয়েছে, তার জন্য মোদিজি ক্ষমা পর্যন্ত চাননি ৷ সারা দেশ জানে শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে এবং তার কোনও অস্তিত্ব নেই ৷"
গতকাল সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনে NEET-UG বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে 'সংসদ চলো’ কর্মসূচি করে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) ৷ এর আগের দিন রবিবারই দিল্লি পুলিশ পুরো দিল্লি জেলায় বিএনএসএস-এর 163 ধারা লাগু করেছিল ৷ এমনকী পুলিশ এই অভিযানের অনুমতি পর্যন্ত দেয়নি ৷
তা সত্ত্বেও শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে সোমবার সকালে যন্তর-মন্তর থেকে সংসদের উদ্দেশে মিছিল করে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) । হাজার হাজার পড়ুয়া ও চাকরিপ্রার্থী ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়, লাঠিচার্জ করে এবং বহু বিক্ষোভকারীকে আটক করে । ধুন্ধুমার কাণ্ড বাধে দিল্লিতে ৷