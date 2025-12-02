ETV Bharat / bharat

SIR নিয়ে বিরোধীদের হট্টগোল, আজকের মতো মুলতুবি লোকসভা

শীতাকালীন অধিবেশন শুরু হতেই এসআইআর প্রসঙ্গে বিরোধীদের প্রতিবাদে উত্তপ্ত লোকসভা ৷ মুলতবি হয়ে গেল অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন ৷

Parliament
সংসদ ভবন (ছবি: পিটিআই)
By PTI

Published : December 2, 2025 at 2:23 PM IST

4 Min Read
নয়াদিল্লি, 2 ডিসেম্বর: ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন অর্থাৎ এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত লোকসভার শীতাকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন ৷ বিরোধীদের হট্টগোলে এদিন মুলতুবি হয়ে গেল অধিবেশন ৷ বিরোধীদের দাবি, এসআইআর নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করুক কেন্দ্র সরকার ৷ এই আবহে, কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে তারা বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় প্রস্তুত ৷ তবে নির্দিষ্ট কোনও সময়সীমার উল্লেখ করা হয়নি ৷

শীতকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে প্রথমে বেলা 12টা, পরে দুপুর 2টো পর্যন্ত মুলতুবি হয়ে যায় ৷ এরপর অধিবেশন শুরু হলেও বিরোধীদের হট্টগোলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে পরিস্থিতি ৷ অধিবেশন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিরোধীদের আবেদন জানান সংসদ পরিচালক দিলীপ সাইকিয়া ৷ তিনি জানান, এসআইআর নিয়ে আলোচনায় রাজি কেন্দ্রীয় সরকার ৷

তিনি মনে করিয়ে দেন, চলতি অধিবেশনে কেন্দ্রীয় আবগারি (সংশোধন) বিল 2025 নিয়ে আলোচনার কথা ছিল ৷ কিন্তু বিরোধীদের হট্টগোলের কারণে গত দু'দিন ধরে এই নিয়ে কোনও আলোচনা করা সম্ভব হয়নি ৷ সেই সঙ্গে তিনি জানান, বিহারে এসআইআর-এর ফল পাওয়া গিয়েছে ৷ তবে বিরোধীদের দাবি মেনে 9টি রাজ্য এবং 3টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনায় রাজি হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ কিন্তু কবে এই আলোচনা হবে, তা এখনও ঠিক করা হয়নি ৷

এদিন অধিবেশনের শুরুতে 10 মিনিট ধরে চলে প্রশ্নোত্তর পর্ব ৷ জিরো আওয়ার চলাকালীন অধ্যক্ষের কাছে জমা পড়ে একাধিক নথি এবং স্ট্যান্ডিং কমিটির রিপোর্ট ৷ প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হতেই এসআইআর নিয়ে প্রতিবাদ দেখাতে শুরু করেন কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি ৷ সংসদ ভবনের ভিতরেই স্লোগান দিতে শুরু করেন সাংসদরা ৷

এই পরিস্থিতিতে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু জানান, বাকি দলগুলির সাংসদদের আলোচনা শোনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ৷ এভাবে কয়েকটি দলের সাংসদদের প্রতিবাদে অধিবেশন বিঘ্নিত হওয়া উচিত নয় ৷ সদ্যসমাপ্ত বিহারের লোকসভা নির্বাচনে হেরেছে কংগ্রেস জোট ৷ সেই প্রসঙ্গে নাম না-করে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানান, ভোটে হেরে যাওয়ার ক্ষোভ অধিবেশনের মধ্যে দেখানো ঠিক নয় ৷ কিন্তু এরপরও হট্টগোল চলতে থাকায় দুপুর 2টো পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবি ঘোষণা করেন স্পিকার ওম বিড়লা ৷ পরে এদিনের মতো মুলতুবি হয়ে যায় লোকসভা ৷

সোমবার, শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন এসআইআর নিয়ে আলোচনার দাবিতে ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলের সাংসদরা ৷ এই অবস্থায় প্রথমে দুপুর 12টা পর্যন্ত, পরে 2টো পর্যন্ত লোকসভা মুলতুবি ঘোষণা হয় ৷ এরপর ফের অধিবেশন শুরু হলেও কিছুক্ষণ পরই এদিনের মতো মুলতুবি হয়ে যায় সংসদের নিম্নকক্ষ ৷

মঙ্গলবার, দ্বিতীয় দিনে অধিবেশন শুরুর আগে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সংসদ চত্বর ৷ মকরদ্বারের সামনে এসআইআর নিয়ে আলোচনার প্রসঙ্গে প্রতিবাদ দেখাতে শুরু করেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধি, দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, লোকসভার প্রধান বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি, ডিএমকে সাংসদ কানিমোঝি এবং টিআর বালু-সহ বিরোধী সাংসদরা ৷ পোস্টার এবং প্ল্যাকার্ড নিয়ে স্লোগান দিতে শুরু করেন তাঁরা ৷ একটি বড় ব্যানারও দেখা যায় তাঁদের হাত ৷ তাতে লেখা, 'এসআইআর বন্ধ করুন, ভোট চুরি বন্ধ করুন' ৷

বিরোধীদের প্রতিবাদের মধ্যেই সকাল 11টা থেকে শুরু হয় অধিবেশন ৷ লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা জর্জিয়া থেকে আসা একটি সংসদীয় প্রতিনিধি দলকে স্পিকারের গ্যালারিতে বসে কার্যবিবরণী পর্যবেক্ষণের জন্য স্বাগত জানান ৷ প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হতেই সংসদের ভিতরেই স্লোগান দিতে শুরু করেন বিরোধী সাংসদরা ৷ এর পরেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সংসদের নিম্নকক্ষ ৷

Opposition MPs Protest Against SIR
এসআইআর-এর বিরুদ্ধে বিরোধীদের প্রতিবাদ (ছবি: পিটিআই)

বিহারের পর আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ, ছত্তিশগড়, গোয়া, গুজরাত, কেরল, মধ্যপ্রদেশ, পুদুচেরি, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর ঘোষণা করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন ৷ এর মধ্যে তামিলনাড়ু, পুদুচেরি, কেরল এবং পশ্চিমবঙ্গে 2026 সালে বিধানসভা নির্বাচন । আগামী বছর অসমেও হবে নির্বাচন ৷ তবে কমিশন জানিয়েছে উত্তর-পূর্বের এই রাজ্যের ভোটার তালিকায় 'বিশেষ সংশোধন' করা হবে ৷

প্রসঙ্গত, বিহারে এসআইআর শুরু হওয়ার আগেও এর বিরোধিতা করেন বিরোধী সাংসদরা ৷ তাঁদের দাবি, দেশবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকারের পরিপন্থী হল এই প্রক্রিয়া ৷ এর ফলে ভোট চুরি করছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ৷ এই নিয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সংসদের বাদল অধিবেশনও ৷ 1 ডিসেম্বর শীতকালীন অধিবেশন শুরু হতেই এই নিয়ে ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সংসদ ৷

