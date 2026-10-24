শুধুমাত্র নিরামিষ খাবারের নির্দেশিকা নয়া রাজ্যপালের ! বিতর্কের মুখে কী বলল কেরলমের লোকভবন

শুধুমাত্র নিরামিষ খাবারের নির্দেশিকা নয়া রাজ্যপালের ! বিতর্কের মুখে কী বলল কেরলমের লোকভবন
Lok Bhavan in Kerala: লোকভবনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, নিরামিষ খাবারকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করে কোনও নির্দেশিকা জারি করা হয়নি ।
Published : October 24, 2026 at 7:03 PM IST
তিরুবনন্তপুরম, 24 অক্টোবর: কেরলমের লোকভবনে আমিষ-নিরামিষ বিতর্ক ৷ রাজ্যের 29তম রাজ্যপাল হিসেবে শপথ নেওয়ার পরই ওম প্রকাশ মাথুর লোকভবনে শুধুমাত্র 'নিরামিষ রান্নাঘরে'র নির্দেশিকা জারি করেছেন বলে খবর ছড়িয়ে পড়ায় শোরগোল পড়ে যায় ৷ মানুষের খাদ্যাভ্যাসে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে এবং নির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক রীতিনীতি রাজ্যে আরোপ করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করে কংগ্রেস ৷ যদিও অভিযোগ খারিজ করে লোকভবনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, নিরামিষ খাবারকে বাধ্যতামূলক ঘোষণা করে কোনও নির্দেশিকা জারি করা হয়নি ।
কেরলমের রাজভবন সূত্র স্পষ্ট করেছে যে, নিরামিষ খাবার গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হয়নি । কেবল রাজ্যপালের জন্যই নিরামিষ খাবারের ব্যবস্থা করা হয় এবং রাজভবনের রান্নাঘরেও শুধুমাত্র নিরামিষ খাবারই প্রস্তুত করা হয় ৷ এটি সম্পূর্ণভাবে একটি মৌখিক নির্দেশনার ভিত্তিতে চলে আসছে । রাজ্যপালের অতিরিক্ত ব্যক্তিগত সচিব পি. শ্রীকুমার জানিয়েছেন যে, বিষয়টি নিয়ে অহেতুক বিতর্ক সৃষ্টি করা হচ্ছে । তিনি স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেন যে, রাজভবনের কর্মীদের খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কোনও ধরনের নির্দেশ দেওয়া হয়নি ।
ওম প্রকাশ মাথুর কেরলমের নতুন রাজ্যপাল হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর রাজভবনের রান্নাঘরে কেবল নিরামিষ খাবার পরিবেশনের নির্দেশ দিয়েছেন - এমন খবর ছড়িয়ে পড়ার পর এই নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি হয় । কংগ্রেস এবং সিপিআই(এম) এই পদক্ষেপের সমালোচনা করে একে ‘সংঘ পরিবারের এজেন্ডা’র অংশ বলে অভিযোগ তোলে ।
সমাজমাধ্যমে এক পোস্টে আলাপ্পুঝা নির্বাচনী এলাকার কংগ্রেস সাংসদ তথা এআইসিসি-র সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল বলেন, কেরলের বৈচিত্র্যময় খাদ্যসংস্কৃতি সেখানকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের গভীরে প্রোথিত, যেখানে নিরামিষ ও আমিষ - উভয় ধরনের খাবারই দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ ।
তিনি বলেন, “যারা ভোট কেড়ে নিয়েছে এবং নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকারের মূলে আঘাত করেছে, তারা এখন মানুষের খাদ্যাভ্যাসের স্বাধীনতাও কেড়ে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে ।” কেরলমের দীর্ঘ উপকূলরেখা এবং মাছ খাওয়ার সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের কথা উল্লেখ করে কংগ্রেসের এই নেতা বলেন, মানুষ কী খাবে, তা নির্ধারণ করে দেওয়ার অধিকার কোনও কর্তৃপক্ষেরই নেই । তাঁর বক্তব্য, রাজ্যপাল ব্যক্তিগতভাবে নিরামিষ খাবার গ্রহণ করতেই পারেন, তবে তাঁর ব্যক্তিগত পছন্দ দিয়ে লোকভবনের রান্নাঘরের খাদ্যতালিকা নির্ধারিত হওয়া উচিত নয় ৷ কারণ সেখানে কর্মরত কর্মীরাও খাবার খেয়ে থাকেন ।
এই প্রেক্ষাপটে রাজভবন সূত্র এদিন স্পষ্ট করেছে যে, রাজভবনের রান্নাঘরটি মূলত রাজ্যপালের খাবার প্রস্তুতির জন্য ব্যবহৃত হয় ৷ তবে কর্মীদের বাইরে থেকে নিজেদের পছন্দমতো খাবার নিয়ে এসে খাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বিধিনিষেধ নেই ।