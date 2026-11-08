100 বছরে পদার্পণ এল কে আদবানির, প্রবীণ নেতার 'অবিস্মরণীয় অবদান' তুলে ধরলেন মোদি
PM Modi on Advani: আদর্শগত স্পষ্টতা এবং বুদ্ধিবৃত্তিক তীক্ষ্ণতা- এই দুটি গুণ নেতা হিসেবে আদবানি জি-কে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে । আডবাণীকে নিয়ে স্মৃতিচারণ প্রধানমন্ত্রীর।
Published : November 8, 2026 at 2:15 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 নভেম্বর: লালকৃষ্ণ আদবানিজির জীবনের 100তম বছর শুরু হল আজ, 8 নভেম্বর । এ বছর তাঁর জন্মদিন মিলে গিয়েছে দীপাবলির সঙ্গে । প্রভু শ্রীরাম ও প্রদীপের আলোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা এই উৎসবের আবহে আমরা স্মরণ করছি জনসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠার 75 বছর, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 125তম জন্মজয়ন্তী এবং সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ । এই বিশেষ সময়ে আদবানিজির জীবনের দিকে ফিরে তাকানো আমার কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ।
আধুনিক ভারতের ইতিহাসের এতগুলি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সঙ্গে খুব কম মানুষের জীবনই এভাবে জড়িয়ে রয়েছে । 1927 সালের 8 নভেম্বর দেব দীপাবলির দিন জন্ম হয়েছিল আদবানিজির । 1947 সালে দেশভাগের সময় কিশোর বয়সে তাঁকে করাচির নিজের পরিচিত জগৎ, সিন্ধের বাড়ি ও শৈশবের স্মৃতি ছেড়ে আসতে হয়েছিল । কিন্তু সেই যন্ত্রণা তাঁকে ভেঙে দিতে পারেনি । কোনও তিক্ততা না রেখে একেবারে শূন্য থেকে নতুন জীবন শুরু করেছিলেন তিনি । প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও নতুন করে কিছু গড়ে তোলার এই অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে দেখা গিয়েছে । জনসঙ্ঘকে শক্তিশালী করা থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ে বিজেপিকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও সেই মানসিকতার পরিচয় মিলেছে ।
বিজেপির সভাপতি হিসেবে তাঁর কার্যকালে দলের রাজনৈতিক উত্থান প্রত্যক্ষ করেছে দেশ । 1989 সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের আসনসংখ্যা 200-র নীচে নেমে আসে । পাঁচ বছর আগে হওয়া নির্বাচনে কংগ্রেস 400-র বেশি আসনে জয়লাভ করেছিল । 1996 সালে প্রথমবার লোকসভা নির্বাচনে একক বৃহত্তম দল হিসেবে উঠে আসে বিজেপি । আদবানিজি একাধিক প্রজন্মের কার্যকর্তাকে তৈরি করেছেন । 'রাষ্ট্র আগে', এই আদর্শের ভিত্তিতে দলের একটি সুস্পষ্ট সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক ভিত গড়ে দিয়েছেন ।
নেতা হিসেবে দুটি গুণ আদবানিজিকে বরাবর আলাদা পরিচিতি দিয়েছে । প্রথমত, মতাদর্শের প্রশ্নে তাঁর স্বচ্ছতা এবং বৌদ্ধিক তীক্ষ্ণতা । বক্তৃতা ও লেখার মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটেছে । জনসঙ্ঘ ও বিজেপির যে সমস্ত প্রস্তাব রচনায় তিনি যুক্ত ছিলেন, সেগুলি আজও পড়ার মতো । তাঁর সাক্ষাৎকারগুলিও বরাবরই ছিল যুক্তিনিষ্ঠ, স্পষ্ট ও তাৎপর্যপূর্ণ । দ্বিতীয়ত, ভারতীয় রাজনীতির একটি বড় অংশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবণতাকে তিনি যেভাবে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছেন, তা তাঁর রাজনৈতিক পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ ।
রাজস্থানের প্রচারক থেকে জাতীয় রাজনীতির নেতা
আদবানিজি জীবনের প্রতিটি দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন । রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক হিসেবে প্রথমে রাজস্থানের বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছেন তিনি । সেখান থেকে দিল্লিতে এসে অটলজির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ শুরু করেন । ইতিহাসে এমন উদাহরণ খুব বেশি নেই, যেখানে দুই প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা কয়েক দশক ধরে একসঙ্গে কাজ করেছেন, অথচ একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেননি । আদবানিজি ও অটলজি সেই বিরল দৃষ্টান্ত তৈরি করেছিলেন । একসঙ্গে তাঁরা ভারতীয় রাজনীতির গতিপথ বদলে দিয়েছেন ।
যে দিল্লিতে আদবানিজি এসেছিলেন, দেশভাগের ভয়াবহ অভিঘাত তখনও সেই শহরকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে । সেই পরিস্থিতিতে জনসঙ্ঘকে শক্তিশালী করার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন তিনি । 1967 সালে দিল্লি মেট্রোপলিটন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হন আদবানিজি । সেই সময়ে প্রয়াত বিজয়কুমার মালহোত্রাজির সঙ্গে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল তাঁর । মালহোত্রাজি তখন দিল্লির চিফ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলর ছিলেন ।
1970 সালে শুরু হয় আদবানিজির সংসদীয় জীবন । সংসদে তাঁর বক্তব্য ও হস্তক্ষেপ রাজনৈতিক মহলের বিভিন্ন অংশের প্রশংসা পেয়েছে । সাংসদ হিসেবে যেমন নিজের পরিচিতি তৈরি করেছিলেন, তেমনই লোকসভা ও রাজ্যসভা- দুই কক্ষেই বিরোধী দলনেতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন । পরবর্তী সময়ে শাসকপক্ষের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও সামলেছেন । সংসদের কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন তিনি ।
1991 সালের নির্বাচন, গান্ধিনগরের সঙ্গে আমার স্মৃতি
1991 সালের লোকসভা নির্বাচনের কথা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে । সিদ্ধান্ত হয়েছিল, আদবানিজি দুটি আসন থেকে নির্বাচনে লড়বেন । তার মধ্যে একটি ছিল গান্ধিনগর । গুজরাতের সঙ্গে তাঁর পুরনো সম্পর্ক ছিল । দেশভাগের পর তাঁর বাবা কচ্ছ অঞ্চলে বসতি গড়েছিলেন । আদবানিজি নিজেও গুজরাত থেকে রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন । ফলে গান্ধিনগর থেকে নির্বাচনে লড়া তাঁর কাছে অনেকটা ঘরে ফেরার মতোই ছিল ।
বিজেপির সংগঠনের কাজে যুক্ত থাকার সুবাদে তাঁর মনোনয়নপত্র প্রস্তুত করতে এবং নির্বাচনী প্রচারে সাহায্য করার সুযোগ আমার হয়েছিল । গান্ধিনগরের মানুষ বারবার তাঁকে সংসদে পাঠিয়েছেন । আমিও গান্ধিনগরের ভোটার হিসেবে একাধিকবার তাঁকে ভোট দেওয়ার সৌভাগ্য পেয়েছি । নিজের নির্বাচনী এলাকার মানুষের প্রতি তিনি যে যত্ন ও মনোযোগ দিতেন, তা আমাদের সকলের কাছে শিক্ষণীয় ।
জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই
আদবানিজির জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় জরুরি অবস্থা । গণতন্ত্র রক্ষা এবং সংবিধানের মর্যাদা বজায় রাখার লড়াইয়ে তিনি সামনের সারিতে ছিলেন । সেই সময়ের অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে তাঁর লেখা বই 'এ প্রিজনার্স স্ক্র্যাপ-বুক'-এ । বইটির 'এ টেল অব টু এমার্জেন্সিজ' নামে একটি অধ্যায়ে 1975 সালের জুন মাস থেকে ভারতে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলির সঙ্গে 1933 সালে নাৎসি জার্মানির জরুরি পরিস্থিতির সাদৃশ্য তুলে ধরেছেন তিনি । জরুরি অবস্থার অভিজ্ঞতা তাঁর রাজনৈতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল ।
আদবানিজি ছিলেন একদিকে অত্যন্ত দৃঢ়চেতা বিরোধী নেতা, অন্যদিকে দক্ষ প্রশাসকও । 1977 সালে জনতা সরকার ক্ষমতায় আসার পর তিনি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের দায়িত্ব পান । ওই মন্ত্রকে তাঁর কাজ যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল বলে মনে করা হয় । পরবর্তী সময়ে অটলজির নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উপপ্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি । ভারতের দীর্ঘতম সময় ধরে দায়িত্ব পালন করা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের অন্যতম আদবানিজি । দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, নিরাপত্তা বাহিনীর জীবনযাত্রার উন্নতি এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে । সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলায় কঠোর আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার পক্ষেও তিনি বরাবর সওয়াল করেছেন ।
সোমনাথ থেকে অযোধ্যা: এক ঐতিহাসিক যাত্রা
আদবানিজির জীবনের অন্যতম স্মরণীয় অধ্যায় নিঃসন্দেহে সোমনাথ থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত রথযাত্রা । এই যাত্রা ভারতীয় সমাজ ও রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলেছিল । পরিকল্পনা থেকে বাস্তবায়ন, রথযাত্রার প্রতিটি পর্যায়ে যুক্ত থাকার সুযোগ আমার হয়েছিল । সোমনাথে যাত্রার সূচনালগ্নে উপস্থিত থাকা আমার কাছে বিশেষ স্মৃতি । একটি দীর্ঘ রথযাত্রা অত্যন্ত কঠিন । দীর্ঘ সময় ধরে যাত্রা, একের পর এক জনসভা, শারীরিক ধকল এবং ক্লান্তির মধ্যেও লক্ষ্য স্থির রাখার প্রয়োজন হয় । আদবানিজি অসাধারণ ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন ।
বিহারে তাঁর গ্রেফতারের ঘটনাটিও আমার মনে রয়েছে । সেই সময়ের পরিস্থিতি ছিল অত্যন্ত কঠিন । পরে গুজরাতে বিজেপি চিমনভাই পটেলের সরকারের উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় । এর মধ্য দিয়ে একটি স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছিল, আমাদের আদর্শ এবং রামমন্দিরের প্রশ্নে কোনও আপস হবে না । দলের বহু প্রবীণ নেতা ও কার্যকর্তা শপথ নিয়েছিলেন, যা-ই হোক, অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরি হবেই । বহু বছর পর দেশের মানুষের আশীর্বাদে অযোধ্যায় প্রভু শ্রীরামের এক মহিমান্বিত মন্দির বাস্তব রূপ পেয়েছে ।
সরল জীবন, বই পড়া ও সংস্কৃতির প্রতি টান
আদবানিজির জীবনের আরও অনেক দিক রয়েছে, যা সত্যিই উল্লেখ করার মতো । তাঁর সরল জীবনযাপন যার অন্যতম। নবনির্মাণ আন্দোলনের পর তিনি জুনাগড়ে গিয়ে এক মাসেরও বেশি সময় সাধারণ কার্যকর্তার মতো থেকেছেন । দলের সংগঠনকে শক্তিশালী করার জন্য কাজ করেছেন । সেই সময় বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসকে পরাজিত করার লক্ষ্যে দলকে প্রস্তুত করার কাজেও তিনি যুক্ত ছিলেন । জনজীবনে সততা ও স্বচ্ছতা বলতে কী বোঝায়, তা আদবানিজি নিজের কাজের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন ।
তিনি অত্যন্ত বইপ্রেমী মানুষ । যাঁরা তাঁর সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন, তাঁরা জানেন, কত মনোযোগ দিয়ে তিনি সংবাদপত্র পড়েন । সিনেমা ও নাটকের প্রতিও তাঁর গভীর আগ্রহ রয়েছে । চলচ্চিত্র সমালোচক হিসেবেও তিনি উৎসাহী । ইতিহাসের প্রতি তাঁর অনুরাগ এবং ঐতিহাসিক স্মৃতি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায় 'মাই কান্ট্রি মাই লাইফ' বইয়ে ।
সিন্ধি সংস্কৃতির সঙ্গেও আদবানিজি বরাবর যোগাযোগ বজায় রেখেছেন । লেহের কাছে সিন্ধু দর্শন পূজার জনপ্রিয়তা বাড়ানোর ক্ষেত্রেও তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন । আদবানিজি ও জর্জ ফার্নান্ডেজজির সঙ্গে আমিও একবার ওই পুজোয় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম । তাঁর জীবনের এই সাংস্কৃতিক দিকটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ।
আদবানিজির দীর্ঘ রাজনৈতিক যাত্রার কথা বলতে গেলে কমলাজির কথা উল্লেখ করতেই হয় । তাঁর স্ত্রী কমলা আদবানি ছিলেন জনজীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তাঁর শক্তি ও ভরসার জায়গা । আদবানিজির রাজনৈতিক দায়িত্ব ও ব্যস্ততার মধ্যে তিনি যে নিরন্তর সহযোগিতা ও সমর্থন দিয়েছেন, তা কখনও ভোলার নয় ।
করাচিতে বেড়ে ওঠার সময় আদবানিজি নিশ্চয়ই কল্পনা করতে পারেননি, তাঁর জীবন কোন পথে এগোবে । দেশভাগের পর নতুন করে শুরু হওয়া সেই জীবন তাঁকে দেশের রাজনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে । তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে 2024 সালে দেশের মানুষ তাঁকে ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত হতে দেখেছেন । এটি আমাদের সকলের কাছেই গর্বের মুহূর্ত ।
আজ, 8 নভেম্বর, রবিবার আদবানিজি তাঁর জীবনের 100তম বছরে প্রবেশ করছেন । আমি প্রার্থনা করি, তিনি সুস্থ থাকুন, দীর্ঘায়ু হোন । এত দিন ধরে তিনি যেভাবে আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন, আগামিদিনেও তাঁর জীবন, অভিজ্ঞতা ও কর্মনিষ্ঠা আমাদের সকলের কাছে প্রেরণার উৎস হয়ে থাকুক ।