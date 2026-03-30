আদমশুমারিতে লিভ-ইন যুগলদের 'বিবাহিত' হিসেবে গণ্য করা হবে: কেন্দ্র
2027 সালের আদমশুমারিতে, লিভ-ইন যুগলরা যদি তাঁদের সম্পর্ককে স্থিতিশীল বলে মনে করেন, তবে তাদের বিবাহিত হিসেবে গণ্য করা হবে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।
Published : March 30, 2026 at 8:01 PM IST
নয়াদিল্লি, 30 মার্চ: আজকের পরিবর্তনশীল সমাজে সম্পর্কের সংজ্ঞা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। যে সম্পর্কগুলি একসময় সামাজিক স্বীকৃতির জন্য আকুল ছিল, সেগুলি এখন সরকারি নথিপত্রেও স্থান করে নিচ্ছে। 2027 সালের আদমশুমারি সম্পর্কিত একটি নতুন প্রশ্নোত্তরে এই পরিবর্তনটি প্রতিফলিত হয়েছে। যদি কোনো লিভ-ইন দম্পতি নিজেদেরকে একটি "স্থিতিশীল সম্পর্কে" আছেন বলে মনে করেন, তবে তাঁদের 'বিবাহিত' হিসেবে গণ্য করা হবে। এই সিদ্ধান্তটি কেবল একটি প্রযুক্তিগত পরিবর্তন নয়, বরং সমাজের পরিবর্তিত মানসিকতারও একটি লক্ষণ।
এই পদক্ষেপটি তাঁদের জন্য স্বস্তিদায়ক হিসেবে দেখা হচ্ছে, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে লিভ-ইন সম্পর্কে থাকলেও সামাজিক বা আইনি স্বীকৃতির অভাবে নানা সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। সরকারের এই অবস্থান ইঙ্গিত দেয় যে, সরকার এখন মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ এবং জীবনযাত্রাকে আরও বেশি সম্মান দেওয়ার দিকে এগোচ্ছে। তবে, একটি 'স্থিতিশীল সম্পর্ক'-এর সংজ্ঞা কী হবে এবং এর অপব্যবহার কীভাবে প্রতিরোধ করা হবে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এ কারণেই এই সিদ্ধান্তটি আলোচনার একটি প্রধান বিষয় হয়ে উঠেছে।
কেন্দ্রীয় সরকার 2027 সালের আদমশুমারি প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্পষ্টীকরণ জারি করেছে। কর্মকর্তাদের মতে, আগে একসঙ্গে বসবাসকারী অবিবাহিত দম্পতিরা নিজেদের বিবাহিত বলে ঘোষণা করলে, সেই ভিত্তিতেই তাদের তথ্য নথিভুক্ত করা হতো। আদমশুমারির বাড়ি তালিকাভুক্ত করার পর্বে বাড়িতে বসবাসকারী বিবাহিত দম্পতির সংখ্যা সংক্রান্ত একটি প্রশ্নও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক 8 জানুয়ারি ঘোষণা করে, 2027 সালের আদমশুমারির প্রথম পর্ব 1 এপ্রিল থেকে 30 সেপ্টেম্বরের মধ্যে পরিচালিত হবে। এই পর্বটিতে বাড়িঘর এবং পরিকাঠামো সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। দ্বিতীয় পর্বে জনসংখ্যা-সংক্রান্ত বিবরণ সংগ্রহ করা হবে।
এই পর্বটি মোট 45 দিন স্থায়ী হবে। প্রথম 15 দিন স্ব-গণনার জন্য ব্যয় করা হবে, এরপর গণনাকারীদের মাধ্যমে 30 দিন গণনা চলবে। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে যে, এবারের আদমশুমারি সম্পূর্ণ ডিজিটাল হবে। প্রায় 30 লক্ষ কর্মী মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করবেন। এই অ্যাপগুলি অ্যান্ড্রয়েড এবং আইওএস উভয় প্ল্যাটফর্মেই কাজ করবে। জাতি-সংক্রান্ত তথ্যও ডিজিটালভাবে সংগ্রহ করা হবে। স্বাধীনতার পর এই প্রথম এই আদমশুমারিতে জাতিভিত্তিক আদমশুমারি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর আগে 1931 সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ আমলে জাতিভিত্তিক আদমশুমারি পরিচালিত হতো।