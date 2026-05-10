LIVE UPDATES: 200 ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, মুখ্যমন্ত্রী হয়ে প্রথম সই বিজয়ের

শপথ নেওয়ার পর তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী বিজয় (পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 10, 2026 at 9:55 AM IST

Updated : May 10, 2026 at 11:09 AM IST

তামিলনাড়ু পেল নতুন মুখ্যমন্ত্রী ৷ রাজ্যের 14তম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে চেন্নাইয়ের জওহরলাল নেহরু ইনডোর স্টেডিয়ামে শপথ নিলেন তামিলনাড়ু ভেট্রি কাজাগাম (টিভিকে)-এর প্রধান সি. জোসেফ বিজয় ৷ রবিবার সকাল 10টা থেকে শুরু হয় শপথগ্রহণের অনুষ্ঠান ৷ রাজ্যপাল রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ আরলেকার তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান । এই অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকজন প্রবীণ জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক নেতা, চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব এবং দলীয় কর্মীদের উপস্থিত ছিলেন ।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি রবিবার সকালে চেন্নাই পৌঁছন । 2026 সালের তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনে একক বৃহত্তম দল হিসেবে আবির্ভূত হওয়া টিভিকে (TVK) 234 সদস্যের বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমা অতিক্রম করার জন্য একাধিক দলের সমর্থন পেতেই রাজ্য শাসকদলে পরিণত হয় বিজয়ের তামিলগা ভেট্রি কাজাগাম । যদিও টিভিকে এককভাবে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি, নির্বাচনের ফলাফলের পরপরই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বিজয়কে সমর্থন জানায় । তারপরই শপথ অনুষ্ঠান চূড়ান্ত হয় ৷

কমিউনিস্ট পার্টি, বিদুত্থালাই চিরুথাইগাল কাচ্চি এবং ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন মুসলিম লীগও বিজয়ের নেতৃত্বাধীন জোটকে নিঃশর্ত সমর্থন ঘোষণা করে । জোটের অংশীদার এবং সহযোগী দলগুলোর সমর্থনে, টিভিকে-নেতৃত্বাধীন জোট বিধানসভার 120 জন সদস্যের সমর্থন লাভ করেছে, যা তামিলনাড়ুতে সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় 118 সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সীমা সহজেই অতিক্রম করেছে । জোটের অংশীদাররা রাজভবনে সমর্থনপত্র জমা দেওয়ার পর রাজ্যপাল আরলেকার আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়কে সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানান ।

বিজয়ের সঙ্গে 9 মন্ত্রী শপথ নেন এদিন ৷ পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা বিজয়ের উত্থানকে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তামিলনাড়ুর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে দেখছেন, যেখানে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক জন ও রাজনৈতিক আগ্রহের মধ্যে এই অভিনেতা-রাজনীতিবিদ মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর প্রথম মেয়াদ শুরু করতে চলেছেন ।

11:07 AM, 10 May 2026 (IST)

বিজয়ের প্রথম স্বাক্ষর 200 ইউনিট বিনামূল্যে বিদ্যুৎ

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর বিজয় প্রথমে 200 ইউনিট বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের আদেশে স্বাক্ষর করেন । দ্বিতীয়ত, বিজয় সিংহপেন স্পেশাল ফোর্সের এবং তৃতীয়ত, নারকোটিকস কন্ট্রোল ইউনিটের ফাইলে স্বাক্ষর করেন ।

10:41 AM, 10 May 2026 (IST)

মন্ত্রী হিসেবে বেশ কয়েকজনের শপথ

তামিলনাড়ু রাজ্যের মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পর টিভিকে নেতা আধব অর্জুন, ডঃ কে জি অরুণরাজ এবং কে এ সেনগোট্টাইয়ান টিভিকে প্রধান সি. জোসেফ বিজয়ের সঙ্গে আলিঙ্গন বিনিময় করেন । বিজয় তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন ।

10:20 AM, 10 May 2026 (IST)

তামিলনাড়ুর মুখ্যনমন্ত্রী পদে শপথ নিলেন বিজয়

তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিজয় শপথ নিলেন তামিলগা ভেট্রি কাজাগাম (টিভিকে) প্রধান সি. জোসেফ বিজয় রবিবার চেন্নাইয়ের জওহরলাল নেহেরু ইনডোর স্টেডিয়ামে এক তারকাখচিত অনুষ্ঠানে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন ।

শপথ মঞ্চে বিজয়ের পাশে রাহুল গান্ধি (পিটিআই)

10:17 AM, 10 May 2026 (IST)

বিজয়ের সঙ্গে মন্ত্রীদের শপথের তালিকা

মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের সঙ্গে আরও 9 জন মন্ত্রী শপথ নেবেন । তাঁরা হলেন -

  1. আনন্দ (ত্যাগরায় নগর বিধানসভার সদস্য)
  2. অধব অর্জুন (ভিলিভাক্কামের বিধানসভার সদস্য)
  3. অরুণরাজ (তিরুচেনগোডের বিধানসভার সদস্য)
  4. সেনগোট্টাইয়ান (গোপিচেত্তিপালায়ামের বিধানসভার সদস্য)
  5. ভেঙ্কটরামানান (মাইলাপোর বিধানসভার সদস্য)
  6. নির্মল কুমার (তিরুপ্পারানকুন্দ্রামের বিধানসভার সদস্য)
  7. রাজমোহন (এলুমপুর বিধানসভার সদস্য)
  8. প্রভু (কারাইকুডি বিধানসভা সদস্য)
  9. কীর্থনা (শিবকাশী বিধানসভার সদস্য)

10:13 AM, 10 May 2026 (IST)

প্রথম সারিতে বিজয়ের বাবা-মা

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান দেখতে হাজির বিজয়ের বাবা এস. এ. চন্দ্রশেখর, মা শোভা এবং তাঁদের আত্মীয়স্বজনরা ৷ তাঁরা সবাই সামনের সারিতে বসে আছেন । অভিনেত্রী সঙ্গীতা, তাঁর স্বামী ও গায়ক গিরিশ এবং ছোট পর্দার অভিনেতা সঞ্জীবও উপস্থিত আছেন ।

10:11 AM, 10 May 2026 (IST)

উৎসবের আমেজে চেন্নাই

টিভিকে সভাপতি বিজয়ের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান গোটা শহরকে উৎসবের আমেজে ভরিয়ে দিয়েছে । কোয়েম্বাটুর ও মেরিনা-সহ চেন্নাইয়ের 10টি স্থানে রাখা বিশাল পর্দায় এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে । এই ব্যবস্থাটি করা হয়েছে যাতে যাঁরা নেহেরু স্টেডিয়ামে যেতে পারেন না, তাঁরা বড় পর্দায় এটি দেখতে পারেন । হাজার হাজার মানুষ এটি দেখছেন ।

10:01 AM, 10 May 2026 (IST)

বিজয়ের শপথে রাহুল গান্ধি

জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে পৌঁছলেন রাহুল গান্ধি । লোকসভার বিরোধী দলনেতা এবং কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি চেন্নাইয়ের জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে এসে পৌঁছেছেন, যেখানে কিছুক্ষণের মধ্যেই টিভিকে প্রধান সি জোসেফ বিজয় তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন ।

9:57 AM, 10 May 2026 (IST)

ছেলের শপথে বিজয়ের মায়ের বক্তব্য

"তার উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে", তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে টিভিকে প্রধান বিজয়ের শপথগ্রহণের প্রস্তুতিতে মাতৃ দিবস বিশেষ হয়ে উঠল ৷ রবিবার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বিজয়ের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি নেওয়ার সময় তাঁর পরিবার গভীর আনন্দ ও গর্ব প্রকাশ করেছে । তাঁর মা শোভা চন্দ্রশেখর এটিকে "সবচেয়ে বড় উপহার" বলে অভিহিত করেছেন এবং ছেলের নেতৃত্বের উপর পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেছেন । তাঁর বাবা, প্রবীণ চলচ্চিত্র নির্মাতা এস এ চন্দ্রশেখরের বাসভবন থেকে রওনা হওয়ার সময় পরিবারের সদস্যরা এই উপলক্ষটিকে "স্বপ্ন সত্যি হওয়া" বলে বর্ণনা করেন, যা মাতৃ দিবসের সঙ্গে মিলে যাওয়ায় আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে । বিজয়ের মা শোভা চন্দ্রশেখর সাংবাদিকদের বলেন, "বিজয় ভালোভাবে নেতৃত্ব দেবে; তার উপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে ।" তিনি এই রাজনৈতিক মাইলফলককে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপহার বলে অভিহিত করে মাতৃ দিবস উপলক্ষে জনগণকে শুভেচ্ছা জানান ।

9:49 AM, 10 May 2026 (IST)

শপথ নিতে জওহরলাল স্টেডিয়ামে পৌঁছলেন বিজয়

জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে পৌঁছলেন বিজয় টিভিকে প্রধান এবং তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী-মনোনীত সি জোসেফ বিজয় জওহরলাল নেহেরু স্টেডিয়ামে এসে পৌঁছেছেন, যেখানে তিনি শীঘ্রই শপথ গ্রহণ করবেন ।

