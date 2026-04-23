LIVE UPDATES: ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল জোটের জয়ে DMK সরকার গড়বে; ভোট দিয়ে আত্মবিশ্বাসী চিদম্বরম

LIVE UPDATES: ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল জোটের জয়ে DMK সরকার গড়বে; ভোট দিয়ে আত্মবিশ্বাসী চিদম্বরম
Published : April 23, 2026 at 7:40 AM IST|
Updated : April 23, 2026 at 8:04 AM IST
আজ 23 এপ্রিল তামিলনাড়ুর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৷ যেখানে আজ সকাল 7টা থেকে রাজ্যের 234টি আসনেই ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে । মোট 5,73,43,291 জন নির্বাচক তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকা 4,023 জন প্রার্থীর নির্বাচনী ভাগ্য নির্ধারণ করবেন । এই হাইভোল্টেজ নির্বাচনী লড়াইয়ে রাজ্যে দু'টি প্রধান দ্রাবিড় দল - এসপিএ-র নেতৃত্বাধীন ডিএমকে এবং এনডিএ-র নেতৃত্বাধীন এআইএডিএমকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ছে ।
ক্ষমতা ধরে রাখার মরিয়া চেষ্টায় ডিএমকে, অন্যদিকে এআইএডিএমকে পাঁচ বছর বিরোধী দলে থাকার পর ক্ষমতায় ফিরতে জোর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে । অভিনেতা থেকে রাজনীতিবিদ বনে যাওয়া বিজয়ের নেতৃত্বাধীন নবগঠিত তামিলগা ভেট্রি কাজাগাম (টিভিকে) তাদের প্রথম নির্বাচনে কেমন ফল করে, তা দেখাটা বেশ আকর্ষণীয় হবে । নির্বাচন কমিশন সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রে শতভাগ ভোট নিশ্চিত করার পরিকল্পনা করেছে এবং সেই অনুযায়ী ভোটার সচেতনতামূলক প্রচার অভিযান চালিয়েছে ।
বুধবার, তামিলনাড়ুর মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক অর্চনা পট্টনায়েক ভোটগ্রহণের দিনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য চলমান কার্যকলাপ পর্যালোচনা করতে কন্ট্রোল রুম পরিদর্শন করেন । তামিলনাড়ুজুড়ে নির্বাচনী দায়িত্বের জন্য 1.40 লক্ষেরও বেশি পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে এবং সংবেদনশীল ভোটকেন্দ্রগুলিতে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী প্রদানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে । জেলাগুলিতে প্রচার চালানো বহিরাগতদের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় ফিরে যেতে বলা হয়েছে । ভোটগ্রহণ চলবে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত । তার আগে পর্যন্ত লাইনে দাঁড়ানো যে কোনও ভোটারকে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে । ভোট গণনা 4 মে ।
ভোট দিলেন পি চিদম্বরম
ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল জোটের জয়ে আত্মবিশ্বাসী প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদাম্বরম বৃহস্পতিবার সকালে শিবগঙ্গা জেলার কারাইকুডির একটি ভোটকেন্দ্রে ভোট দিলেন । পরে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি তরুণ ভোটারদের দেখানো উৎসাহের প্রশংসা করেন । বলেন, "আমি আশা করি তারা ভোট দেবে, কিন্তু তাদের একটি স্থিতিশীল সরকার, উন্নয়ন এবং জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থার জন্য ভোট দেওয়া উচিত । তারা কোনও অলীক ধারণার জন্য ভোট দিতে পারে না, তাদের একটি স্থিতিশীল সরকার, উন্নয়ন এবং জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থার জন্য ভোট দিতে হবে, যা গত 5 বছরে ডিএমকে সরকার বাস্তবায়ন করেছে । আমি আশা করি তারা তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলবে । আমি নিশ্চিত যে তারা তা করে চলবে, তরুণদের অবশ্যই ধর্মনিরপেক্ষতা এবং অগ্রগতির জন্য ভোট দিতে হবে... তামিলনাড়ুতে, আমি আত্মবিশ্বাসী যে ধর্মনিরপেক্ষ প্রগতিশীল জোট জিতবে এবং ডিএমকে সরকার গঠন করবে ৷"
রেকর্ড ভোটদানে ভোটারদের আহ্বান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির
বৃহস্পতিবার সকালে তামিলনাড়ুর ভোটারদের ভোট দিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী । একটি পোস্টে তিনি বলেন, "তামিলনাড়ুতে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ায়, আমি সকল ভোটারকে গণতন্ত্রের এই পবিত্র কর্তব্যে উৎসাহের সঙ্গে অংশ নিতে আহ্বান জানাচ্ছি । আমি বিশেষ করে তামিলনাড়ুর যুবক এবং মহিলাদের রেকর্ড সংখ্যক ভোট দিতে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছি ।"