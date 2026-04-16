সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে আজ বিরোধী বনাম সরকার ; একযোগে বিল পাসের জন্য নিয়ম স্থগিতের আবেদন কেন্দ্রের

নয়াদিল্লিতে নতুন ও পুরাতন সংসদ ভবনের একটি দৃশ্য। (IANS)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 16, 2026 at 11:27 AM IST

Updated : April 16, 2026 at 11:41 AM IST

আজ বৃহস্পতিবার 16 এপ্রিল সকাল 11টায় সংসদের বর্ধিত বাজেট অধিবেশনের তিন দিনব্যাপী বিশেষ অধিবেশন শুরুতেই বিরোধী দল ও সরকারের মধ্যে একটি বড় ধরনের সংঘাতের আশঙ্কা । এই অধিবেশনে মূলত সীমানা নির্ধারণ এবং নারী শক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত প্রস্তাবিত সাংবিধানিক সংশোধনী নিয়ে আলোচনা হবে । লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ সংরক্ষণ প্রদানকারী 2023 সালের নারী সংরক্ষণ আইনের বাস্তবায়ন দ্রুত করার জন্য সরকার লোকসভায় একসঙ্গে তিনটি বিল পেশ করতে চলেছে । একটি সংবিধান সংশোধনী বিল, সীমানা নির্ধারণ আইন সংক্রান্ত একটি বিল এবং দিল্লি, জম্মু ও কাশ্মীর এবং পুদুচেরিতে প্রস্তাবিত আইনটি প্রয়োগের জন্য একটি সহায়ক বিল ।

সর্বশেষ প্রকাশিত আদমশুমারির ভিত্তিতে একটি সীমানা পুনর্নির্ধারণ প্রক্রিয়ার পর, 2029 সালের সংসদীয় নির্বাচনের আগে নারী সংরক্ষণ আইনকে কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকার লোকসভার আসন সংখ্যা বর্তমান 543 থেকে বাড়িয়ে সর্বোচ্চ 850 করার পরিকল্পনা করছে (যার মধ্যে 815টি রাজ্য এবং 35টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য বরাদ্দ)।

এই সপ্তাহের শুরুতে, কেন্দ্রীয় সরকার সাংসদদের সঙ্গে সংবিধান (131তম সংশোধনী) বিল, 2026 বা নারী সংরক্ষণ বিলের প্রস্তাবিত সংশোধনীর খসড়াটি শেয়ার করেছে, যার লক্ষ্য লোকসভার আসন সংখ্যা বাড়িয়ে 850 করা । এই প্রস্তাবিত সংশোধনীর লক্ষ্য হল, কোটা ব্যবস্থার বাস্তবায়নকে 2027 সালের আদমশুমারি থেকে বিচ্ছিন্ন করে এর পরিবর্তে 2011 সালের আদমশুমারির উপর ভিত্তি করে করা ৷ যাতে 2029 সালের সাধারণ নির্বাচনের আগেই এটি চালু করা সম্ভব হয় ।

বিশেষ অধিবেশনের আগে ভারতীয় জনতা পার্টি, জনতা দল (ইউনাইটেড), লোক জনশক্তি পার্টি (রামবিলাস) এবং কংগ্রেস-সহ বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দল তিন লাইনের হুইপ জারি করেছে, যেখানে উভয় সদনে তাদের সাংসদদের অধিবেশন চলাকালীন উপস্থিত থাকতে এবং দলের অবস্থান মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে । আজকের বিশেষ অধিবেশনের লাইভ আপডেট দেখছেন ইটিভি ভারতে ৷

11:39 AM, 16 Apr 2026 (IST)

সীমানা নির্ধারণ বিলের কপি পুড়িয়ে দিলেন এমকে স্ট্যালিন

'কালো আইন'-এর বিরুদ্ধে কালো পতাকা উত্তোলন করলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন ৷ বৃহস্পতিবার সীমানা নির্ধারণ বিলের সেই কপিটি পুড়িয়ে দিয়েছেন, যা সরকার আজ দিনের শেষে শুরু হতে যাওয়া বিশেষ অধিবেশনে সংসদে পেশ করতে চলেছে । ডিএমকে সুপ্রিমো এই বিলের প্রতিবাদে একটি কালো পতাকাও উত্তোলন করেন, যেটিকে তিনি "একটি কালো আইন যা তামিলদের নিজেদের ভূমিতেই উদ্বাস্তুতে পরিণত করতে চায়" বলে অভিহিত করেছেন । বিলটির কপি পুড়িয়ে দেওয়ার ভিডিও শেয়ার করে স্ট্যালিন এক্স-এ করা পোস্টে লিখেছেন, "সীমানা নির্ধারণ: প্রতিরোধের আগুন সারা তামিলনাড়ুজুড়ে ছড়িয়ে পড়ুক ! ফ্যাসিবাদী বিজেপির ঔদ্ধত্যের পতন হোক !"

11:30 AM, 16 Apr 2026 (IST)

একসঙ্গে তিনটি বিল পেশ করার পরিকল্পনায় লোকসভায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি

সূত্রের খবর, সরকার একসঙ্গে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিল পেশ করতে চলেছে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ লোকসভায় ভাষণ দেবেন । কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল সংবিধান (131 তম সংশোধনী) বিল, 2026 এবং সীমানা নির্ধারণ বিল 2026 পেশ করবেন ৷ অন্যদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (সংশোধনী) বিলটি উত্থাপন করবেন । সূত্র জানিয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী মোদি দুপুর আড়াইটের দিকে ভাষণ দেবেন ।

11:28 AM, 16 Apr 2026 (IST)

সীমানা নির্ধারণ বিলের বিরোধিতা করতে চন্দ্রবাবু নাইডুর কাছে ওয়াইএস শর্মিলার আবেদন

অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির (এপিসিসি) সভাপতি ওয়াইএস শর্মিলা সংসদে সীমানা নির্ধারণ বিলের বিরোধিতা করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী এন চন্দ্রবাবু নাইডুর কাছে আবেদন করেছেন ৷ পাশাপাশি এই বিল রাজ্যের জন্য যে 'বিপদ' ডেকে আনতে পারে, সে বিষয়ে সতর্ক করেছেন । অন্ধ্রপ্রদেশ একটি ঘাটতি রাজ্য উল্লেখ করে শর্মিলা জোর দিয়ে জানান যে, সংসদে লোকসভা আসন বাড়লে তা উত্তর ভারতের রাজনৈতিক প্রভাবকে আরও শক্তিশালী করবে এবং এর ফলে কেন্দ্র থেকে রাজ্যে তহবিলের প্রবাহ ব্যাহত হবে ।

এনডিএ-র অন্যতম প্রধান মিত্র টিডিপি সুপ্রিমোকে লেখা এক খোলা চিঠিতে অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির প্রধান বলেন, "আমি আপনার (নাইডু) কাছে সীমানা নির্ধারণ বিলের বিরোধিতা করার জন্য আবেদন করছি, যা রাজ্যের সম্ভাবনাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে । অমরাবতী রাজধানী এবং পোলাভরমের মতো প্রকল্পগুলির জন্য তহবিল অনুমোদনে কেন্দ্রের অবহেলা আরও বাড়বে ।" সীমানা পুনর্নির্ধারণের তীব্র বিরোধিতা করে তিনি বলেন, "এর অনুমোদন অন্ধ্রপ্রদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য হুমকি সৃষ্টি করবে । কোনও সাংবিধানিক আলোচনা ছাড়াই বিলটি কথিতভাবে বিদ্যুৎ গতিতে ও স্বৈরাচারী ভঙ্গিতে উত্থাপন করা হচ্ছে ।"

11:23 AM, 16 Apr 2026 (IST)

সংসদের কার্যক্রম শুরুতেই আশা ভোঁসলে ও প্রয়াত প্রাক্তন সাংসদদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

আশা ভোঁসলের মৃত্যুতে উভয় সদনে শোক প্রকাশের মধ্যে দিয়ে সংসদের তিন দিনব্যাপী বিশেষ অধিবেশনের প্রথম দিনে লোকসভা ও রাজ্যসভা উভয় কক্ষেই কার্যক্রম শুরু হয়েছে । 2023 সালের নারী সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনটি বিল উত্থাপন ও পাস করার জন্য এই অধিবেশন ডাকা হয়েছে ৷ যা লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভাগুলিতে নারীদের জন্য33 শতাংশ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে । প্রাক্তন সাংসদ আবু হাসেম খান চৌধুরী, মহসিনা কিদওয়াই এবং হরি নারায়ণ রাজভরের প্রয়াণে শোক প্রস্তাবের মাধ্যমে লোকসভা দিনের কার্যক্রম শুরু করেছে । গত 12 এপ্রিল প্রয়াত কিংবদন্তি গায়িকা আশা ভোঁসলের মৃত্যুতেও সদন শোক প্রকাশ করেছে । রাজ্যসভাও ভোঁসলের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে ।

