LIVE UPDATE: সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছলেন মমতা, দেশের নজর শুনানির দিকে

সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছলেন মমতা, দেশের নজর শুনানির দিকে
Published : February 4, 2026 at 10:02 AM IST|
Updated : February 4, 2026 at 10:57 AM IST
দেশের নজর সুপ্রিম কোর্টের দিকে ৷ SIR মামলার শুনানি হবে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির ডিভিশন বেঞ্চে ৷ সেখানে উপস্থিত থাকছেন মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দেশের ইতিহাসে এই প্রথম কোনও মুখ্যমন্ত্রী আদালতের শুনানিতে অংশ নেবেন ৷ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় তাঁর দায়ের করা একটি মামলার শুনানি হবে বুধবার ৷ এ নিয়ে প্রধান বিচারপতির এজলাসে আরও কয়েকটি মামলা দায়ের হয়েছে ৷ তাই সমস্ত মামলার শুনানি একত্রেও করা হতে পারে ৷ তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে সকাল 10টা 15 মিনিট নাগাদ মমতা শীর্ষ আদালতে প্রবেশ করবেন ৷ তার উপস্থিতির জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি আগেই নেওয়া হয়েছে ৷
কখন শুরু হবে শুনানি ?
আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধান বিচারপতির এজলাসের কাজকর্ম চলবে দুপুর 1টা পর্যন্ত ৷ সেই হিসেবে কোন কোন মামলা শোনা হবে তার তালিকা ইতিমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে ৷ আদালত চত্বরে থাকা ডিসপ্লে বোর্ডে সেই তথ্য় তুলে ধরা হয়েছে ৷ সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটেও ওই ডিসপ্লে বোর্ডেক তথ্য় তুলে ধরা হয়েছে ৷ তাতে দেখা গিয়েছে, প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ প্রথমে 1 থেকে 5 নম্বর মামলা শুনবে ৷ তারপর শুনবে 35 নম্বর মামলা ৷ তারও পরে দিনের তালিকায় থাকা 36 এবং 37 নম্বর মামলা শুনবে আদালত ৷ এর মধ্যে একটি মামলা করেছেন জয় গোস্বামী ৷ অন্য মামলাটির মমতা ৷
দিলীপের খোঁচা
এসআইআর মামলায় আইনজীবী হিসেবে মমতার অংশগ্রণের সুপ্রিম-সম্ভাবনার আগেই কটাক্ষ করেছে বিরোধী শিবির ৷ বেশ কিছু দিন সক্রিয় রাজনীতির বাইরে থাকার পর অতিসম্প্রতি আবারও সক্রিয় হয়েছেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ দিলীপ ঘোষ ৷ এদিন মমতাকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "মমতা এখন খেকে অভ্যাস করে রাখছেন ৷ নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর অন্য কোনও কাজ করার থাকবে না ৷ তখন হাতে ফাইল নিয়ে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে আদালতে আদালতে ঘুরতে হবে ৷ এখন থেকে সেটাই শুরু করে দিলেন মমতা "
সাদা-কালো পোশাকে আদালতে মমতা
ভাইপো তথা তাঁর দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে সকাল 9টা 55 মিনিট নাগাদ রওনা দিয়ে সর্বোচ্চ আদালতে পৌঁছলেন তিনি ৷ সাদা-কালো পোশাকে আদালতে প্রবেশ করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনিক প্রধান ৷
সাংবাদিকদের প্রশ্ন এড়ালেন মমতা
সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছে লিফটে উঠে প্রধান বিচারপতির এজলাসে যাচ্ছেন মমতা ৷ তার আগে সাংবাদিকরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চান, তিনি শুনানি করবেন কি না সেই প্রশ্নের উত্তর দেননি মমতা ৷
পোস্টার রহস্য
বিধানসভা নির্বাচনের আগে দিল্লির দরবারে ফের সম্মুখ সমরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর (SIR) মামলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শুনানি রয়েছে। আর এই শুনানিকে কেন্দ্র করেই জাতীয় রাজনীতি তথা বাংলার রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে। প্রশ্ন উঠছে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি স্বয়ং কালো রোব পরে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে সওয়াল করবেন? যদিও এই বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা না গেলেও, শুনানির ঠিক আগেই তৃণমূলের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকে করা একটি পোস্ট সেই জল্পনার আগুনের ঘি ঢেলেছে।
শুনানিতে অংশ নেবেন মমতা
এসআইআর শুনানিতে অংশ নেবেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ জানা গিয়েছে 10টা 15 মিনিট নাগাদ তিনি আদালতে পৌঁছবেন ৷ ইতিমধ্যে তাঁর প্রবেশে ছাড়পত্র দিয়েছে আদালত ৷