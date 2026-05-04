LIVE UPDATES: অসমে বিজেপি ম্যাজিক ফিগার পেরোতেই উদযাপন বাতিল কংগ্রেসের
Published : May 4, 2026 at 9:47 AM IST|
Updated : May 4, 2026 at 11:09 AM IST
বাংলা-সহ তিন রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশ আজ ৷ তামিলনাড়ুতে ক্ষমতা ধরে রাখার লড়াইয়ে স্ট্যালিনের ডিএমকে ৷ জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী, দক্ষিণের এই রাজ্যে অভিনেতা থলপতি বিজয়ের দল TVK ফ্যাক্ট হয় কিনা তা আজ দেখা যাবে ৷ কেরলে দুর্গ ধরে রাখার মরিয়া লড়াই বামেদের ৷ যদিও সমীক্ষা বলেছে, এখানে এবার কংগ্রেস সরকার গড়বে ৷ অসমে বরাবরই বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসতে চলেছে বলে জানিয়েছিল সমীক্ষা ৷ ভোট গণনার শুরু থেকেই সেই ইঙ্গিতই দেখা যাচ্ছে ৷ সমীক্ষা বলেছিল পুদুচেরিতে এবার বদলের হাওয়া ৷ কংগ্রেসকে হারিয়ে এবার কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ক্ষমতা দখল করবে বিজেপি ৷ তবে এগুলো সবই অনুমান ৷ আজ জনতার রায়ে শেষ হাসি কে হাসবে সেটাই দেখার ৷ এই তিন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভোট গণনার প্রতি মুহূর্তের আপডেট জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারতের পর্দায় ৷
অসমে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতার গণ্ডি পেরোনোয় কংগ্রেস কার্যালয়ের উদযাপন বাতিল
বিজেপি ম্যাজিক ফিগার 100 আসনের কাছাকাছি পৌঁছানোয় কংগ্রেস তাদের গুয়াহাটি কার্যালয়ে পরিকল্পিত উদযাপন বাতিল করেছে । নির্বাচন কমিশন রাজ্যের 126টি আসনের মধ্যে 114টির প্রবণতা প্রকাশ করেছে, যেখানে বিজেপি 71টি আসনে এগিয়ে রয়েছে এবং তাদের জোটসঙ্গী অসম গণ পরিষদ (এজিপি) ও বোরোল্যান্ড পিপলস ফ্রন্ট (বিপিএফ) যথাক্রমে সাত ও নয়টি আসনে এগিয়ে আছে । ইলেকট্রিশিয়ান সোমনাথ দাস, "দল সাজসজ্জার জন্য অর্ডার দিয়েছিল, কিন্তু এখন আর তা হবে না । তারা তিন দিনের জন্য লাইট, এলইডি ইত্যাদি অর্ডার করেছিল ৷"
তামিলনাড়ুতে একটি ত্রিমুখী লড়াইয়ের ইঙ্গিত
প্রতিযোগিতায় এগিয়ে বিজয়ের টিভিকে ৷ প্রাথমিক প্রবণতায় ত্রিমুখী লড়াইয়ের ইঙ্গিত ৷ ধাক্কা খেলেন ডিএমকে-র বেশ কয়েকজন মন্ত্রী । তামিলনাড়ুতে তীব্র ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা দানা বাঁধছে প্রাথমিক প্রবণতা ৷ যেখানে গণনা শুরুর প্রথম দুই ঘণ্টায় ডিএমএল-নেতৃত্বাধীন সেক্যুলার প্রগ্রেসিভ অ্যালায়েন্স (এসপিএ), এআইএডিএমকে-নেতৃত্বাধীন জোট এবং বিজয়ের টিভিকে প্রায় সমান অবস্থানে রয়েছে ।
পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেরল: শশী থারুর
কংগ্রেস নেতা শশী থারুরের কথায়,"উৎসাহব্যঞ্জক ব্যাপার হল, সোয়া এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাদের পক্ষে একটি সুস্পষ্ট প্রবণতা দেখা যাচ্ছে এবং এমনকি এলডিএফ-এর বেশ কিছু জনপ্রিয় রাজনীতিবিদও পিছিয়ে পড়েছেন...৷ আমার মনে হয়, এটা খুব স্পষ্ট যে কেরলের ভোটারদের অভিনন্দন জানাতেই হবে । তাঁরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে পরিবর্তনের সময় এসেছে । এমনকি যাঁদের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা নিয়ে আমাদের কোনও প্রশ্ন নেই, তাঁরাও পিছিয়ে পড়েছেন বলে মনে হচ্ছে । আমার মতে, এটি একটি খুব ভালো লক্ষণ । আর ইউডিএফ-এ আমরা কোনও অকাল উদযাপন করতে যাচ্ছি না । কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি যে পরিস্থিতি খুব একটা ভিন্ন হতে হলে একটি বড় ধরনের উল্টোমুখী পরিবর্তন প্রয়োজন হবে ৷"
জনমত সমীক্ষার ফলাফলের দিকে এগোচ্ছে কেরল
কেরলজুড়ে সরকারবিরোধী ঢেউয়ে পিছিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন পিছিয়ে ৷ 80টিরও বেশি আসনে এগিয়ে ইউডিএফ ৷
অসমে শুরু থেকেই এগিয়ে বিজেপি
126টি আসনের সবকটিতে গণনা শুরু হওয়ায় অসমে প্রাথমিক প্রবণতায় বিজেপি এগিয়ে রয়েছে ।
তামিলনাড়ুতে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই
দৌড়ে ডিএমকে এগিয়ে, এআইএডিএমকে সামান্য পিছিয়ে ৷ বেশ কয়েকটি আসনে টিভিকে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা দিচ্ছে তামিলনাড়ুতে ৷
পুদুচেরির ভোট গণনা
কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এগিয়ে ANRC ৷ গণনার শুরুতে পিছিয়ে রয়েছে কংগ্রেস ৷