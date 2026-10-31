Live updates: শুধু নির্বাচন কমিশন নয় বিশ্বের দরবারে ভারতের সম্মান নষ্ট করেছেন জ্ঞানেশ : যোগেন্দ্র যাদব

Live updates: শুধু নির্বাচন কমিশন নয় বিশ্বের দরবারে ভারতের সম্মান নষ্ট করেছেন জ্ঞানেশ : যোগেন্দ্র যাদব
Published : October 31, 2026 at 4:30 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 6:10 PM IST
দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ‘গণ-ইমপিচমেন্ট’ কর্মসূচির আয়োজন করল ‘ইন্ডিয়া’ শিবির ৷ পরিকল্পিত এই কর্মসূচি অশোকা হোটেল এবং রামলীলা ময়দানে আয়োজন করতে চেয়েছিল কংগ্রেস ৷ কিন্তু সেই অনুমতি না মেলায় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের রাজাজি মার্গের বাসভবনেই এই কর্মসূচি পালন করছে বিরোধী জোট। আগে থেকে ঠিক ছিল শুক্রবার হবে গণ-ইমপিচমেন্ট। প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে তা পিছিয়ে শনিবার হয় ।
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49 লক্ষ মহিলার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে : যোগেন্দ্র যাদব
যোগেন্দ্র যাদবের দাবি SIR প্রক্রিয়ায় 49 লক্ষ মহিলার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে । আর তার ফলে গত কয়েক দশকের মধ্যে এই প্রখম পুরুষদের তুলনাম মহিলাদের অনুপাত কমতে শুরু করেছে ।
মিথ্যা বলছেন খাড়গে: বিজেপি
ফর্ম 6-এর কোনও পবিবর্তন হয়নি । এমনই দাবি বিজেপির । গেরুয়া শিবিরের আরও দাবি ফর্ম 6 নিয়ে মিথ্য়া কথা বলছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ।
সৌগতর দাবি
সংসদে বলার সুযোগ না পেয়েই প্রতীকী প্রতিবাদের আয়োজন বলে জানালেন সৌগত রায় । দমদমের তৃণমূল সাংসদ জানান, বিরোধীরা নিয়ম মেনে সংসদে মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়ে আলোচনা চেয়েছিল । কিন্তু তাদের সেই সুযোগ দেওয়া হয়নি । এরপরই প্রতীকী প্রতিবাদের আয়োজন করা হয়েছে ।
বাংলায় বেছে বেছে নাম বাদ: মহুয়া
মহুয়া মৈত্রর অভিযোগ, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার প্রধানমন্ত্রী মোদি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহের হাতের পুতুল । তাঁর অভিযোগ, বাংলার ভোটার তালিকা থেকে বেছে বেছে মুসলমান এবং মহিলাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে ।
প্রথমে অনুপস্থিত পরে হাজির মহুয়া
বিরোধীদের মক পার্লামেন্টে বক্তা হিসেবে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রর নাম ছিল । কিন্তু 'স্পিকার' মীরা কুমার বক্তব্য পেশের জন্য মহুয়ার নাম ঘোষণা করলে দেখা যায় সাংসদ সভায় 'উপস্থিত' নেই । তাঁর বদলে আরেকজন বক্তব্য পেশ করেন । এরপরই অবশ্য বক্তব্য পেশ করতে ওঠেন মহুয়া ।
তেজস্বীর তোপ
আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব বলেন, "প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কথায় কাজ করছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার । দেশের জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে তাঁরা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে চান । কিন্তু আমরা গণতান্ত্রিক অধিকারকে ধ্বংস করতে দেব না ।"
গণ-ইমপিচমেন্টে মৃত ভোটার !
বিরোধীদের আয়োজিত গণ-ইমপিচমেন্টে অংশ নিলেন এক মৃত ভোটার ! তাঁর দাবি, ভোটার তালিকায় তাঁকে মৃত বলে দেখিয়ে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে ।
সংসদের অপমান করছে কংগ্রেস কংগ্রেস: সম্বিত
সংসদের অপমান করছে কংগ্রেস । এমনই দাবি বিজেপির । সম্বিত বলেন, "মক পার্লামেন্টের আয়োজন করে সংসদকে অপমান করেছে কংগ্রেস ।
বিজেপির তোপ
ভোট চুরি নিয়ে একদিকে যখন বিরোধীরা গণ ইমপ্লিটমেন্ট করছে ঠিক তখনই কৌশলে কংগ্রেসকে বিশেষ করে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুকে তীব্র আক্রমণ করল বিজেপি। দলের মুখপাত্র তথা লোকসভার সাংসদ সম্বিত পাত্র বলেন, "আজ কংগ্রেস ভোট চুরি নিয়ে কথা বলছে । ভোট চুরির অভিযোগ সত্য । আর এই ভোট চুরির কাজ করেছেন গান্ধি পরিবারের প্রথম সদস্য জহরলাল নেহরু । তিনি বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতাদের ভোট চুরি করেছিলেন । কংগ্রেস নেতারা চাইতেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী হন সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেল । কিন্তু ভোট চুরি করে নেহরু নিজে দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন ।
তৃণমূলের তিন দাবি
মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে এক আসনে বসিয়ে তোপ দাগেন সাগরিকা । নিজের ভাষণে বারবার সাগরিকা দাবি করেন, জ্ঞানেশকে পদ থেকে সরাতে হবে । বাংলায় নতুন করে ভোট করাতে হবে । এসআইআর প্রক্রিয়া বন্ধ করে গোটা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে ।
সাগরিকার তোপ
গণ ইমপিচমেন্টে অংশ নিয়ে বাংলার সরকারকে অবৈধ বলে অভিহিত করলেন রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ। তিনি দাবি করেন, বাংলায় ভোট চুরি করেছে ক্ষমতায় এসেছে বিজেপি । এসআইআর করে ভোটার তালিকা থেকে বৈধ ভোটারদের বাদ দেওয়া হয়েছে । বিজেপি জানত বৈধ কায়দায় ভোট হলে তারা জিতবে না । রাজারহাট নিউটাউন বিধানসভা কেন্দ্রের কথা বলে সাগরিকা দাবি করেন এই কেন্দ্রে 17 রাউন্ড পর্যন্ত বিজেপি পিছিয়ে ছিল । একটা সময় জানা যায় 316 ভোটে তৃণমূল জিতেছে । পরে একটি অতিরিক্ত রাউন্ড গণনা হয় । তাতে দেখা যায় 316 ভোটে বিজেপি হেরেছে ।
ইফতিকারের দাবি
গণ ইমপিচমেন্টে অংশ নিয়েছেন কলকাতার চৌরঙ্গীর বাসিন্দা ইফতিকার আহমেদ মিদ্দা । তিনি জানান, গত 20 বছর ধরে চৌরঙ্গীতে ভোট দিয়েছেন । আচমকা তাঁর নাম বাদ দেওয়া হয়েছে ।
অনিতার আক্রমণ
গণ-ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছেন অনিতা শর্মা । কলকাতার এই বাসিন্দা কাজের সূত্রে 2012 সালে দিল্লিতে যান । সেখানে গিয়ে তিনি ভোটার তালিকায় নাম তোলেন । এরপর তাঁর নাম বাদ যায় । নিজের বক্তব্যে কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেন তিনি ।
ভারতীয় গণতন্ত্রের গরিমা ব্যাখ্যা করলেন খাড়গে
ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব পেশ করে ভারতীয় গণতন্ত্রের গরিমা বোঝাতে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের কথা তুলে ধরেন খাড়গে। তিনি জানান, এসব দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই নারীদের ভোটাধিকার দেওয়া হয়নি। অথচ ভারত এমন একটি দেশ যা তার সংবিধান কার্যকর হওয়ার মুহূর্ত থেকেই সবাইকে এই অধিকার প্রদান করেছে। নারী, দলিত, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও দরিদ্র সবার জন্যই এই অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছিল। এমনকী সেই সময়েও আরএসএস এই অধিকারের বিষয়ে আপত্তি জানিয়েছিল এবং এর বিরোধিতা করেছিল
বিরোধিদের ভোট চুরি করে বিজেপি : খাড়গে
গণ-ইমপিচমেন্ট প্রক্রিয়ার শুরুতে প্রস্তাব পাঠ করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে । তাঁর অভিযোগ জ্ঞানেশ কুমারের সাহায্য় নিয়ে ভোট চুরি করে বিজেপি নির্বাচনে জিতেছে ।