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INDIA Bloc Rally LIVE: আপনি কখন ভ্যানিশ হবেন, অপেক্ষা করে আছি, জ্ঞানেশকে কটাক্ষ মমতার

INDIA Mega Rally
রামলীলা ময়দানে মহা সমাবেশ (ছবি পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 1, 2026 at 3:54 PM IST

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Updated : November 1, 2026 at 4:27 PM IST

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গতকাল নাগরিক সংসদে নাটকীয়ভাবে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণের প্রস্তাব এনেছে ইন্ডিয়া শিবির । এরপর রবিবার রাজধানীর রামলীলা ময়দানে জড়ো হয়েছেন বিরোধীরা । এদিন সকাল থেকেই জ্ঞানেশ কুমার বিরোধী বিক্ষোভে যোগ দিতে ভিড় হয়েছে রামলীলা ময়দানে । দুপুর 12টার পর পৌঁছেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি । এছাড়া রয়েছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান তথা সাংসদ অখিলেশ যাদব, বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী লালুপুত্র তেজস্বী যাদব, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা, আইসা নেত্রী নেহা বোরা এবং আরও অনেকে ।

দীপাবলির আগে এই সমাবেশের ফলে ব্যবসার ক্ষতি হবে বলে বারবার ব্যবসায়িক সংগঠন এই বিক্ষোভ পিছনোর আবেদন জানিয়েছিল । কিন্তু কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি এদিনের মহামিছিলেন সিদ্ধান্তেই অনড় ছিলেন । কিন্তু তিনি পাল্টা সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করেছেন, তাঁরা এই প্রতিবাদে সামিল হন এবং তার পর কেনাকাটা করতে যান । তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, এর ফলে দীপাবলির মুখে বিক্রিপাট্টায় কোনও ক্ষতি হবে না । এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে 'চলো দিল্লি' । দিল্লির মিন্টো রোড-কনট প্লেস জাংশন থেকে শুরু হয়ে রামলীলা ময়দানে পৌঁছেছে এই জ্ঞানেশের ইস্তফার দাবিতে মহামিছিল ।

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4:20 PM, 1 Nov 2026 (IST)

জ্ঞানেশ আসলে 'ভ্যানিশ কুমার', ফের কটাক্ষ মমতার

রামলীলা ময়দানে বিরোধীদের মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমি বলতে চাই, বাংলা এই এসআইআরের শিকার । আমরা ছাড়ব না । আমরা জীবন দিয়ে দেব । আমরা লড়ব । ওরা বাংলাকে লুট করেছে । আমরা দিল্লিতে গণতন্ত্রকে বাঁচাব । এসআইআর মানে বিজেপির মতো রাজনৈতিক দলকে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিলিফ দেওয়া ।" তৃণমূল সুপ্রিমো মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে কটাক্ষ করে বলেন, "ভ্য়ানিশ কুমারজি, আপনি কখন ভ্যানিশ হবেন, আমরা অপেক্ষা করে আছি ।"

4:00 PM, 1 Nov 2026 (IST)

রাহুলকে কড়া আক্রমণ শাহের

রামলীলা ময়দানে বিরোধীদের মেগা সমাবেশকে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । চণ্ডীগড়ে একটি সভা থেকে তিনি বলেন, "রাহুলজি, আপনি সংসদের অধিবেশনে ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন । এই সবকিছু আপনি করছেন দেশের মা ও বোনেদের জন্য 33 শতাংশ সংরক্ষণ আটকাতে । কিন্তু মনে রাখবেন নরেন্দ্র মোদি ভারতীয় মহিলাদের 33 শতাংশ সংরক্ষণ দেবেনই । এটা আমাদের দৃঢ় সঙ্কল্প ।"

3:45 PM, 1 Nov 2026 (IST)

ভারতের গৌরবের ইতিহাসে বিজেপি-আরএসএসের কোনও জায়গা ছিল না: নেহা

রামলীলা ময়দানে আইসা নেত্রী নেহা বোরা বলেন, " বিজেপি সরকার মনে করে 2014 সালে দেশ স্বাধীন হয়েছিল । আর বিশ্বাস করে ভারতের ইতিহাস শেষ হবে বিজেপিকে দিয়েই । আজ আপনাদের সবার উপস্থিতিতে রামলীলা ময়দান এটা প্রমাণ করছে, সাক্ষী দিচ্ছে,ভারতের গৌরবান্বিত ইতিহাসে কোনও বিজেপির জায়গা ছিল না, আরএসএস-এর জায়গা ছিল না ।"

Last Updated : November 1, 2026 at 4:27 PM IST

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দিল্লির রামলীলা ময়দানে বিক্ষোভ
ইন্ডিয়া ব্লকের বিক্ষোভ দিল্লিতে

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