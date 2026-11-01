INDIA Bloc Rally LIVE: আপনি কখন ভ্যানিশ হবেন, অপেক্ষা করে আছি, জ্ঞানেশকে কটাক্ষ মমতার
Published : November 1, 2026 at 3:54 PM IST|
Updated : November 1, 2026 at 4:27 PM IST
গতকাল নাগরিক সংসদে নাটকীয়ভাবে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে অপসারণের প্রস্তাব এনেছে ইন্ডিয়া শিবির । এরপর রবিবার রাজধানীর রামলীলা ময়দানে জড়ো হয়েছেন বিরোধীরা । এদিন সকাল থেকেই জ্ঞানেশ কুমার বিরোধী বিক্ষোভে যোগ দিতে ভিড় হয়েছে রামলীলা ময়দানে । দুপুর 12টার পর পৌঁছেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি । এছাড়া রয়েছেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান তথা সাংসদ অখিলেশ যাদব, বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী লালুপুত্র তেজস্বী যাদব, রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা, আইসা নেত্রী নেহা বোরা এবং আরও অনেকে ।
দীপাবলির আগে এই সমাবেশের ফলে ব্যবসার ক্ষতি হবে বলে বারবার ব্যবসায়িক সংগঠন এই বিক্ষোভ পিছনোর আবেদন জানিয়েছিল । কিন্তু কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি এদিনের মহামিছিলেন সিদ্ধান্তেই অনড় ছিলেন । কিন্তু তিনি পাল্টা সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন করেছেন, তাঁরা এই প্রতিবাদে সামিল হন এবং তার পর কেনাকাটা করতে যান । তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, এর ফলে দীপাবলির মুখে বিক্রিপাট্টায় কোনও ক্ষতি হবে না । এই অভিযানের নাম দেওয়া হয়েছে 'চলো দিল্লি' । দিল্লির মিন্টো রোড-কনট প্লেস জাংশন থেকে শুরু হয়ে রামলীলা ময়দানে পৌঁছেছে এই জ্ঞানেশের ইস্তফার দাবিতে মহামিছিল ।
LIVE FEED
জ্ঞানেশ আসলে 'ভ্যানিশ কুমার', ফের কটাক্ষ মমতার
রামলীলা ময়দানে বিরোধীদের মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমি বলতে চাই, বাংলা এই এসআইআরের শিকার । আমরা ছাড়ব না । আমরা জীবন দিয়ে দেব । আমরা লড়ব । ওরা বাংলাকে লুট করেছে । আমরা দিল্লিতে গণতন্ত্রকে বাঁচাব । এসআইআর মানে বিজেপির মতো রাজনৈতিক দলকে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিলিফ দেওয়া ।" তৃণমূল সুপ্রিমো মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে কটাক্ষ করে বলেন, "ভ্য়ানিশ কুমারজি, আপনি কখন ভ্যানিশ হবেন, আমরা অপেক্ষা করে আছি ।"
রাহুলকে কড়া আক্রমণ শাহের
রামলীলা ময়দানে বিরোধীদের মেগা সমাবেশকে কড়া আক্রমণ শানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । চণ্ডীগড়ে একটি সভা থেকে তিনি বলেন, "রাহুলজি, আপনি সংসদের অধিবেশনে ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন । এই সবকিছু আপনি করছেন দেশের মা ও বোনেদের জন্য 33 শতাংশ সংরক্ষণ আটকাতে । কিন্তু মনে রাখবেন নরেন্দ্র মোদি ভারতীয় মহিলাদের 33 শতাংশ সংরক্ষণ দেবেনই । এটা আমাদের দৃঢ় সঙ্কল্প ।"
ভারতের গৌরবের ইতিহাসে বিজেপি-আরএসএসের কোনও জায়গা ছিল না: নেহা
রামলীলা ময়দানে আইসা নেত্রী নেহা বোরা বলেন, " বিজেপি সরকার মনে করে 2014 সালে দেশ স্বাধীন হয়েছিল । আর বিশ্বাস করে ভারতের ইতিহাস শেষ হবে বিজেপিকে দিয়েই । আজ আপনাদের সবার উপস্থিতিতে রামলীলা ময়দান এটা প্রমাণ করছে, সাক্ষী দিচ্ছে,ভারতের গৌরবান্বিত ইতিহাসে কোনও বিজেপির জায়গা ছিল না, আরএসএস-এর জায়গা ছিল না ।"