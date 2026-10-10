LIVE UPDATES: যন্তর মন্তরে সিজেপির আন্দোলন ঘিরে বাড়ছে উত্তাপ

LIVE UPDATES: যন্তর মন্তরে সিজেপির আন্দোলন ঘিরে বাড়ছে উত্তাপ
CJP VOTE CHORI PROTEST JANTAR MANTAR: যন্তর মন্তরে শনিবার সিজেপির বিক্ষোভ ঘিরে নজিরবিহীন নিরাপত্তা চাদরে ঢাকা পড়েছে রাজধানী দিল্লি। এই বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে গত ক'দিন ধরেই প্রস্তুতি নিচ্ছিল দিল্লি পুলিশ। শুক্রবার সামগ্রিক পরিস্থিতি আরও নাটকীয় হয়ে যায়।
দিল্লি পুলিশের তরফে সিজেপি নেতৃত্বকে জানিয়ে দেওয়া হয়, শনিবারের কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। এর পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে দিল্লির দিকে আসা বহু ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হয়, যাতে দিল্লির বাইরে থেকে বিক্ষোভকারীরা রাজধানী আসতে না পারে । স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে সমস্ত রাজ্য়কে জানানো হয়েছে, তাদের এলাকা থেকে কারা সিজেপির আন্দোলনে অংশ নিতে দিল্লির দিকে আসছেন, তা চিহ্নিত করে ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু এতেই থেমে থাকেনি দিল্লি পুলিশ। রাজধানীর নিরাপত্তায় 25 হাজার পুলিশকর্মীকে মোতায়ন করা হয়েছে। রয়েছে আরও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ৷