LIVE UPDATES: SIR নিয়ে বিএলওরা ভালো কাজ করছেন, প্রশংসা জ্ঞানেশের

LIVE UPDATES: SIR নিয়ে বিএলওরা ভালো কাজ করছেন, প্রশংসা জ্ঞানেশের
Published : March 15, 2026 at 4:03 PM IST|
Updated : March 15, 2026 at 4:12 PM IST
পশ্চিমবঙ্গ-সহ চারটি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা করছে নির্বাচন কমিশন ৷ পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি অসম-তামিলনাড়ু-কেরল এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরীর ভোটের দিনও ঘোষণা হচ্ছে ৷ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার-সহ কমিশনের ফুল বেঞ্চ দিন ঘোষণা করছে ৷ আজ থেকেই শুরু হয়ে যাবে নির্বাচনী যুদ্ধ ৷ একে একে প্রার্থী তালিকা ঘো৷ষণা করবে রাজনৈতিক দলগুলি ৷ রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণ সর্বত্র শুরু হবে প্রচার ৷ অবশ্য তরজা শুরুটা হয়ে গিয়েছে শনিবার থেকেই ৷ ব্রিগেড ময়দানে সভা করতে আসেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর সভায় যোগ দিতে যাওয়ার সময় বিজেপি কর্মীদের বাস থেকে রাজ্য়ের মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছোড়া হয় বলে অভিযোগ ৷ মন্ত্রী দাবি করেছেন, তিনি নিজে আহত হয়েছেন ৷ অন্যদিকে বিজেপির দাবি তাদের কর্মীরা আহত হয়েছেন ৷ রাতে বরানগর থেকে তিন বিজেপি কর্মী-সহ চারজনকে এই ঘটনায় গ্রেফেতার করা হয় ৷ প্রতিবাদে সজল ঘোষের নেতৃত্বে বরানাগর থানায় বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি ৷ এমনই উত্তেজনার আবহে ভোট ঘো৷ষণা হচ্ছে ৷
থাকবেন 25 লক্ষ কর্মী
চারটি রাজ্য় এবং একটি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে মোট 2 লাখ 19 হাজার ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থাকবে ৷ প্রায় 25 লক্ষ আধিকারিক ভোটের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন ৷
অংশ নেবেন17 কোটি ভোটার
চারটি রাজ্য এবং একটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের ভোটে অংশ নেবেন প্রায় 17 কোটি ভোটার ৷ এই সংখ্যাটা অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ফ্রান্সের জনসংখ্যার থেকে বেশি ৷ 20 দেশ থেকে প্রতিনিধিরা ভোট দেখতে আসবেন বলে জানালেন মুখ্য় নির্বাচনী কমিশনার ৷
বিএলওদের প্রশংসা
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার সাংবাদিক সম্মেলনরের শুরুতেই জানান এসআইআর নিয়ে বিএলওরা নিয়ে ভালো কাজ করছেন ৷
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচন শুরু হয়েছিল 18 এপ্রিল থেকে 2 মে ভোটের ফল প্রকাশিত হয় ৷ সেবার মোট ভোটারের সংখ্যা ছিল 7 কোটি 34 লক্ষ 14 হাজার 746 ৷ 6 কোটি 04 লক্ষ 19 হাজার 691টি ভোট পড়েছিল ৷ বৈধভোটেক সংখ্যা ছিল কোটি 92 লক্ষ 89 হাজার 161 ৷ 294টি আসনে গড়ে 82.3 শতাংশ ভোট পড়েছিল ৷ মোট প্রার্থীর সংখ্যা ছিল 2132 ৷ তার মধ্যে মহিলার সংখ্যা 240 ৷ শেষমেশ জিতেছিলন 40 জন ৷ 290টি আসনে লড়ে 215টি আসন পেয়েছিল তৃণমূল ৷ 294টি আসনে লড়ে 77টি আসন পেয়েছিল বিজেপি ৷