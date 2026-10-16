LIVE UPDATES: তেরঙা যাত্রার আগে অভিজিৎকে নোটিশ, সিজেপির কর্মসূচি ঘিরে আবারও অবরুদ্ধ দিল্লি
Published : October 16, 2026 at 4:20 PM IST|
Updated : October 16, 2026 at 4:37 PM IST
CJP Tricolour March: ককরোচ জনতা পার্টি'র প্রস্তাবিত তেরঙা যাত্রা ঘিরে কড়া অবস্থান দিল্লি পুলিশের ৷ শুক্রবার কনট প্লেসের সেন্ট্রাল পার্কে সিজেপি 'লেহরা দো তিরঙ্গা' মিছিলের ডাক দিয়েছে ৷ তার আগেই নয়াদিল্লি মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, 16 ও 17 অক্টোবর সেন্ট্রাল পার্ক জনসাধারণের জন্য বন্ধ থাকবে ৷ পাশাপাশি দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, আইন অমান্য করলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷ এর পাশাপাশি সকাল থেকে আবারও অবরুদ্ধ দিল্লি । সিজেপি প্রধান অভিজিৎ দীপকের কাছেও পৌঁছে গিয়েছে পুলিশ ।
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মার খাচ্ছে ব্য়বসা
মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ চেয়ে গত বেশ কয়েকদিন ধরে আন্দোলন চলছে দিল্লির প্রাণ কেন্দ্রে । আন্দোলনকারীদের আটকাতে তৎপর পুলিশ । আর এই দুয়ের জেরে মার খাচ্ছেন দিল্লির ব্যবসায়ীরা । লাজপত নগর বাজারের সভাপতি কুলদীপ আরোরা সংবাদ সংস্থা আইএনএস-কে জানান, প্রতিবাদ-আন্দোলনের জেরে তাঁদের ব্যবসা আগের থেকে প্রায় 50 শতাংশ কমেছে ।
সেন্ট্রাল পার্কে পুলিশে পুলিশ
দিল্লির সেন্ট্রাল পার্কে জমায়েত করার কথা সিজেপির । তার আগে গোটা চত্বরে বিরাট সংখ্যক পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে । আছেন দিল্লি পুলিশের কর্তারাও ।
বসল অতিরিক্ত সিসিটিভি
কনট প্লেসের চারপাশে বসল অসংখ্য সিসিটিভি ক্যামেরা । সিজেপির তেরঙা যাত্রার আগে সব ধরনের ব্যবস্থা করে রাখছে দিল্লি পুলিশ । এই সিজেপির সেন্ট্রাল পার্কেই জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে সমর্থকদের জমায়েত করতে বলেছেন সিজেপি প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে ।
পুলিশ কী বলছে ?
দিল্লি পুলিশের ডিসি সচিন শর্মা বলেন, "দিল্লিতে বিএনএসের 163 ধারা লাগু আছে । সকলের কাছে আবেদন আইন পালন করুন । ডিপি আইনের আওতায় অভিজিৎ দীপকে-কে নোটিশ দেওয়া হয়েছে । তাঁকেও আইন মেনে চলতে বলা হয়েছে । আরও বলা হয়েছে কনট প্লেসের মতো এলাকায় এই ধরনের কর্মসূচি করলে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে । এরপরও তিনি না মানলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা হবে ।
অভিজিৎকে নোটিশ
আইন মেনে চলার বার্তা দিয়ে সিজেপি প্রতিষ্ঠাতাকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে বলে জানালেন দিল্লি পুলিশের ডিসি সচিন শর্মা ।