পশ্চিমবঙ্গে আগামিকাল থেকে SIR প্রক্রিয়া শুরু, আজ রাত 12টায় পুরনো ভোটার তালিকা 'ফ্রিজ'

মঙ্গলবার সর্বদলীয় বৈঠক ডাকল নির্বাচন কমিশন ৷
পশ্চিমবঙ্গে আগামিকাল থেকে SIR প্রক্রিয়া শুরু, আজ রাত 12টায় পুরনো ভোটার তালিকা 'ফ্রিজ'
Published : October 27, 2025 at 4:25 PM IST|
Updated : October 27, 2025 at 5:31 PM IST
আগামিকাল সর্বদলীয় বৈঠক
এনুমেরেশন ফর্ম পূরণের সময় কোনও নথি দিতে হবে ?
ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মী দিতে বাধ্য রাজ্য সরকার ৷ এনুমেরেশন ফর্ম পূরণের সময় কোনও নথি দিতে হবে না ৷ এই সময় শুধু ম্যাচিং ও ম্যাপিং হবে ৷ একজন ভোটারের নাম দু'টি জায়গার ভোটার তালিকায় থাকলে, তা অপরাধ বলে গণ্য করা হবে ৷
পূর্ববর্তী এসআইআর তালিকায় নাম না-থাকলে, কী করতে হবে
পূর্ববর্তী এসআইআর তালিকায় নাম না-থাকলে কী করতে হবে, জানাল কমিশিন ৷ 2002 বা 2003 বা 2004 সালে এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটারের নাম না-থাকলে তাঁকে নোটিশ পাঠানো হবে ৷ সেই সময় তাঁর পরিবারের প্রবীণ সদস্যরা সেই সময় কোথায় ছিলেন ? তিনিই বা তখন কোথায় ছিলেন, সেই কাগজ ভোটারকে দেখাতে হবে ৷
পশ্চিমবঙ্গে SIR সম্পর্কে জ্ঞানেশ কুমার।
সংবিধান অনুযায়ী সাংবিধানিক সংস্থাকে তার কাজ করতে হবে ৷ রাজ্য সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব ৷ প্রতিটি রাজ্য সরকার নির্বাচন কমিশনের মতোই দায়িত্ব পালন করবে ৷ ভোটার তালিকা তৈরি এবং ভোট পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় কর্মী সরবরাহ করতে রাজ্যগুলি বাধ্য ৷ পশ্চিমবঙ্গ প্রসঙ্গে বললেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার।
SIR-এ আধার কার্ড নিয়ে কি জানাল কমিশন ?
আধার কার্ডের ব্যবহার আধার কার্ডের আইন অনুযায়ী হবে ৷ নাগরিকত্বের প্রমাণ নয় ৷ জন্মতিথি নিয়ে আধার জন্মতিথির প্রমাণ নয় ৷ আজও কম্পিউটার থেকে আধার ডাউনলোড করলে দেখবেন, জন্মতিথি, ডমিসিলের প্রমাণ নয় ৷
কোন 12 রাজ্যে এসআইআর, কেন অসমে নয় ?
কোন 12 রাজ্যে এসআইআর ? জানাল কমিশন ৷ 12টি রাজ্যের মধ্যে রয়েছে- পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তিশগঢ়, গোয়া, গুজরাত, কেরল, লক্ষদীপ, মধ্যপ্রদেশ, পুদুচেরি, আন্দামান নিকোবর। অসমের জন্য আলাদা করে ঘোষণা করা হবে ৷ আলাদা করে ঘোষণা করা হবে ৷ অসমের নাগরিকত্ব সারা দেশের থেকে আলাদা ৷
7 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা
কাল থেকে প্রিন্টিং ট্রেনিং ৷ 4 নভেম্বর থেকে 4 ডিসেম্বর বাড়িতে যাওয়া ৷ খসড়া তালিকা 9 ডিসেম্বর ৷ 9 ডিসেম্বর থেকে 8 জানুয়ারি অভিযোগ ও দাবিদাওয়া জানানো যাবে ৷ 9 ডিসেম্বর থেকে 31 জানুয়ারি পর্যন্ত নোটিশ ফেজ অর্থাৎ এই সময়ে শুনানি ও ভেরিফিকেশন হবে ৷ 7 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা
খসড়া তালিকা প্রকাশিত হবে 9 ডিসেম্বর
2003 সালের সূচিতে যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের আর কোনও কাগজ দিতে হবে না। কারও নিজের নাম না-থাকলেও যদি বাবা-মায়ের নাম থাকে, তা হলে আর কাগজ দিতে হবে না। কমিশনের সাইটে গিয়ে এই ‘ম্যাচিং’ ভোটারেরা নিজেরাই করতে পারবেন।
পশ্চিমবঙ্গে আগামিকাল থেকে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু
পশ্চিমবঙ্গে আগামিকাল থেকে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু ৷ রাজ্যে 7.66.24 কোটি ভোটার, 7 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা 4 নভেম্বর থেকে 4 ডিসেম্বর বাড়িতে যাবে বিএলও'রা ৷ কেউ রাজ্যের বাইরে গেলে বা প্রবাসীরা অনলাইনেও ফর্ম ভরতে পারবেন।
বাংলা-সহ 12 রাজ্যে আজ রাতেই ‘ফ্রিজ’ ভোটার তালিকা, জানাল কমিশন
এসআইআর-এ প্রথমে আবেদন পত্র (এনিউমেরাশন ফর্ম) প্রিন্ট করা হবে। যে রাজ্যে এসআইআর হবে, সেখানকার ভোটারদের সূচি সোমবার রাত 12টায় ‘ফ্রিজ’ করে দেওয়া হবে। সেই সূচিতে যাঁদের নাম, তাঁদের এনুমারেশন ফর্ম দেওয়া হবে।
মঙ্গলবার থেকে ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ
মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার বলেন, মঙ্গলবার থেকে ভোটকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ শুরু হবে ৷ যে সব রাজ্যে এসআইআর হবে, সেখানকার রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে মঙ্গলবার বৈঠক করবেন কর্মীরা। সব গণনাপত্র সংগ্রহের পর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে ৷
আজ রাত 12টায় প্রি-ইনুমেরাশেন ফেজ শুরু
আজ রাত 12টায় প্রি-ইনুমেরাশেন ফেজ শুরু হবে, জানাল নির্বাচন কমিশন ৷ সব গণনাপত্র সংগ্রহের পর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে ৷ 1951 সাল থেকে 2004 সাল পর্যন্ত আট বার এসআইআর হয়েছে ৷ বাংলায় শেষবার SIR হয়েছিল 2002 সালে অর্থাৎ 21 বছর আগে ৷
সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার জানান, এসআইআরের সময়ে বহুকর্মী কমিশনের সঙ্গে কাজ করেন । এক হাজার ভোটার পিছু রয়েছে একটি করে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র । একটি বিধানসভা কেন্দ্রে 300 থেকে 400 ভোটগ্রহণ কেন্দ্র থাকে । সব কেন্দ্রে থাকেন ইলেকটোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার । তাঁর অধীনে কাজ করেন বিএলওরা ।
12টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে SIR-এর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু
12টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এসআইআর-এর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হবে ৷ ঘোষণা মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের ৷ ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য ভারতের নাগরিকদের নূন্যতম 18 বছর বয়স হতে হবে ৷ 1951 সাল থেকে 2004 সাল পর্যন্ত আট বার এসআইআর হয়েছে ৷