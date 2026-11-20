CYCLONE AKVAN LIVE : ঘূর্ণিঝড় রুখতে তৎপর প্রশাসন, বার্তা ওড়িশার মুখ্যসচিবের
Published : November 20, 2026 at 9:12 AM IST|
Updated : November 20, 2026 at 10:50 AM IST
ঘূর্ণিঝড় আকভানের ল্যান্ডফল প্রক্রিয়া শুরু হল । গোপালপুরের কাছাকাছি আছড়ে পড়ছে শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় 'আকভান' । ঝড়ের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় 100 কিলোমিটার ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা । পরিস্থিতি মোকাবিলায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় দুই রাজ্যের প্রশাসন । ওড়িশায় 1 লক্ষেরও বেশি মানুষকে নিরাপদ আশ্রয়ে সরানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব । লক্ষ্য একটাই, প্রাণহানি এড়িয়ে বিপর্যয়ের মোকাবিলা করা ।
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মুখ্য সচিবের বক্তব্য
ওড়িশার মুখ্যসচিব জানান, ঘূর্ণিঝড়়ের ল্যান্ডফল প্রক্রিয়া চলছে । মৌসম ভবন আমাদের জানিয়েছে, আগামী ঘণ্টা দুয়েক ধরে এই প্রক্রিয়া চলবে । রাজ্য প্রশাসনের সমস্ত আধিকারিক থেকে শুরু করে সংশ্লিষ্ট বিভাগ পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন ।
ওড়িশায় প্রবল বৃষ্টি
ঘূর্ণিঝড়্রের প্রভাবে ওড়িশায় প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে । প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গঞ্জাম জেলায় 114.6 মিলিমিটার, কেন্দ্রপাড়ায় 64.4 মিলিমিটার এবং পুরীতে 61 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে।
প্রস্তুত ওড়িশা
ঘূর্ণিঝড়ের জন্য 3 লক্ষেরও বেশি মানুষকে নিরাপদে স্থানে সরিয়ে নিয়ে গেল ওড়িশা প্রশাসন । তাঁদের 9 হাজার 341টি কেন্দ্রে রাখা হয়েছে । উদ্ধারের কাজে নেমেছে 423টি দল ।
কুয়াশায় ঢাকা পড়ল বিশাখাপত্তনম
ঘূর্ণিঝড়ের জেরে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছ অন্ধ্রপ্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় । তার জেরে মেঘের চাদরে ঢাকা পড়ল বিশাখাপত্তনম ।
2 ঘণ্টার মধ্যে
ঘূর্ণিঝড়ের ল্যান্ডফল প্রক্রিয়া দুঘণ্টার মধ্য়ে শেষ হবে বলে জানাল কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতর।
ঠিক কোথায় আকভান ?
মৌসম ভবন সূত্রে খবর, সকাল আটটার সামান্য আগে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ওড়িশার উপকূল পেরিয়েছি ঘূর্ণিঝ়জড় । সে সময়ে তার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় 70 থেকে 80 কিলোমিটার ।
গোপালপুরে অবিরাম বৃষ্টি
অবিরাম বৃষ্টির ফলে গোপালপুরের বিভিন্ন এলাকার কিছু জায়গায় জল জমেছে। গোপালপুরে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে, যেখানে 166 মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে।
শুরু ল্যান্ডফল প্রক্রিয়া
একমাসেরও কম সময়ের মধ্যে এ নিয়ে তিনটি ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ছে দেশের ভূখণ্ডে । শুক্রবার সকালে মৌসম ভবনের তরফে জানানো হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের ল্যান্ডফল প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ।