LIVE UPDATES: ককরোচ আসছে, ধর্মেন্দ্র প্রধান যাচ্ছেন; কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি সিজেপি'র

LIVE UPDATES: ককরোচ আসছে, ধর্মেন্দ্র প্রধান যাচ্ছেন; কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি সিজেপি'র
Published : June 6, 2026 at 10:12 AM IST|
Updated : June 6, 2026 at 11:12 AM IST
আমেরিকা থেকে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এসে পৌঁছলেন বহুলচর্চিত ককরোচ জনতা পার্টির প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে ৷ আজ সকালে ভারতে আসার কথা এক্স পোস্টে জানিয়ে তাঁর সমর্থকদের যন্তর-মন্তরে সমবেত হতে বলেন ৷ CJP'র বিক্ষোভ ঘিরে দিল্লিতে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা রয়েছে ৷
দীপকে লেখেন, "একটি বই এবং আমাদের তেরঙা সঙ্গে নিতে ভুলবেন না ! সহানুভূতি ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শন হিসেবে পুলিশদের ফুল দিন । আমাদের এই আন্দোলনকে ভালোবাসা ও শান্তির সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে !"
এর আগে, দীপকে পরীক্ষা সংক্রান্ত কথিত ত্রুটির জন্য কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে তাঁর 6 জুনের বিক্ষোভে যোগ দেওয়ার জন্য সমর্থক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন ।
গত মাসে সুপ্রিম কোর্টে শুনানির সময় প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত কিছু ব্যক্তিকে আরশোলা এবং পরজীবী বলে উল্লেখ করার মন্তব্যের ব্যঙ্গাত্মক প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে ডিজিটাল সংগঠনটি মূলত চালু হয়েছিল, সেটি এখন একটি সংগঠিত প্রচারণার রূপ নিয়েছে । ইনস্টাগ্রামে এর অনুসরণকারীর সংখ্যা 22 মিলিয়নেরও বেশি, যা দেশের অন্য যে কোনও রাজনৈতিক দলের চেয়ে বেশি ।
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কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি সিজেপি'র বিক্ষোভকারীদের
ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) যন্তর মন্তরে নিট 2026-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং সিবিএসই-র অন-স্ক্রিন মার্কিং (ওএসএম) পদ্ধতিতে কথিত অনিয়মের প্রতিবাদে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করেছে । অনলাইন আন্দোলনটির পক্ষ থেকে একটি পোস্টে বলা হয়েছে, "ধর্মেন্দ্র প্রধান, পদত্যাগ করুন ! আমরাই শিক্ষামন্ত্রীকে নির্বাচিত করে সেখানে পাঠিয়েছি ; তিনি আমাদের করের টাকায় বেতন পান ! তাঁর মেয়াদে লক্ষ লক্ষ যুবকের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঢাকা । ককরোচ আসছে, ধর্মেন্দ্র প্রধান যাচ্ছেন !"
যন্তর-মন্তরে বিক্ষোভে করণীয় ও বর্জনীয়র তালিকা সিজেপি'র
আজকের বিক্ষোভের জন্য সিজেপির দেওয়া নির্দেশিকা :
তেরঙা পতাকা সঙ্গে রাখুন, সবকিছু রেকর্ড করুন, সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন, খালি পেটে আসবেন না ৷ বিক্ষোভের আগের রাতে 'ককরোচ জনতা পার্টি' নয়াদিল্লির যন্তর মন্তরে আয়োজিত কর্মসূচির জন্য করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলোর একটি তালিকা প্রকাশ করে ।
এক্স পোস্টে সিজেপি লেখে, "6 জুন, সকাল 9টা - দেখা হচ্ছে, সকল ককরোচ বন্ধুরা ! ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ আদায় করেই ছাড়ব ! এই ছোট্ট কৌতুককে বিপ্লবে রূপ দেওয়ার সময় এসেছে । শান্তিপূর্ণ ও ভালোবাসাপূর্ণ প্রতিবাদের মাধ্যমে দিল্লির রাজপথ ভরিয়ে তুলতে প্রস্তুত হোন । তবে মনে রাখবেন কী করবেন আর কী করবেন না । সবার নজর এখন আমাদের ওপর !"
সংগঠনটি করণীয় ও বর্জনীয় কাজের তালিকাও শেয়ার করে:
করণীয় কাজের তালিকায় রয়েছে:
তেরঙা পতাকা ও একটি বই সঙ্গে রাখুন
সবকিছু রেকর্ড করুন
দুষ্কৃতকারীদের বিষয়ে জানান
সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন, টুপি সঙ্গে রাখুন এবং শরীরে জলের জোগান ঠিক রাখুন (হাইড্রেটেড থাকুন)
বর্জনীয় কাজের তালিকা :
সম্ভব হলে একা আসবেন না
ফুল ছুড়ে ফেলবেন না, বরং সসম্মানে অর্পণ করুন
ট্রোল বা উস্কানিদাতাদের সঙ্গে তর্কে জড়াবেন না
খালি পেটে আসবেন না
ভারতীয় রাজনীতিতে একটি যুগান্তকারী দিন হবে; আশাবাদী সিজেপি মুখপাত্র
দিনের পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে জানিয়ে সিজেপি মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা নিশ্চিত করেছেন যে দলের প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে নয়াদিল্লিতে এসে পৌঁছেছেন । "তিনি (দীপকে) এ বিষয়ে টুইটও করেছেন । আমরা আশাবাদী যে এটি ভারতীয় রাজনীতিতে একটি যুগান্তকারী দিন হবে । শীঘ্রই তিনি বেরিয়ে আসবেন, আমরা থানায় যাব যেখানে তিনি দিল্লি পুলিশের কাছে অনুমতি চাইবেন এবং তারপর আমরা যন্তর মন্তরে বসব ।"
যন্তর মন্তরে সিজেপি বিক্ষোভকারীদের সমাবেশ
আয়োজকরা জানান, বিক্ষোভের অনুমতি দিয়েছে দিল্লি পুলিশ ৷ সেই মতো শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে ককরোচ জনতা পার্টির ডাকে বিক্ষোভকারীরা যন্তর মন্তরে জড়ো হতে শুরু করেছেন ।
ককরোচদের সমবেত হওয়ার ডাক সিজেপি প্রধানের
যন্তর-মন্তরে 'ককরোচ'দের সমবেত হওয়ার আহ্বান জানালেন সিজেপি প্রধান অভিজিৎ দীপকে ৷ এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "সব ককরোচরা সোজা যন্তর মন্তরে আসুন, পার্লামেন্ট স্ট্রিট পুলিশ স্টেশনে নয় । আমরা সকাল 10টায় আমাদের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ শুরু করব ৷"