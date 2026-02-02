LIVE UPDATE: গায় কলো পোশাক, নির্বাচন সদনে পৌঁছলেন মমতা-অভিষেক

LIVE UPDATE: গায় কলো পোশাক, নির্বাচন সদনে পৌঁছলেন মমতা-অভিষেক
Published : February 2, 2026 at 4:05 PM IST|
Updated : February 2, 2026 at 4:26 PM IST
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে সোমবার বিকালে বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ তাঁর সঙ্গেই থাকবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ একই সঙ্গে, 15 জনের প্রতিনিধিদলও এদিন মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনে যাবে বলেও জানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
LIVE FEED
প্রতিনিধি দলে কারা কারা ?
মমতার সঙ্গে অভিষেক ছাড়াও আছেন এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর প্রাণ হারানো তিন বিএলও-র পরিবারের সদস্য়রা ৷ এছাড়া এসআইআরের 'আতঙ্কে' প্রাণ হারিয়েছেন এমন পাঁচজনের পরিবারের সদস্যরাও গিয়েছেন মমতার সঙ্গে ৷ সকলেরই গায়ে ছিল কালো পোশাক ৷
কমিশনে মমতা
সোমবার বিকেল চারটের নাগাদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ 15 জনের প্রতিনিধি দলকে সঙ্গে নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরে প্রবেশ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
বৈঠকের দিকে নজর সবার
বিকেল 4টে নাগাদ মুখ্যনির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী ও অভিষেক-সহ বাকিরা ৷ এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে একাধিক অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রীরা ৷ এদিন সেসব নিয়ে কথা হবে বৈঠক ৷