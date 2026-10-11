CJP PROTEST LIVE : নির্দেশ দেওয়ার পরও দিল্লি স্তব্ধ, শুনানি শুরু সুপ্রিম কোর্টে

CJP PROTEST LIVE : নির্দেশ দেওয়ার পরও দিল্লি স্তব্ধ, শুনানি শুরু সুপ্রিম কোর্টে
Published : October 11, 2026 at 10:45 AM IST|
Updated : October 11, 2026 at 11:48 AM IST
নয়াদিল্লি : শনিবার গুরুগ্রামের বাড়ি থেকে আটক হওয়া ইউটিউবার ধ্রুব রাঠীকে গভীর রাতে মুক্তি দেওয়া হয়েছে ৷ 'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র নেতা অভিজিৎ দীপকে, সৌরভ দাস এবং আশুতোষ রাঙ্কাকে রবিবার আদালতে তোলা হলে শর্তসাপেক্ষে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয় ৷
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে যন্তর মন্তরে সিজেপি-র পরিকল্পিত বিক্ষোভ কর্মসূচি বানচাল করতে শনিবার পুলিশ হাজার হাজার মানুষকে আটক করার পর, আজ রবিবার দিল্লিতে কড়া সতর্কতা জারি রয়েছে।
শনিবার প্রস্তাবিত সমাবেশ শুরু হওয়ার আগেই পুলিশি ধরপাকড় শুরু হয়ে যায়। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান অবতরণের পরপরই সিজেপি-র প্রতিষ্ঠাতা দীপকে এবং সহ-আহ্বায়ক সৌরভ দাস ও আশুতোষ রাঙ্কাকে বিমানের ভিতর থেকেই আটক করা হয়। অন্যদিকে, গুরুগ্রামে নিজের বাসভবন থেকে আটক করা হয় ধ্রুব রাঠীকে।
নতুন দিল্লি ও মধ্য দিল্লি জুড়ে সম্ভাব্য বিধিনিষেধের বিষয়ে পুলিশের সতর্কবার্তা সত্ত্বেও, সিজেপি আজ যন্তর মন্তরে আরও একটি বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে। নেতৃত্বে থাকবেন সিজেপি-র জাতীয় সংগঠন বিষয়ক দায়িত্বে থাকা আজিঙ্কা শিন্ডে।
সংগঠনটি জানিয়েছে , জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ এবং 'এসআইআর' (SIR) প্রক্রিয়া বাতিলের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিক্ষোভ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।
শনিবার রাজধানী জুড়ে প্রায় 25 হাজারের বেশি পুলিশ ও আধা-সামরিক বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হয়েছিল; পাশাপাশি দিল্লির সীমানা, রেলওয়ে স্টেশন, বাস টার্মিনাল, বিমানবন্দর এবং অন্যান্য সংবেদনশীল এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছিল। বিক্ষোভকারীদের যন্তর মন্তরে পৌঁছনো আটকাতে প্রশাসন মেট্রো পরিষেবা সীমিত, বেশ কয়েকটি স্টেশন বন্ধ , ট্রেন বাতিল বা নিয়ন্ত্রণ এবং মধ্য দিল্লির কিছু অংশে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখে।
বিভিন্ন স্থান থেকে বিরোধী দলের বেশ কয়েকজন নেতা ও কর্মীকে আটক করা হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন বেশ কয়েকজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁরা হলেন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেরালার পিনারাই বিজয়ন, ত্রিপুরার মানিক সরকার, সমাজকর্মী যোগেন্দ্র যাদব এবং আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। প্রতিবাদস্থলের দিকে যাওয়ার চেষ্টার সময় শিক্ষার্থী আন্দোলনকারী, আইনজীবী, সাংবাদিক এবং প্রত্যক্ষদর্শী বলে দাবি করা ব্যক্তিদেরও আটক করা হয়।
সরকার এই বিধিনিষেধের পক্ষে অবস্থান নিয়ে জানিয়েছে , জননিরাপত্তা রক্ষা এবং রাজধানীতে বিশৃঙ্খলা রোধে এসবের প্রয়োজন ছিল। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা বিক্ষোভের নামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য কংগ্রেস, আপ (AAP), বামপন্থী দল এবং সিজেপি (CJP)-কে দায়ী করেন ৷ পাশাপাশি, পরিস্থিতি সংযমের সঙ্গে সামলানোর জন্য তিনি দিল্লি পুলিশের প্রশংসা করেন। তিনি জানান, সরকার নিশ্চিত করবে যেন শহরের নিরাপত্তা, জনস্বাচ্ছন্দ্য এবং স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত না হয়।
বিক্ষোভকারী, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, আইনজীবী ও সাংবাদিকদের গণহারে আটকের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে রাষ্ট্র সংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কার্যালয়। সংস্থাটি ভারতের প্রতি শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, সংযম অবলম্বন এবং খেয়ালখুশিমতো আটকদের অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। ভারত এই মন্তব্যকে ‘অযৌক্তিক’ ও ‘অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপ’ হিসেবে অভিহিত করে তা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং যুক্তি দিয়েছে, জনশৃঙ্খলার স্বার্থে দেশটিতে শান্তিপূর্ণ সমাবেশের অধিকার যৌক্তিক বিধিনিষেধের আওতাভুক্ত।
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সুপ্রিম কোর্টে শুনানি শুরু
শনিবার দিল্লি মেট্রো পরিষেবা বন্ধ রাখা এবং ধরপাকড় সংক্রান্ত বিভিন্ন আবেদনের শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্টে এক আইনজীবী জানান, কয়েকজন আইনজীবী শান্তিপূর্ণভাবে হেঁটে যাওয়ার সময় ব্যাজবিহীন পুলিশ তাঁদের জোর করে একটি ভ্যানে তুলে নিয়ে যায়।
আইনজীবী শোয়েব আলম জানান, বিক্ষোভস্থলে যাতে কেউ পৌঁছতে না পারেন, সেজন্য ট্রেনে থাকা মানুষদের আটক, যাত্রীদের নামিয়ে আনা এবং মানুষের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে । আলম বলেন, "মানুষ কোনও অপরাধ করেনি, অথচ তাদের প্রতিবাদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে; প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীসহ প্রায় 7 হাজার মানুষকে আটক করা হয়েছে।"
বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি. মোহনার বেঞ্চে এই বিষয়গুলি নিয়ে মামলার শুনানি শুরু হয় ৷ বেঞ্চ জানিয়েছে, তারা আবেদনকারীদের বক্তব্য শুনবে এবং এরপর আদেশ দিতে পারে।
বিচারপতি বাগচী বলেন, "মেট্রো স্টেশন বন্ধ রাখার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে মঙ্গলবার নাগাদ রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে।" জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী প্রশ্ন তোলেন, তবে কি রাজ্যে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে?
গুরুস্বামী বলেন, "নাগরিকদের শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এর আগে এমন ঘটনা ঘটেছিল 50 বছর আগে জরুরি অবস্থার সময়।"
20টির বেশি এফআইআর দায়ের দিল্লি পুলিশের
শনিবার রাজধানীতে জোরপূর্বক বিক্ষোভ আয়োজনের চেষ্টার ঘটনায় দিল্লি পুলিশ 20টির বেশি এফআইআর দায়ের করেছে।
রবিবার এএনআই (ANI)-এর প্রতিবেদনে কর্মকর্তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (SIR) প্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (CEC) জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভকারীরা যখন নয়াদিল্লির যন্তর মন্তরের কাছে জড়ো হন, তখন আইন হাতে তুলে নেওয়া, সরকারি কাজে বাধা সৃষ্টি এবং পুলিশ কর্মীদের উপর হামলার মতো অপরাধের অভিযোগে এই এফআইআর দায়ের করা হয়েছে ৷
দিল্লি মেট্রো পরিষেবা বন্ধ করার বিষয়ে আজ সুপ্রিম কোর্টে শুনানি
মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (CEC) জ্ঞানেশ কুমার-এর পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিলকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার মানুষকে আটক এবং দিল্লি মেট্রোর 45টি স্টেশন বন্ধ রাখার বিষয়ে দায়ের করা একাধিক আবেদনের শুনানি আজ সুপ্রিম কোর্টে হবে।
শনিবার রাজধানীতে সিজেপি-র বিক্ষোভের ঘটনায় অন্তত চারটি আবেদন শীর্ষ আদালতের কাছে জমা পড়েছে। এসব আবেদনে আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও মেট্রো পরিষেবা বন্ধ রাখা, পুলিশের পদক্ষেপ এবং বেআইনি আটকের বিষয়গুলিকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে।