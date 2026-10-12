CJP PROTEST: আন্দোলনের অনুমতি নিতে থানায় যাবে সিজেপি, বন্ধ 6টি মেট্রাে স্টেশন

CJP PROTEST: আন্দোলনের অনুমতি নিতে থানায় যাবে সিজেপি, বন্ধ 6টি মেট্রাে স্টেশন
Published : October 12, 2026 at 8:32 AM IST|
Updated : October 12, 2026 at 8:37 AM IST
নয়াদিল্লি : 'স্বেচ্ছাচারীতা' চালানোর অভিযোগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে অনড় ককরোচ জনতা পার্টি সহ বিরোধীরা ৷ শনি ও রবিবার ককরোচদের আন্দোলনে কার্যত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল রাজধানী নয়াদিল্লি ৷ আটক করা হয়েছিল কয়েক হাজার বিক্ষোভকারীকে, যার মধ্যে ছিলেন সিজেপির শীর্ষ পদাধিকারী, সাংসদরা ৷ এমন পরিস্থিতিতে আজ, সোমবার জ্ঞানেশের পদত্যাগের দাবিতে সুপ্রিম কোর্ট অভিযানের ডাক দিয়েছে বিরোধী ইন্ডি জোট ৷ পাশাপাশি, যন্তর মন্তরে আন্দোলন করার জন্য আজ সকাল সাড়ে 10টা নাগাদ পার্লামেন্টারি থানায় পুলিশের কাছে অনুমতি নিতে যাবে সিজেপি নেতৃত্ব ৷ 24 ঘণ্টার মধ্যে অনুমতি না দিলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারা ৷ সবমিলিয়ে আজও দেশের নজর রাজধানীর দিকে ৷
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দিল্লি মেট্রোর 6টি স্টেশনে প্রবেশ-প্রস্থান বন্ধ
নিরাপত্তাজনিত কারণে দিল্লি মেট্রো রেল কর্পোরেশন (DMRC) ঘোষণা করেছে সোমবার (12 অক্টোবর) সকাল 6টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত ছয়টি মেট্রো স্টেশনে প্রবেশ এবং প্রস্থান বন্ধ থাকবে। DMRC জানিয়েছে, পরবর্তীকালে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবে এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্য জানানো হবে। তবে, সংশ্লিষ্ট সমস্ত মেট্রো স্টেশনে ইন্টারচেঞ্জ বা লাইন পরিবর্তনের সুবিধা চালু থাকবে বলে জানানো হয়েছে।
যে 6টি স্টেশনে প্রবেশ-প্রস্থান বন্ধ:
1. প্যাটেল চক (Patel Chowk)
2. জনপথ (Janpath)
3. রাজীব চক (Rajiv Chowk)
4. মান্ডি হাউস (Mandi House)
5. সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট (Central Secretariat)
6. বারখাম্বা রোড (Barakhamba Road)