LIVE UPDATES: যন্তর মন্তরে বিক্ষোভে যোগ দিলে আইনি পদক্ষেপ ! দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশের বিরুদ্ধে সরব রাহুল

LIVE UPDATES: যন্তর মন্তরে বিক্ষোভে যোগ দিলে আইনি পদক্ষেপ ! দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশের বিরুদ্ধে সরব রাহুল
Published : July 24, 2026 at 11:35 AM IST|
Updated : July 24, 2026 at 11:59 AM IST
সর্বভারতীয় ডাক্তারি প্রবেশিকা নিট (NEET) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে চলমান প্রতিবাদে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হয়েছে । আন্দোলনকারী সোনম ওয়াংচুক বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গুরুগ্রামের মেদান্ত হাসপাতালে তাঁর 26 দিনের অনশন শেষ করেছেন । কেন্দ্রীয় সরকার তাঁর প্রধান দাবিগুলোর বিষয়ে লিখিত আশ্বাস দেওয়ার পরই তিনি এই সিদ্ধান্ত নেন ৷ দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে অহিংস শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার এবং চরম পদক্ষেপ নেওয়া নিট পরীক্ষার্থীদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করা ।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একটি ভিডিয়ো বার্তায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় আরও কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরপরই এই ঘটনাটি ঘটল । এর আগে, মোদি প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্বেগের বিষয়টি সম্বোধন করে একে 'মারাত্মক অবিচার' বলে অভিহিত করেন এবং জানান যে এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হয়েছে । কেন্দ্র প্রশ্নপত্র ফাঁসের মামলাগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য 'ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত'-এর কথাও ঘোষণা করেছে এবং দিল্লি হাইকোর্ট এসব মামলার শুনানির জন্য একজন বিশেষ বিচারক নিয়োগ করেছে ।
এদিকে, শিক্ষাগত সংস্কারের দাবিতে দিল্লিতে আন্দোলনরত 'ককরোচ জনতা পার্টি' (CJP) শুক্রবার দেশজুড়ে প্রতিবাদের ডাক দিয়েছে । রাজধানীতে সোমবারের বিক্ষোভের সময় 'পুলিশি নির্যাতনের শিকার' ব্যক্তিদের প্রতি সংহতি জানাতেই এই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে । এছাড়া, আন্দোলনকারীদের দাবি পূরণের লক্ষ্যে আলোচনার অংশ হিসেবে আজই CJP-র একটি প্রতিনিধি দলের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা রয়েছে ।
পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগ নিয়ে যন্তর মন্তর ও সারা দেশে চলমান প্রতিবাদ সংক্রান্ত সর্বশেষ খবরাখবর ও পরিস্থিতির ওপর নজর রাখতে ইটিভি ভারত (ETV Bharat)-এর সঙ্গে থাকুন ।
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সিজেপির বিক্ষোভে যোগ দিলে আইনি পদক্ষেপ ! দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে সুর চড়ালেন রাহুল
যন্তর মন্তরে সিজেপির বিক্ষোভে যোগদান নিয়ে দিল্লি বিশ্ববিদ্য়ালয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকায় গর্জে উঠলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ৷ দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্স পোস্ট উদ্ধৃত করে রাহুল লেখেন, "গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করার জন্য ছাত্রছাত্রীদের হুমকি দেওয়ার সাহস তোমাদের হয় কী করে ? মনে রেখো, সময় এলে তোমাদেরকেই এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে ।"
দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশিকা
প্রিয় শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ, আপনাদের নিরাপত্তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । অনুগ্রহ করে জেনে রাখুন যে, ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত দিল্লির যন্তর মন্তরে কোনও ধরনের বেআইনি সমাবেশ বা বিক্ষোভ আইনি পদক্ষেপের কারণ হতে পারে । এ ধরনের কার্যকলাপ শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য গুরুতর ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে এবং তাদের শিক্ষাগত অগ্রগতি ও পেশাগত সুযোগের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে । তাই, সকল শিক্ষার্থীকে যন্তর মন্তর থেকে দূরে থাকার এবং নিজেদের নিরাপত্তা ও আইন মেনে চলার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানানো হচ্ছে । এছাড়া, পরিস্থিতিকে উসকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রচুর পরিমাণে ভুয়া ও বিভ্রান্তিকর তথ্য তৈরি ও প্রচার করা হচ্ছে—এ বিষয়ে আপনাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।
সোনম ওয়াংচুকের অনশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাল সিজেপি
'ককরোচ জনতা পার্টি' (সিজেপি)-র মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের 27 দিনের অনশন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ৷ তিনি বলেছেন, "আমরা তাঁকে অনশন শেষ করার জন্য অনুরোধ করছিলাম । 27 দিন পেরিয়ে গিয়েছিল এবং তাঁর শারীরিক অবস্থার ক্রমাগত অবনতি হচ্ছিল ।" ওয়াংচুক যে দু'টি প্রধান দাবি আদায় করতে পেরেছেন, তা নিয়ে রাঙ্কা গর্ব প্রকাশ করেন: "কোনও আন্দোলনকারীর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে ।" তিনি উল্লেখ করেন যে এ বিষয়ে লিখিত নিশ্চয়তার অপেক্ষা রয়েছে, তবে জোর দিয়ে বলেন, "ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ না করা পর্যন্ত যন্তর মন্তরে আন্দোলন অব্যাহত থাকবে ।"