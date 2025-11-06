নজরে বিহার বিধানসভা নির্বাচন: পরিবর্তন আসবেই, ভোট দিয়ে বললেন লালু; দুই ছেলের মঙ্গল কামনায় মা রাবড়ি

ভোটের সকালে জগদম্বা মন্দিরে পুজো দিলেন বিহারের বিদায়ী সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা লক্ষ্মীসরাই কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী বিজয়কুমার সিনহা ৷
নজরে বিহার বিধানসভা নির্বাচন: পরিবর্তন আসবেই, ভোট দিয়ে বললেন লালু; দুই ছেলের মঙ্গল কামনায় মা রাবড়ি
Published : November 6, 2025 at 7:13 AM IST|
Updated : November 6, 2025 at 9:29 AM IST
LIVE FEED
পুজো দিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী
লালু যাদব ভোট দিয়ে বললেন, 'পরিবর্তন আসবেই'
প্রথম দফায় নিজ কেন্দ্রে ভোট দিলেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং আরজেডি সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদব ৷ পটনার একটি ভোটকেন্দ্রে ভোট দেওয়ার পর তিনি ঘোষণা করেন যে পরিবর্তন আসবে । এরপর লালু ও তাঁর পরিবার বুথ ছেড়ে চলে যান ।
আরজেডি নেত্রী এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী ভোট দেওয়ার পর বলেন, "আমি সকল ভোটারদের কাছে আবেদন করছি যে তারা যেন তাদের ভোট দেন ।" এছাড়াও মা এদিন উভয় ছেলের জন্য মঙ্গল কামনা করেন । উভয়ের জন্যই আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন । ছোট ছেলে তেজস্বী যাদব রাঘোপুর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন । বড় ছেলে তেজপ্রতাপ যাদব মহুয়া আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন । তেজপ্রতাপ যাদব জনশক্তি জনতা দল থেকে লড়ছেন । এই বিষয়ে রাবড়ি দেবী বলেন যে, ও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে লড়ছে, আমি তার মঙ্গল কামনা করি ।
নির্বাচন শুরুর দেড় ঘণ্টার মধ্যে পরিবার-সহ ভোট দিলেন তেজস্বী
সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ ভোট দিলেন লালু যাদবের পরিবার ৷ এদিন ভেটেরিনারি কলেজ বুথে স্ত্রী রাজশ্রী যাদবকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দেন আরজেডি নেতা তথা মহাগটবন্ধনের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব ৷ এছাড়াও সঙ্গে লালু যাদব, রাবড়ি দেবী এবং মিশা ভারতী ৷ এদিন রোহিণী আচার্য বলেন, "এই নির্বাচন আমাদের শ্রমজীবী ভাইদের জন্য যারা গ্রামে কর্মসংস্থানের জন্য লড়াই করছেন । আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমাদের জনগণ, বিহারের জনগণ, এমন একটি সরকার নির্বাচন করবে যা কর্মসংস্থান প্রদান করবে এবং ডাবল-ইঞ্জিন সরকারকে উৎখাত করবে ।"
জয়ের জন্য প্রার্থনা লোকশিল্পী ও বিজেপি প্রার্থী মৈথিলী ঠাকুরের
সকাল সকাল মন্দিরে গিয়ে নিজের জয়ের জন্য প্রার্থনা করতে দেখা গিয়েছে লোকশিল্পী এবং দারভাঙার আলিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী মৈথিলী ঠাকুরকে ৷ এদিন তিনি বলেন, "আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে, যদি আমার ভাগ্যে কারও সেবা করার থাকে, তাহলে আমাকে যেন সেই সুযোগ দেওয়া হয় । আমি আশা করি যা কিছু হবে তা সকলের মঙ্গলের জন্যই হবে ।"
সকাল থেকেই বুথে বুথে ভোটারদের লম্বা লাইন
বৈশালীর ভোটকেন্দ্রগুলিতেও ভোটারদের ভিড় দেখা যাচ্ছে । কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ভোটাররা ভোট দিচ্ছেন । সকাল 7টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে । এখনই লম্বা লাইন চোখে পড়ছে ৷
ভোট দিলেন মোকামার আরজেডি প্রার্থী বীণা দেবী
সকাল সকাল ভোট দিলেন মোকামা বিধানসভা কেন্দ্রের আরজেডি প্রার্থী বীণা দেবী । ভোট দিয়ে তিনি বলেন, "আমরা ঈশ্বরকে দেখেছি । কাউকে ভয় না পেয়ে আমরা জনগণকে তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে ভোট দেওয়ার জন্য আবেদন করছি ।"
কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রী রাম নাথ ঠাকুর ভোট দিলেন
সমস্তিপুরের করপুরী গ্রামের 73 নম্বর বুথে ভোট দিলেন কেন্দ্রীয় কৃষি প্রতিমন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর ৷ ভোট দেওয়ার পর তিনি জানান যে, তিনি উন্নয়নের নামে ভোট দেন । তিনি আজও সেই নামেই ভোট দিয়েছেন । জেলায় প্রথম ধাপের ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে । 3,603টি ভোটকেন্দ্রে 29 লক্ষ ভোটার তাদের ভোট দেবেন আজ ।
ভোট আগে, জলখাবার পরে; বিহারের প্রথম দফার ভোটে আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর
বিহারে প্রথম দফার নির্বাচনের সকালেই এক্স পোস্টে বিহারবাসীকে ভোটদানে উৎসাহিত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বৃহস্পতিবার সকালে এক্স পোস্টে তিনি লেখেন,
"আজ বিহারে গণতন্ত্র উদযাপনের প্রথম পর্ব । বিধানসভা নির্বাচনের এই পর্বে সকল ভোটারকে আমি পূর্ণ উৎসাহের সঙ্গে তাদের ভোট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি । এই উপলক্ষে, রাজ্যের আমার সমস্ত তরুণ বন্ধুদের, যারা প্রথমবারের মতো ভোট দিচ্ছেন, তাদের বিশেষ অভিনন্দন । মনে রাখবেন - আগে ভোট দিন, তারপর জলখাবার !"
বিহারে প্রথম ধাপের ভোটগ্রহণ শুরু
121টি বিধানসভা কেন্দ্রে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় শুরু প্রথম দফার নির্বাচন ৷ সকাল 7টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত ভোট দিতে পারবেন ভোটাররা ৷