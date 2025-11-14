পোস্টাল ব্যালটে এগিয়ে এনডিএ, বিহারে পরিবর্তন আসছে দাবি তেজস্বীর

গণনার শুরু থেকেই এগিয়ে গিয়েছেন এনডিএ প্রার্থীরা ৷ নির্বাচন কমিশনের হিসেব বলছে এই মুহূর্তে 134টি আসনে এগিয়ে আছেন এনডিএ প্রার্থীরা ৷ বিরোধীরা এগিয়ে 82টি আসনে ৷ দল হিসেবে সবার আগে আছে বিজেপি ৷ দ্বিতীয় স্থানে আছে আরজেডি ৷
পোস্টাল ব্যালটে এগিয়ে এনডিএ, বিহারে পরিবর্তন আসছে দাবি তেজস্বীর
134টি আসনে এগিয়ে এনডিএ
এগিয়ে তেজস্বী, পিছিয়ে মৈথিলী
বিহারের একাধিক কেন্দ্রের দিকে নজর আছে রাজনৈতিক মহলের ৷ তার মধ্যে রাঘোপুর থেকে এগিয়ে আছেন তেজস্বী যাদব ৷ আবার এনডিএ-র বিজেপি প্রার্থী মৈথিলী ঠাকুর পিছিয়ে পড়েছেন আলিনগর কেন্দ্র ৷ এই তরুণী গায়িকাকে প্রার্থী করে চমক দিয়েছে গেরুয়া শিবির ৷
নীতীশের নিরাপত্তা
বিহার বিধানসভার নির্বাচনের গণনা ঘিরে কড়া নিরাপত্তার ছবি ধরা পড়েছে রাজধানী পটনা থেকে শুরু করে সর্বত্র ৷ পটনায় মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বাড়ির সামনে প্রচুর পরিমাণে পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে ৷
পোস্টাল ব্যালটে এগিয়ে এনডিএ
বিহারের বিভিন্ন কেন্দ্রে পোস্টাল ব্যালট গণনার কাজ শুরু হয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে দেখা গিয়েছে এনডিএ বেশ কয়েকটি আসনে এগিয়ে আছে ৷ শুরুতেই খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে বিরোধীরা ৷
নজরে নিরাপত্তা
পটনার নিরাপত্তায় বিশেষ নজর ৷ গণনার শুরুতেই শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় শুরু নজরদারি ৷ কোথাও কোথাও ঘোড়ায় চেপে শহরের নানা প্রান্তে ঘুরছেন পুলিশ কর্মীরা ৷
শুরু ভোট গণনা
বিহার বিধানসভা নির্বাচনের গণনা শুরু হল ৷ প্রথমে পোস্টাল ব্যালট গোনা হচ্ছে ৷ এরপর হবে ইভিএমের গণনা ৷ পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড থেকে ওড়িশা, মিজোরাম-সহ জম্মু ও কাশ্মীরের মতো কয়েকটি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলেও বিধানসভার উপ-নির্বাচন হয়েছে ৷ ওই সমস্ত কেন্দ্রেও শুরু হয়েছে গণনা ৷
আত্মবিশ্বাসী তেজস্বী
গণনা শুরুর ঠিক আগে জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী বিরোধীদের মুখ্যমন্ত্রী মুখ তেজস্বী যাদব ৷ পটনায় সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "আমাদের জয় নিশ্চিত ৷ বিহারে পরিবর্তন আসছে ৷ আমরাই সরকার তৈরি করব ৷"
আবারও মুখ্যমন্ত্রী হবেন নীতীশ দাবি জেডিইউয়ের
বিহারে আবারও ক্ষমতায় ফিরছে এনডিএ ৷ আরজেডি-সহ অন্য বিরোধীরা হার স্বীকার করে নিয়েছেন বলে মনে করেন জেডিইউ নেতা সঞ্জয় সিং ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআইকে তিনি জানান, বিরোধীরা জানে তাদের হার নিশ্চিত ৷ আর তাই অকারণে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করতে নানা মন্তব্য় করে চলেছেন ৷ কিন্তু তাতে কাজের কাজ হবে না ৷ মানুষের সমর্থন নিয়ে আবারও এনডিএ সরকারে আসবে ৷ আরও একবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন নীতীশ কুমার ৷
বিজেপির সদর দফতরেও উৎসবের মেজাজ
বিহারে এনডিএ ক্ষমতায় আসছে ধরে নিয়ে উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে ৷ ছাতুর পরোটা থেকে জিলিপি তৈরিতে ব্যস্ত কারিগররা ৷
500 কিলো লাড্ডু !
ফল প্রকাশ হতে এখনও বাকি কয়েক ঘণ্টা ৷ কিন্তু এখন থেকেই উৎসবের মেজাজে পূর্ব চম্পারণের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার সিংয়ের সমর্থকরা ৷ 500 কিলো লাড্ডু তৈরি রেখেছেন রাত থেকেই ৷ তৈরি আরও নানা মিষ্টি ৷
বিরোধীদের জয় নিয়ে নিশ্চিত পাপ্পু
বিহারে বিরোধীদের মহাজোট ক্ষমতায় আসবে বলে মনে করছেন নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদব ৷ বিহার রাজনীতির অন্যতম চর্চিত এই নেতার বিশ্বাস, ভোটাররা বিরোধী জোটের প্রার্থীদের প্রতি আস্থা দেখিয়েছেন ৷ এনডিএ সরকারের কাজকর্মে সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ ছিলেন ৷ ইভিএমে সেই ক্ষোভেরই প্রতিফলন হয়েছে ৷
গণনার বিস্তারিত
গণনা ঘিরে নিরাপত্তার চাদরে মুড়েছে বিহার। 38টি জেলায় 46টি গণনা কেন্দ্রে দ্বি-স্তরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে । 250 জন রিটার্নিং অফিসার এবং 243 জন অবজার্ভার গোটা গণনা-প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করবেন। পোস্টাল ব্যালট দিয়ে গণনা শুরু হবে সকাল 8টা নাগাদ । ইভিএমের গণনা সকাল সাড়ে 8টা থেকে।
পুজো দিলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী
ফল প্রকাশের আগে পুজো দিয়ে দিন শুরু করলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা