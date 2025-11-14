Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / bharat

পোস্টাল ব্যালটে এগিয়ে এনডিএ, বিহারে পরিবর্তন আসছে দাবি তেজস্বীর

bihar live updates
বিহারে কী হয় জানতে অপেক্ষায় দেশ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 14, 2025 at 7:09 AM IST

|

Updated : November 14, 2025 at 9:28 AM IST

প্রথমে এসআইআর বা ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন নিয়ে তুমুল হট্টগোল । সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এসআইআর করে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ । নির্বাচনের দিন ঘোষণা । জোট গঠনের প্রস্তুতি । আসন নিয়ে সমঝোতা । প্রচারে ঝড় তুলে একে অন্যকে আক্রমণ । প্রতিশ্রুতির বন্যা । দু'দফায় ভোট । সবশেষে এবার বিহারের রেজাল্ট আউট । পটনার মসনদ কার দখলে থাকবে তা জানা যাবে কয়েকঘণ্টার মধ্যেই । গণনা ঘিরে নিরাপত্তার চাদরে মুড়েছে বিহার। 38টি জেলায় 46টি গণনা কেন্দ্রে দ্বি-স্তরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে । 250 জন রিটার্নিং অফিসার এবং 243 জন অবজার্ভার গোটা গণনা-প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করবেন। পোস্টাল ব্যালট দিয়ে গণনা শুরু হবে সকাল 8টা নাগাদ । ইভিএমের গণনা সকাল সাড়ে 8টা থেকে। অধিকাংশ বুথ ফেরত সমীক্ষা বলছে, আরও একবার ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে এনডিএ । অন্যদিকে বুথ ফেরত সমীক্ষার ফল খারিজ করে দিয়েছে বিরোধীরা। বুধবার দুপুরে বেশ কিছু তথ্য তুলে ধরে সাংবাদিক বৈঠকও করেছেন বিরোধীদের মুখ্যমন্ত্রী মুখ তথা আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব । শুধু সমীক্ষার ফলাফল খারিজ করে দেওয়াই নয়, লালু-তনয় আগাম জানিয়ে দিয়েছেন 18 তারিখ মুখ্যমন্ত্রী পদে শপখ নেবেন তিনি । এটাও ঠিক, গত কয়েক দশকে একাধিকবার বিহারের মন বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে বিভিন্ন বুধ ফেরত সমীক্ষা । এবার কী হবে তা জানা যাবে আর কয়েকঘণ্টার মধ্যেই ।

LIVE FEED

9:19 AM, 14 Nov 2025 (IST)

134টি আসনে এগিয়ে এনডিএ

গণনার শুরু থেকেই এগিয়ে গিয়েছেন এনডিএ প্রার্থীরা ৷ নির্বাচন কমিশনের হিসেব বলছে এই মুহূর্তে 134টি আসনে এগিয়ে আছেন এনডিএ প্রার্থীরা ৷ বিরোধীরা এগিয়ে 82টি আসনে ৷ দল হিসেবে সবার আগে আছে বিজেপি ৷ দ্বিতীয় স্থানে আছে আরজেডি ৷

8:48 AM, 14 Nov 2025 (IST)

এগিয়ে তেজস্বী, পিছিয়ে মৈথিলী

বিহারের একাধিক কেন্দ্রের দিকে নজর আছে রাজনৈতিক মহলের ৷ তার মধ্যে রাঘোপুর থেকে এগিয়ে আছেন তেজস্বী যাদব ৷ আবার এনডিএ-র বিজেপি প্রার্থী মৈথিলী ঠাকুর পিছিয়ে পড়েছেন আলিনগর কেন্দ্র ৷ এই তরুণী গায়িকাকে প্রার্থী করে চমক দিয়েছে গেরুয়া শিবির ৷

8:40 AM, 14 Nov 2025 (IST)

নীতীশের নিরাপত্তা

বিহার বিধানসভার নির্বাচনের গণনা ঘিরে কড়া নিরাপত্তার ছবি ধরা পড়েছে রাজধানী পটনা থেকে শুরু করে সর্বত্র ৷ পটনায় মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বাড়ির সামনে প্রচুর পরিমাণে পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে ৷

8:31 AM, 14 Nov 2025 (IST)

পোস্টাল ব্যালটে এগিয়ে এনডিএ

বিহারের বিভিন্ন কেন্দ্রে পোস্টাল ব্যালট গণনার কাজ শুরু হয়েছে ৷ প্রাথমিকভাবে দেখা গিয়েছে এনডিএ বেশ কয়েকটি আসনে এগিয়ে আছে ৷ শুরুতেই খানিকটা পিছিয়ে পড়েছে বিরোধীরা ৷

8:24 AM, 14 Nov 2025 (IST)

নজরে নিরাপত্তা

পটনার নিরাপত্তায় বিশেষ নজর ৷ গণনার শুরুতেই শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় শুরু নজরদারি ৷ কোথাও কোথাও ঘোড়ায় চেপে শহরের নানা প্রান্তে ঘুরছেন পুলিশ কর্মীরা ৷

8:06 AM, 14 Nov 2025 (IST)

শুরু ভোট গণনা

বিহার বিধানসভা নির্বাচনের গণনা শুরু হল ৷ প্রথমে পোস্টাল ব্যালট গোনা হচ্ছে ৷ এরপর হবে ইভিএমের গণনা ৷ পাশাপাশি ঝাড়খণ্ড থেকে ওড়িশা, মিজোরাম-সহ জম্মু ও কাশ্মীরের মতো কয়েকটি রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলেও বিধানসভার উপ-নির্বাচন হয়েছে ৷ ওই সমস্ত কেন্দ্রেও শুরু হয়েছে গণনা ৷

7:59 AM, 14 Nov 2025 (IST)

আত্মবিশ্বাসী তেজস্বী

গণনা শুরুর ঠিক আগে জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী বিরোধীদের মুখ্যমন্ত্রী মুখ তেজস্বী যাদব ৷ পটনায় সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "আমাদের জয় নিশ্চিত ৷ বিহারে পরিবর্তন আসছে ৷ আমরাই সরকার তৈরি করব ৷"

7:41 AM, 14 Nov 2025 (IST)

আবারও মুখ্যমন্ত্রী হবেন নীতীশ দাবি জেডিইউয়ের

বিহারে আবারও ক্ষমতায় ফিরছে এনডিএ ৷ আরজেডি-সহ অন্য বিরোধীরা হার স্বীকার করে নিয়েছেন বলে মনে করেন জেডিইউ নেতা সঞ্জয় সিং ৷ সংবাদসংস্থা পিটিআইকে তিনি জানান, বিরোধীরা জানে তাদের হার নিশ্চিত ৷ আর তাই অকারণে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করতে নানা মন্তব্য় করে চলেছেন ৷ কিন্তু তাতে কাজের কাজ হবে না ৷ মানুষের সমর্থন নিয়ে আবারও এনডিএ সরকারে আসবে ৷ আরও একবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন নীতীশ কুমার ৷

7:36 AM, 14 Nov 2025 (IST)

বিজেপির সদর দফতরেও উৎসবের মেজাজ

বিহারে এনডিএ ক্ষমতায় আসছে ধরে নিয়ে উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে ৷ ছাতুর পরোটা থেকে জিলিপি তৈরিতে ব্যস্ত কারিগররা ৷

7:23 AM, 14 Nov 2025 (IST)

500 কিলো লাড্ডু !

ফল প্রকাশ হতে এখনও বাকি কয়েক ঘণ্টা ৷ কিন্তু এখন থেকেই উৎসবের মেজাজে পূর্ব চম্পারণের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ কুমার সিংয়ের সমর্থকরা ৷ 500 কিলো লাড্ডু তৈরি রেখেছেন রাত থেকেই ৷ তৈরি আরও নানা মিষ্টি ৷

শুরু উৎসবের প্রস্তুতি (ইটিভি ভারত)

7:16 AM, 14 Nov 2025 (IST)

বিরোধীদের জয় নিয়ে নিশ্চিত পাপ্পু

বিহারে বিরোধীদের মহাজোট ক্ষমতায় আসবে বলে মনে করছেন নির্দল সাংসদ পাপ্পু যাদব ৷ বিহার রাজনীতির অন্যতম চর্চিত এই নেতার বিশ্বাস, ভোটাররা বিরোধী জোটের প্রার্থীদের প্রতি আস্থা দেখিয়েছেন ৷ এনডিএ সরকারের কাজকর্মে সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ ছিলেন ৷ ইভিএমে সেই ক্ষোভেরই প্রতিফলন হয়েছে ৷

7:08 AM, 14 Nov 2025 (IST)

গণনার বিস্তারিত

গণনা ঘিরে নিরাপত্তার চাদরে মুড়েছে বিহার। 38টি জেলায় 46টি গণনা কেন্দ্রে দ্বি-স্তরের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে । 250 জন রিটার্নিং অফিসার এবং 243 জন অবজার্ভার গোটা গণনা-প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করবেন। পোস্টাল ব্যালট দিয়ে গণনা শুরু হবে সকাল 8টা নাগাদ । ইভিএমের গণনা সকাল সাড়ে 8টা থেকে।

7:01 AM, 14 Nov 2025 (IST)

পুজো দিলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী

ফল প্রকাশের আগে পুজো দিয়ে দিন শুরু করলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা

