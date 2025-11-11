বিহার বিধানসভা নির্বাচন; ভোটদানের নয়া রেকর্ড গড়ুন, দ্বিতীয় তথা শেষ দফায় বিহারবাসীকে আহ্বান মোদির

ETV Bharat / bharat

বিহার বিধানসভা নির্বাচন; ভোটদানের নয়া রেকর্ড গড়ুন, দ্বিতীয় তথা শেষ দফায় বিহারবাসীকে আহ্বান মোদির

বিহারের দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের প্রতি মুহূর্তের আপডেট পেতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারতের লাইভ পেজে (ইটিভি ভারত)
ETV Bharat Bangla Team

Published : November 11, 2025 at 7:10 AM IST

Updated : November 11, 2025 at 9:58 AM IST

প্রথমে এসআইআর নিয়ে তরজা, সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা । শেষে প্রচারে ঝড় তুলে একে অপরকে তীব্র আক্রমণ । প্রতিশ্রুতি আর পাল্টা প্রতিশ্রুতির বন্যা- গত কয়েকমাসে এ সবই দেখেছে বিহার । হাইভোল্টেজ লড়াই শেষ হচ্ছে মঙ্গলবার । বিহার বিধানসভা নির্বাচনের শেষ দফার ভোটগ্রহণ শুরু সকাল সাতটা থেকে ৷ শেষ সন্ধ্য়া 6টা নাগাদ ৷ 243টি কেন্দ্রর মধ্যে 121টি আসনে ভোট হয়েছে বৃহস্পতিবার ৷ বাকি 122টি কেন্দ্রের ভোট এদিন ৷ নির্ধারিত হবে রাজ্যের একাধিক মন্ত্রীর ভাগ্য়। ভোটারের সংখ্যা 3.7 কোটি । 20টি জেলার 122টি কেন্দ্রে হবে ভোট ৷ তার মধ্যে 101টি সাধারণ কেন্দ্রের পাশাপাশি 19টি এসসি ও 2টি এসটি কেন্দ্র আছে ৷ মোট প্রার্থীর সংখ্যা 1302 জন ৷ একজন তৃতীয় লিঙ্গের ৷ চানিপুর, গয়া ও সাসারাম কেন্দ্রে 22 জন করে প্রার্থী আছেন ৷ এত প্রার্থী অন্য কোনও আসনে নেই ৷ কয়েকটি কেন্দ্রে 5 জন করে প্রার্থী লড়াই করছেন ৷ এত কম সংখ্যক প্রার্থীও অন্য কোনও আসনে নেই ৷ আরজেডি থেকে লড়ছেন 71 জন ৷ জেডিইউ থেকে লড়ছেন 44 জন নেতা ৷ এই দফায় বিজেপির প্রার্থী 53 জন ৷ কংগ্রেসের প্রার্থীর সংখ্যা 37 জন ৷ সমস্ত দল ও জোট মিলিয়ে মুসলিম প্রার্থীর সংখ্যা 201 জন ৷ পূর্ণিয়া, বেতিয়া, আরারিয়া, কিষাণগঞ্জ, ঝাঁঝরপুর, ঔরঙ্গাবাদ, জেহানাবাদ, নওয়াদা, সুপল, ইমামগঞ্জ, জামুই, ভাগলপুর, গোপালপুর, কারাকাত এবং অমরপুরের মতো কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রের দিকে নজর রাজনৈতিক মহলের । এর আগে প্রথম দফার নির্বাচনে পড়েছিল রেকর্ড ভোট । এবার দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোট শেষে পরিস্থিতি কী হয় সেটাই দেখার ।

LIVE FEED

9:51 AM, 11 Nov 2025 (IST)

উপ-নির্বাচনের পরিস্থিতি

বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের পাশাপাশি এদিন 6টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও বিধানসভার উপনির্বাচন হচ্ছে ৷ সকাল 9টা পর্যন্ত বুদগামে 9.36 শতাংশ ভোট পড়েছে ৷ নাগরাকোটায় পড়েছে 15.11 শতাংশ ভোট ৷

9:25 AM, 11 Nov 2025 (IST)

সাড়ে 9টা পর্যন্ত ভোটের হার

সকাল সাড়ে 9টা পর্যন্ত বিহারের 122টি আসনে গড়ে 14.55 শতাংশ ভোট পড়েছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ প্রথম দফায় সকাল 9টা পর্যন্ত ভোটদানের হার ছিল 13.13 শতাংশ ৷ মানে শুরুর দিকে ভোটদানের নিরিখে প্রখম দফাকে ছাপিয়ে গেল দ্বিতীয় দফা ৷

8:42 AM, 11 Nov 2025 (IST)

দ্বিতীয় দফায় নয়া রেকর্ড গড়ার আহ্বান মোদির

মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিহারের ভোটারদের উৎসাহের সঙ্গে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য বলেছেন ৷ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় ও শেষ পর্যায়ে নতুন ভোটদানের রেকর্ড গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন । এদিন সকালে এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "আজ, বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় ও শেষ পর্যায়ের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে । আমি সকল ভোটারকে উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করার এবং ভোটদানের নতুন রেকর্ড গড়ার আহ্বান জানাচ্ছি ৷ বিশেষ করে রাজ্যের আমার তরুণ বন্ধুদের, যারা প্রথমবার ভোট দিচ্ছেন, তাদের কেবল নিজেদের ভোটদানই নয়, অন্যদেরও ভোটদানে অনুপ্রাণিত করার আহ্বান জানাচ্ছি আমি ৷"

7:47 AM, 11 Nov 2025 (IST)

দ্বিতীয় দফার ভোটে মুখ্যমন্ত্রী নীতিশের আবেদন

বিহারে দ্বিতীয় ধাপের ভোটগ্রহণ শুরু; 122টি আসনে ভোট প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ দ্বিতীয় ধাপের ভোটগ্রহণের দিন মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে আবেদন করেছেন, "গণতন্ত্রে, ভোটদান কেবল আমাদের অধিকার নয়, আমাদের দায়িত্বও । আজ, বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে । সমস্ত ভোটারদের নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ ছে। ভোট দিন এবং অন্যদেরও একই কাজ করতে অনুপ্রাণিত করুন । আগে ভোট দিন, তারপর জলখাবার ।"

6:17 AM, 11 Nov 2025 (IST)

ভোট ঘিরে কড়া নিরাপত্তা

বিহারের সীমান্ত এলাকার 45টি-সহ মোট 122টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ এদিন । নির্বাচনে অশান্তি এড়াতে এমনিতেই সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা ঢেলে সাজানো হয়েছে । তার উপর সোমবার রাতে দিল্লিতে বিস্ফোরণের ঘটনার জেরে নিরাপত্তা নিয়ে আরও বেশি তৎপর নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে প্রশাসন ।

Last Updated : November 11, 2025 at 9:58 AM IST

BIHAR ELECTION 2ND PHASE
POLLING IN 122 CONSTITUENCY
SIR ECI RJD JDU BJP CONG
বিহারে শেষ দফার ভোট
BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025

