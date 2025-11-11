বিহার বিধানসভা নির্বাচন; ভোটদানের নয়া রেকর্ড গড়ুন, দ্বিতীয় তথা শেষ দফায় বিহারবাসীকে আহ্বান মোদির

বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের পাশাপাশি এদিন 6টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলেও বিধানসভার উপনির্বাচন হচ্ছে ৷ সকাল 9টা পর্যন্ত বুদগামে 9.36 শতাংশ ভোট পড়েছে ৷ নাগরাকোটায় পড়েছে 15.11 শতাংশ ভোট ৷
বিহার বিধানসভা নির্বাচন; ভোটদানের নয়া রেকর্ড গড়ুন, দ্বিতীয় তথা শেষ দফায় বিহারবাসীকে আহ্বান মোদির
Published : November 11, 2025 at 7:10 AM IST|
Updated : November 11, 2025 at 9:58 AM IST
প্রথমে এসআইআর নিয়ে তরজা, সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা । শেষে প্রচারে ঝড় তুলে একে অপরকে তীব্র আক্রমণ । প্রতিশ্রুতি আর পাল্টা প্রতিশ্রুতির বন্যা- গত কয়েকমাসে এ সবই দেখেছে বিহার । হাইভোল্টেজ লড়াই শেষ হচ্ছে মঙ্গলবার । বিহার বিধানসভা নির্বাচনের শেষ দফার ভোটগ্রহণ শুরু সকাল সাতটা থেকে ৷ শেষ সন্ধ্য়া 6টা নাগাদ ৷ 243টি কেন্দ্রর মধ্যে 121টি আসনে ভোট হয়েছে বৃহস্পতিবার ৷ বাকি 122টি কেন্দ্রের ভোট এদিন ৷ নির্ধারিত হবে রাজ্যের একাধিক মন্ত্রীর ভাগ্য়। ভোটারের সংখ্যা 3.7 কোটি । 20টি জেলার 122টি কেন্দ্রে হবে ভোট ৷ তার মধ্যে 101টি সাধারণ কেন্দ্রের পাশাপাশি 19টি এসসি ও 2টি এসটি কেন্দ্র আছে ৷ মোট প্রার্থীর সংখ্যা 1302 জন ৷ একজন তৃতীয় লিঙ্গের ৷ চানিপুর, গয়া ও সাসারাম কেন্দ্রে 22 জন করে প্রার্থী আছেন ৷ এত প্রার্থী অন্য কোনও আসনে নেই ৷ কয়েকটি কেন্দ্রে 5 জন করে প্রার্থী লড়াই করছেন ৷ এত কম সংখ্যক প্রার্থীও অন্য কোনও আসনে নেই ৷ আরজেডি থেকে লড়ছেন 71 জন ৷ জেডিইউ থেকে লড়ছেন 44 জন নেতা ৷ এই দফায় বিজেপির প্রার্থী 53 জন ৷ কংগ্রেসের প্রার্থীর সংখ্যা 37 জন ৷ সমস্ত দল ও জোট মিলিয়ে মুসলিম প্রার্থীর সংখ্যা 201 জন ৷ পূর্ণিয়া, বেতিয়া, আরারিয়া, কিষাণগঞ্জ, ঝাঁঝরপুর, ঔরঙ্গাবাদ, জেহানাবাদ, নওয়াদা, সুপল, ইমামগঞ্জ, জামুই, ভাগলপুর, গোপালপুর, কারাকাত এবং অমরপুরের মতো কয়েকটি বিধানসভা কেন্দ্রের দিকে নজর রাজনৈতিক মহলের । এর আগে প্রথম দফার নির্বাচনে পড়েছিল রেকর্ড ভোট । এবার দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোট শেষে পরিস্থিতি কী হয় সেটাই দেখার ।
LIVE FEED
উপ-নির্বাচনের পরিস্থিতি
সাড়ে 9টা পর্যন্ত ভোটের হার
সকাল সাড়ে 9টা পর্যন্ত বিহারের 122টি আসনে গড়ে 14.55 শতাংশ ভোট পড়েছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ প্রথম দফায় সকাল 9টা পর্যন্ত ভোটদানের হার ছিল 13.13 শতাংশ ৷ মানে শুরুর দিকে ভোটদানের নিরিখে প্রখম দফাকে ছাপিয়ে গেল দ্বিতীয় দফা ৷
দ্বিতীয় দফায় নয়া রেকর্ড গড়ার আহ্বান মোদির
মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিহারের ভোটারদের উৎসাহের সঙ্গে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য বলেছেন ৷ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় ও শেষ পর্যায়ে নতুন ভোটদানের রেকর্ড গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন । এদিন সকালে এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "আজ, বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় ও শেষ পর্যায়ের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হচ্ছে । আমি সকল ভোটারকে উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করার এবং ভোটদানের নতুন রেকর্ড গড়ার আহ্বান জানাচ্ছি ৷ বিশেষ করে রাজ্যের আমার তরুণ বন্ধুদের, যারা প্রথমবার ভোট দিচ্ছেন, তাদের কেবল নিজেদের ভোটদানই নয়, অন্যদেরও ভোটদানে অনুপ্রাণিত করার আহ্বান জানাচ্ছি আমি ৷"
দ্বিতীয় দফার ভোটে মুখ্যমন্ত্রী নীতিশের আবেদন
বিহারে দ্বিতীয় ধাপের ভোটগ্রহণ শুরু; 122টি আসনে ভোট প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ দ্বিতীয় ধাপের ভোটগ্রহণের দিন মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে আবেদন করেছেন, "গণতন্ত্রে, ভোটদান কেবল আমাদের অধিকার নয়, আমাদের দায়িত্বও । আজ, বিহার বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় ধাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে । সমস্ত ভোটারদের নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ ছে। ভোট দিন এবং অন্যদেরও একই কাজ করতে অনুপ্রাণিত করুন । আগে ভোট দিন, তারপর জলখাবার ।"
ভোট ঘিরে কড়া নিরাপত্তা
বিহারের সীমান্ত এলাকার 45টি-সহ মোট 122টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ এদিন । নির্বাচনে অশান্তি এড়াতে এমনিতেই সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা ঢেলে সাজানো হয়েছে । তার উপর সোমবার রাতে দিল্লিতে বিস্ফোরণের ঘটনার জেরে নিরাপত্তা নিয়ে আরও বেশি তৎপর নির্বাচন কমিশন থেকে শুরু করে প্রশাসন ।