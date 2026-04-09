LIVE UPDATES: রেকর্ড সংখ্যক অংশগ্রহণ কেরলের গণতান্ত্রিক চেতনায় শক্তি জোগাবে, ভোট শুরুতেই মোদির পোস্ট
Published : April 9, 2026 at 7:05 AM IST|
Updated : April 9, 2026 at 7:24 AM IST
শুরু হল অসম-কেরলের পাশাপাশি পুদুচেরীর বিধানসভা নির্বাচন ৷ সকাল 7টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত চলবে ভোটগ্রহণ ৷ এছাড়াও তিনটি রাজ্যে হচ্ছে বিধানসভার উপনির্বাচন ৷ গোয়ায় উপনির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও আদালতের রায়ে তা বাতিল হয়েছে ৷ অসমে লড়াইটা মূলত বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের ৷ বামেদের শেষ দুর্গ রক্ষার লড়াই কেরলে ৷ গোয়ার পোন্ডা কেন্দ্রেও ভোট হওয়ার কথা ছিল এদিন ৷ কিন্তু বম্বে হাইকোর্ট সেই নির্বাচন বাতিল করেছে ৷ এক বছরের কম সময়ে গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচন হবে ৷ ফলে এখন যিনি বিধায়ক নির্বাচিত হবেন, তিনি একবছরও পদে থাকতে পারবেন না ৷ এই বিষয়টি জনপ্রতিনিধত্ব আইনের পরিপন্থী বলে মনে করছে আদালত ৷ অসমে 126টি বিধানসভা আসনে মোট প্রার্থীর সংখ্যা 722 জন ৷ ভোটারের সংখ্যা আড়াই কোটি ৷ পোলিং বুথের সংখ্যা 31 হাজার 490টি ৷ কেরলের 140টি আসনেই ভোট এদিন ৷ এখানে মোট ভোটারের সংখ্যা 2 কোটি 70 লক্ষ ৷ প্রার্থীর 890 জন ৷ নির্বাচন হচ্ছে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরীতে ৷ এখানে বিধানসভার সদস্য সংখ্যা 30 ৷ মোট 294 জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারিত হবে । এই ভোট মেটার সপ্তাহ দুয়েক বাদে 23 এপ্রিল ভোট হবে তামিলনাড়ুতে ৷ 243টি আসনে একদিনেই ভোট করাচ্ছে কমিশন ৷ আর পশ্চিমবঙ্গে ভোট হবে দু'দফায় ৷ 23 এপ্রিল প্রথম দফায় ভোট হবে 152 আসনে ৷ বাকি আসনে ভোট 29 এপ্রিল ৷
কেরল নির্বাচনের শুরুতেই মোদির পোস্ট
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৃহস্পতিবার রাজ্যজুড়ে ভোটারদের ভোটদানে ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন । এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "আমি কেরলের জনগণকে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভোটদানে ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি । রেকর্ড সংখ্যক অংশগ্রহণ কেরলের গণতান্ত্রিক চেতনায় শক্তি জোগাবে । আমি বিশেষ করে রাজ্যের যুবক এবং মহিলাদের এগিয়ে এসে তাদের ভোট নথিভুক্ত করার জন্য অনুরোধ করছি ।"
অসমে কড়া পাহারায় শুরু ভোটগ্রহণ
কড়া নিরাপত্তার মধ্যে অসমজুড়ে ভোটগ্রহণ শুরু ৷ সকাল 7টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয় । 35টি জেলার 31,940টি বুথে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে দেড় লক্ষেরও বেশি নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে । 126টি বিধানসভা আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী 722 জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারণকারী এই এক-দফার নির্বাচনে ভোটাররা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে আসছেন । অবাধ ও সুষ্ঠু ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে কর্তৃপক্ষ সংবেদনশীল স্থানগুলিতে মাইক্রো অবজার্ভার-সহ ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ।