শুধু অজিত নন, বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন দেশের বহু নেতা-মন্ত্রী; রইল তালিকা

শুধু অজিত নন, বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন দেশের বহু নেতা-মন্ত্রী; রইল তালিকা
বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের ৷ এর আগে দেশের আরও বহু নেতা-মন্ত্রী বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৷
Published : January 28, 2026 at 7:46 PM IST
হায়দরাবাদ, 28 জানুয়ারি: বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অজিত পাওয়ারের ৷ তাঁর এই অকালপ্রয়াণে শোকস্তব্ধ মারাঠা ভূম ৷ ব্যক্তিগত বিমানটিতে যান্ত্রিক গোলোযোগ দেখা যায় এবং সেটি অবতরণের সময় ভেঙে পড়ে ৷ মুহূর্তে বিস্ফোরণ হয় ৷ আগুন ধরে যায় ৷ এনসিপি প্রধান অজিত পাওয়ার-সহ ওই বিমানে থাকা 5 জনেরই মৃত্যু হয়েছে ৷ 5 ফেব্রুয়ারি জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য এক জন্যসভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন তিনি ৷ তখনই তাঁর মৃত্যু হয় ৷ তবে এই প্রথম নয়, এর আগেও ভারতের বেশ কয়েকজন নেতার বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৷ সেই তালিকায় আছেন অন্য নানা ক্ষেত্রের বিশিষ্টরাও ৷ এবার তাতে যুক্ত হলেন ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) নেতা অজিত পাওয়ার (66) ৷
বিজয় রূপানি- গত বছর 12 জুন দুপুর 1.45 মিনিট নাগাদ গুজরাতের আমেদাবাদ বিমান বন্দর থেকে উড়ানের 30 সেকেন্ড পরই ভেঙে পড়ে এয়ার ইন্ডিয়ার বোয়িং 787 ড্রিমলাইনার, ফ্লাইট নম্বর AI171 বিমান ৷ সেটি লন্ডনের গ্যাডউইকে যাচ্ছিল ৷ ওই বিমানে থাকা 242 জনের মধ্যে 241 জনের মৃত্যু হয় ৷ তাঁদের মধ্যে ছিলেন গুজরাতের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি ৷ অবিশ্বাস্যভাবে প্রাণে বেঁচে যান ইংল্যান্ডের বাসিন্দা বিশ্বাসকুমার রমেশ ৷
জেনারেল বিপিন রাওয়াত- ভারতের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) ছিলেন জেনারেল বিপিন রাওয়াত ৷ তাঁর মৃত্যু হয় ভয়াবহ চপার দুর্ঘটনায় ৷ দিনটা ছিল 2021 সালের 8 ডিসেম্বর ৷ তিনি তামিলনাড়ুর কুন্নুরে ডিফেন্স সার্ভিসেস স্টাফ কলেজ (ডিএসএসসি)-এ যাচ্ছিলেন ৷ সেখানে তাঁর বক্তৃতা দেওয়ার কথা ছিল ৷ দিল্লি থেকে মিগ 17-V5 সিরিজের একটি হেলিকপ্টারে রওনা দেন ৷ ওই চপারে তাঁর স্ত্রী মধুলিকাও ছিলেন ৷ সবমিলিয়ে 14 জন যাত্রীকে নিয়ে সুলুর বিমানবন্দরের উদ্দেশে যাচ্ছিল হেলিকপ্টার ৷ কিন্তু তামিলনাড়ুর নীলগিরি জেলায় ওয়েলিংটন ক্যানটনমেন্টের কাছে কাত্তেরি এলাকায় ভেঙে পড়ে চপার ৷ মৃত্যু হয় ওই চপারে থাকা সবার ৷
দোরজি খান্ডু- 2011 সালের 30 এপ্রিল তাওয়াং থেকে ইটানগরে যাচ্ছিলেন অরুণাচল প্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী দোরজি খান্ডু ৷ পথে একটি জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় ভেঙে পড়ে তাঁর হেলিকপ্টার ৷ চপারটি রওনা দেওয়ার 20 মিনিট পর থেকে তার হদিশ পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ৷ ভারত-চিন সীমান্তের কাছে অরুণাচলের সেলা পাসের কাছ থেকে মুখ্যমন্ত্রী খান্ডুর দেহ উদ্ধার করা হয় ৷
ওয়াইএস রাজাশেখর রেড্ডি- অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াইএস রাজাশেখর রেড্ডির মৃত্যু হয়েছিল বিমান দুর্ঘটনায় ৷ 2009 সালের 3 সেপ্টেম্বর তিনি তাঁর বেল 430 হেলিকপ্টারে সওয়ার হয়ে চিত্তুর জেলার একটি গ্রামে যাচ্ছিলেন ৷ পথে ঘন জঙ্গলের মধ্যে তাঁর কপ্টার ভেঙে পড়ে এবং তাঁর মৃত্যু হয় ৷
ওপি জিন্দাল- ওপি জিন্দাল ও সুরেন্দ্র সিং- হরিয়ানার এই দুই প্রাক্তন মন্ত্রী চণ্ডীগড় থেকে দিল্লিতে যাচ্ছিলেন ৷ পথে উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরের কাছে কপ্টার ভেঙে মৃত্যু হয় শিল্পপতি জিন্দাল ও সুরেন্দ্র সিংয়ের ৷ দুর্ঘটনাটি ঘটে 2005 সালের 31 মার্চ ৷
সৌন্দর্যা- দক্ষিণী চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় নায়িকা সৌন্দর্যা নির্বাচনী প্রচারে যাচ্ছিলেন ৷ 2004 সালের 17 এপ্রিল কপ্টার ভেঙে পড়ে তাঁর মৃত্যু হয় ৷
সাইপ্রিয়ান সাংমা- পবন হংস হেলিকপ্টারে চড়ে অসমের গুয়াহাটি থেকে শিলংয়ের উদ্দেশে যাচ্ছিলেন মেঘালয়ের দুই বিধায়ক ও একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী ৷ ওই কপ্টারেই ছিলেন মেঘালয়ের কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট মন্ত্রী সাইপ্রিয়ান সাংমা ৷ দিনটা ছিল 2004 সালের 23 সেপ্টেম্বর ৷ শিলং থেকে 20 কিমি দূরে বরাপানি লেকে কপ্টারটি ভেঙে পড়লে যাত্রীদের মৃত্যু হয় ৷
জিএমসি বালাযোগী- 2002 সালের 3 মার্চ ৷ অন্ধ্রপ্রদেশের পূর্ব গোদাবরী জেলায় একটি ধর্মীয় সভায় যোগ দিতে গিয়েছিলেন লোকসভার তৎকালীন অধ্যক্ষ জিএমসি বালাযোগী ৷ সেখান থেকে ট্রেনে সেকেন্দ্রবাদ ফেরার কথা ছিল তাঁর ৷ কিন্তু শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদল করে কপ্টারে ফেরা স্থির করেন ৷ সকালে পূর্ব গোদাবরীর ভীমাবরম এলাকা থেকে ডেকান এভিয়েশনের একটি কপ্টারে চড়ে ফিরছিলেন ৷ কিন্তু হঠাৎ কপ্টারের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন পাইলট ৷ সেটি গ্রামাঞ্চলে একটি পুকুরে ভেঙে পড়ে ৷ মৃত্যু হয় বালাযোগীর ৷ তখন তাঁর বয়স 50 বছর ৷
মাধবরাও সিন্ধিয়া- বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল মধ্যপ্রদেশের রাজপরিবারের মাধবরাও সিন্ধিয়ার ৷ তিনি কংগ্রেস আমলের ক্যাবিনেট মন্ত্রী ছিলেন ৷ 2001 সালের 30 সেপ্টেম্বর উত্তরপ্রদেশের কানপুরে কংগ্রেসের একটি জনসভায় যাচ্ছিলেন তিনি ৷ মৈনপুর জেলার শহরতলিতে সেই বিমানটি ভেঙে পড়ে ৷ মৃত্যু হয় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ৷
ডেরা নাতুং- অরুণাচল প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী ডেরা নাতুংয়ের মৃত্যু হয় বিমান দুর্ঘটনায় ৷ 2001 সালের 8 মে তাওয়াংয়ের কাছে ভেঙে পড়ে পবন হংস কপ্টার ৷ ওই কপ্টারে ছিলেন তিনি ৷
এনভিএন সোমু- অরুণাচল প্রদেশের তাওয়াংয়ে কপ্টার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় তৎকালীন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী এনভিএন সোমুর ৷ এই দুর্ঘটনা ঘটে 1997 সালের 14 নভেম্বর ৷
সুরেন্দ্র নাথ- 1994 সালের 9 জুলাই ৷ সরকারি বিমানে হিমাচল প্রদেশের কুলুতে যাচ্ছিলেন পঞ্জাবের তৎকালীন রাজ্যপাল সুরেন্দ্র নাথ ৷ তাঁর সঙ্গে ওই বিমানে ছিলেন স্ত্রী এবং পরিবারের আরও 8 সদস্য ৷ কিন্তু সকালে রওনা দেওয়ার খানিক পরে মান্ডি জেলায় পাহাড়ের মধ্যে ভেঙে বিমানটি ৷ মৃত্যু হয় রাজ্যপাল-সহ বাকিদের ৷
সঞ্জয় গান্ধি- প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির ছোট ছেলে সঞ্জয় গান্ধিরও মৃত্যু হয়েছিল বিমান দুর্ঘটনায় ৷ 1980 সালের 23 জুন ৷ দিল্লির সফদরজং বিমানবন্দর থেকে উড়ানের খানিক পর দু'টি আসনের গ্লাইডারটি ৷ মৃত্যু হয় সঞ্জয় গান্ধির (33) ৷ তাঁর সঙ্গে ছিলেন সুভাষ সাক্সেনা ৷ তাঁরও মৃত্যু হয় এই দুর্ঘটনায় ৷
মোহন কুমারামঙ্গলম- ইন্দিরা গান্ধি সরকারের মন্ত্রী মোহন কুমারামঙ্গলমের মৃত্যু হয় বিমান দুর্ঘটনায় ৷ 1973 সালের 30 মে ইন্ডিয়ান এয়ারলায়েন্সের 440 বিমান ভেঙে পড়ে নয়াদিল্লির পালাম বিমানবন্দরে ৷ ওই বিমানে থাকা 65 জনের মধ্যে 48 জনই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান ৷ ক্যাবিনেট মন্ত্রী কুমারামঙ্গলমের পকেটে থাকা পার্কার পেন ও তাঁর হিয়ারিং এড দেখে তাঁকে শনাক্ত করা গিয়েছিল ৷