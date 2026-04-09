'আসুন, আমরা নারীশক্তির ক্ষমতায়ন করি'- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি

'আসুন, আমরা নারীশক্তির ক্ষমতায়ন করি'- প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি
আগামী 16 এপ্রিল সংসদে বিশেষ অধিবেশনে ‘নারী সংরক্ষণ বিল’ উত্থাপিত হবে ৷ এই বিষয়ের গুরুত্ব নিয়ে লিখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৷
Published : April 9, 2026 at 8:16 PM IST
আর ক'দিন পর সারা ভারতে উৎসবের মরশুম ৷ অসমের মানুষ রঙ্গোলি বিহুতে মেতে উঠবেন ৷ ওড়িশায় মহা বিষুব পনা সংক্রান্তি উদযাপন হবে ৷ পশ্চিমবঙ্গে নতুন বাংলা বছরের সূচনা অর্থাৎ পয়লা বৈশাখ ৷ কেরলে মালয়লিরা ঐতিহ্যবাবী বিষু পালন ৷ তামিলনাড়ুতে পুথানডু আর পঞ্জাব ও উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বৈশাখী নতুন আশার আলো বয়ে আনবে ৷ এই আবহে ভারত এবং বিশ্বজুড়ে সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ৷ প্রত্যেকের জীবন সুখ-সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক ৷
এছাড়া আগামী 11 এপ্রিল মহাত্মা ফুলের দ্বিশতবর্ষ উদযাপনের সূচনা করব আমরা ৷ 14 এপ্রিল আম্বেদকর জয়ন্তীতে ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকরকে শ্রদ্ধা জানাবে ভারত ৷ এই বিশেষ অনুষ্ঠান-উৎসবের আবহে নবায়নের চেতনা আমাদের হৃদয়-মনকে আচ্ছন্ন করে তোলে, তখন আরেকটি ঐতিহাসিক মুহূর্তের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে ভারতবাসী- আমাদের গণতন্ত্রের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করার এবং সাম্য ও অন্তর্ভুক্তির প্রতি আমাদের সম্মিলিত অঙ্গীকারকে পুনর্ব্যক্ত করার একটি সুযোগ ৷
আগামী 16 এপ্রিল নারীদের সংরক্ষণ আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিল নিয়ে আলোচনা হবে এবং তা পাশ করার জন্য সংসদীয় অধিবেশনের ডাক দেওয়া হয়েছে ৷ এই আলোচনা ও বিল পাশ করাকে শুধু একটি আইনি প্রক্রিয়া বললে বিষয়টিকে খাটো করা হবে ৷ এই বিল ভারতের কোটি কোটি নারীর আকাঙ্ক্ষার এক প্রতিফলন ৷ এই বিল এমন এক নীতির স্বীকৃতি, যা দীর্ঘকাল ধরে আমাদের সভ্যতার আদর্শকে পথ দেখিয়ে এসেছে— সেই আদর্শ- নারীর অগ্রগতিতেই সমাজের অগ্রগতি সাধিত হয় ৷
महिलाओं के लिए विधायी संस्थाओं में आरक्षण समय की मांग है! इससे हमारा लोकतंत्र और अधिक जीवंत एवं सहभागी बनेगा। इस आरक्षण को लागू करने में किसी भी तरह की देरी अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगी। इसी को लेकर मैंने अपने विचार इस आलेख में साझा किए हैं।
ভারতের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী ৷ আমাদের দেশের প্রতি তাঁদের অবদান বিশাল ও অমূল্য ৷ বর্তমানে, ভারত প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীর অসাধারণ সাফল্য প্রত্যক্ষ করছে ৷ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে শুরু করে শিল্প ক্ষেত্র— খেলাধূলা থেকে সশস্ত্র বাহিনী এবং সঙ্গীত থেকে চারুকলা পর্যন্ত— ভারতের অগ্রগতির অগ্রভাগে রয়েছেন নারীরা ৷
গত কয়েক বছরে, নারীর ক্ষমতায়নের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে ৷ শিক্ষার আরও বেশি সুযোগ, উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা, বর্ধিত আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং মৌলিক সুযোগ-সুবিধায় উন্নততর প্রবেশাধিকার—এসব বিষয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নারীর অংশগ্রহণের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে ৷
তবুও, রাজনীতি ও আইনসভাগুলিতে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব সমাজে তাঁদের ভূমিকার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না ৷ এটি বিশেষত দুর্ভাগ্যজনক; কারণ নারীরা যখন প্রশাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেন, তখন তাঁরা নিজেদের সঙ্গে এমন সব অভিজ্ঞতা ও অন্তর্দৃষ্টি বয়ে আনেন, যা জনপরিসরে বিতর্ককে সমৃদ্ধ করে এবং শাসনের গুণমান উন্নত হয়ে ওঠে ৷
এখন এটা অপরিহার্য, 2029 সালের লোকসভা নির্বাচন এবং আগামী দিনগুলিতে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন— উভয় যেন নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিধান কার্যকর রেখে অনুষ্ঠিত হয় ৷ বিগত কয়েক দশক ধরে, পূর্ববর্তী সরকারগুলি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে নারীদের ন্যায্য ও যথোপযুক্ত স্থান প্রদানের লক্ষ্যে বারবার চেষ্টা চালিয়েছে ৷
এই উদ্দেশে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং বিলের খসড়াও উত্থাপন করা হয়েছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেগুলির কোনওটি আলোর মুখ দেখেনি ৷ তবে একটি বিষয়ে সর্বমহলে ব্যাপক ঐকমত্য বরাবরই বজায় ছিল যে— আইনসভাগুলিতে নারীদের প্রতিনিধিত্ব অবশ্যই বৃদ্ধি করা প্রয়োজন ৷ সেই এক ঐকমত্যের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, 2023 সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংসদ ‘নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম’ পাস করেছে ৷ আমি এই ঘটনাটিকে আমার জীবনের অন্যতম বিশেষ একটি মুহূর্ত হিসেবে গণ্য করি ৷
নারীদের জন্য সংরক্ষণ নিশ্চিত করার এই সুযোগটি আমাদের সংবিধানের চেতনার সঙ্গেও গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ৷ আমাদের সংবিধান প্রণেতারা এমন একটি সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে সমতা কেবল সংবিধানেই লিপিবদ্ধ থাকবে না, বরং বাস্তবেও তার পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ হবে ৷ আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে নারীদের অংশগ্রহণ জোরদার করা সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ৷ এই বিল পাস এমন একটি সমাজ গড়ে তোলার প্রতি আমাদের অঙ্গীকারকেই প্রতিফলিত করে, যেখানে দেশের ভাগ্য নির্ধারণে প্রতিটি নাগরিকের সমান অংশীদারিত্ব থাকবে।
এটি এমন একটি মুহূর্ত, যা আর দেরি করা সম্ভব নয় ৷ নারীর প্রতিনিধিত্ব এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বিলম্ব কার্যত আমাদের গণতন্ত্রের গুণমান ও অন্তর্ভুক্তিমূলক চরিত্রকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রেই এক বিলম্ব হয়ে উঠবে । দশকের পর দশক ধরে আইন প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত, আলোচিত এবং পুনঃনিশ্চিত হয়ে আসছে ৷
এই মুহূর্তে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ স্থগিত রাখার অর্থ সেই সামঞ্জস্যহীনতাকে দীর্ঘায়িত করা— যা আমরা ইতিমধ্যে স্বীকার করে নিয়েছি এবং যা সংশোধন করতে আমরা সক্ষম ৷ ভারত যখন পূর্ণ আত্মবিশ্বাস ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে, তখন এটা অত্যন্ত জরুরি, আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলি যেন সকল নাগরিকের— বিশেষ করে আমাদের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক অংশ জুড়ে থাকা জনগোষ্ঠীর— আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশাকে যথার্থভাবে প্রতিফলিত করে ৷ যথাসময়ে গৃহীত পদক্ষেপই কেবল আমাদের দীর্ঘদিনের প্রতিশ্রুতিগুলিকে সম্মান জানাবে ৷ শুধু তাই নয়, অগ্রগতির এই গতিধারা যেন অব্যাহত থাকে, তাও নিশ্চিত করবে ৷ আমাদের গণতন্ত্রকে আরও প্রতিনিধিত্বমূলক, জন-আকাঙ্ক্ষামুখী এবং ভবিষ্যতের উপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটি সত্যিই এক ঐতিহাসিক সুযোগ ৷
এই মুহূর্ত সম্মিলিত পদক্ষেপের বার্তা দিচ্ছে ৷ কোনও একক সরকার, দল কিংবা ব্যক্তির বিষয় নয়; সমগ্র জাতির এই পদক্ষেপের গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং তা বাস্তবায়নে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয় ৷ আমাদের ‘নারী শক্তি’-র প্রতি আমাদের যে দায়বদ্ধতা রয়েছে, এই বিল তারই প্রতিফলন ৷ তাই নারী সংরক্ষণের লক্ষ্যে কোনও বিল পাসের বিষয়টি যেন সর্বাধিক সম্ভব ঐকমত্যের প্রতিফলন ঘটায় এবং বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয় ৷
এই ধরনের সুযোগ আমাদের আহ্বান জানায়— আমরা যেন শুধু নিজেদের জন্য নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে কাজ করি ৷ এই বিষয়গুলি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, একটি গণতন্ত্রের প্রকৃত শক্তি নিহিত থাকে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বিকশিত করা এবং আরও বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক হয়ে ওঠার সক্ষমতার মধ্যেই ৷
আমরা যখন সংসদের এই ঐতিহাসিক অধিবেশনের দ্বারপ্রান্তে উপনীত, তখন আমি দলমত নির্বিশেষে সকল সংসদ সদস্যকে আহ্বান জানাচ্ছি— ভারতীয় নারীর কল্যাণে গৃহীত এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের সমর্থনে আপনারা সবাই ঐক্যবদ্ধ হোন ৷ আসুন, আমরা পূর্ণ দায়িত্ববোধ ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এই সুযোগকে কাজে লাগাই ৷ আসুন, আমরা এমনভাবে কাজ করি, যা আমাদের গণতন্ত্রের সর্বোচ্চ ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটায় ৷
ভারত সর্বদা প্রমাণ করেছে যে, জাতীয় গুরুত্বের কোনও বিষয় সামনে এলে মতপার্থক্য ভুলে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে পারে সে ৷ এটি তেমনই একটি মুহূর্ত ৷ আসুন, আমরা সকলে মিলে এগিয়ে যাই— সাংবিধানিক মূল্যবোধকে সুদৃঢ় করি এবং জাতীয় অগ্রগতির লক্ষ্যে আমাদের ‘নারী শক্তি’কে ক্ষমতায়িত করি ৷