পহেলগাঁও জঙ্গি হামলা: অভিযুক্ত লস্কর প্রধান হাফিজ সইদ, সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে উল্লেখ NIA-র
2025 সালের 22 এপ্রিল পহেলগাঁও-এ জঙ্গি হামলা হয়৷ নিহত হন 25 পর্যটক ও একজন স্থানীয় বাসিন্দা৷
By PTI
Published : July 6, 2026 at 4:04 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 জুলাই: পহেলগাঁওয়ে জঙ্গি হামলার ঘটনায় লস্কর-ই-তইবার প্রধান হাফিজ সইদের নাম অভিযুক্ত হিসেবে চার্জশিটে উল্লেখ করল ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেটিভ এজেন্সি (এনআইএ)৷ সোমবার এই ঘটনায় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করা হয় এনআইএ-র তরফে৷ সেখানেই অভিযুক্ত হিসেবে হাফিজ সইদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে৷
এই নিয়ে এনআইএ-র তরফে একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে৷ সেখানে জানানো হয়েছে, জম্মুতে অবস্থিত এনআইএ-র বিশেষ আদালতে এই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করা হয়েছে৷ সেখানে পাকিস্তান-ভিত্তিক জঙ্গি সংগঠন লস্কর-ই-তইবার নাম চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে৷ হাফিজ সইদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে এবং নিষিদ্ধ সংগঠন লস্কর-ই-তইবা ও তাদের সক্রিয় প্রক্সি সংগঠন 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট' (টিআরএফ)-এর প্রধান হিসেবে ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ আনা হয়েছে।
তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS), 2023 এবং বেআইনি কার্যকলাপ (প্রতিরোধ) আইন, ১৯৬৭ (ইউএপিএ)-র বিভিন্ন ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে। এনআইএ-র তরফে দেওয়া এই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে হাফিজ সইদের বিরুদ্ধে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং সীমান্তের ওপার থেকে ষড়যন্ত্র করার অভিযোগও আনা হয়েছে।
এনআইএ-র ওই বিবৃতিতে আরও জানানো হয়েছে, মূল চার্জশিটটি 1 হাজার 597 পাতার ছিল৷ সেই চার্জশিটের সঙ্গে এই সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট যোগ করা হয়েছে৷ সেখানে পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র, হাফিজ সইদের ভূমিকা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বৈজ্ঞানিক তদন্ত ও সরেজমিন অনুসন্ধানের মাধ্যমে তদন্তকারীরা যে প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে, সেগুলিই বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এনআইএ-র বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, সীমান্তের ওপার থেকে ভারতের মাটিতে সক্রিয়ভাবে সন্ত্রাসবাদে মদতদাতা হিসেবে পাকিস্তানের সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্রের বিষয়টি সামনে আনতে এনআইএ এই মামলার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।
এই ঘটনার মূল চার্জশিট 2025 সালের 15 ডিসেম্বর জমা দিয়েছিল এনআইএ৷ সেখানে পাকিস্তানি হ্যান্ডলার সাজিদ জাটকে অভিযুক্ত হিসেবে উল্লেখ করেছিল এই তদন্তকারী সংস্থা৷ সেই সঙ্গে ‘অপারেশন মহাদেব’-এর সময় (2025 সালের জুলাই মাসে) নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে নিহত তিন জঙ্গি ও গ্রেফতার হওয়া দু’জনকেও এতে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এছাড়া, পহেলগাম জঙ্গি হামলার পরিকল্পনা করা, হামলায় সহায়তা করা ও তা ঘটানোর ভূমিকার জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন লস্কর বা টিআরএফ-কেও অভিযুক্ত করা হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত বছরের 22 এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পহেলগামে ভয়ঙ্কর জঙ্গি হামলা হয়৷ সেখানে পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিরা 25 জন পর্যটককে গুলি করে খুন করে৷ সেই হামলায় স্থানীয় একজনও নিহত হন৷ অভিযোগ ওঠে, ধর্ম পরিচয় জেনে ওই 25 পর্যটককে হত্যা করা হয়৷ শুরুতে পহেলগাম থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়৷ শুরু হয় তদন্ত৷ প্রাথমিক তদন্তের পর এনআইএ-র হাতে তদন্তভার তুলে দেয় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক৷