বাড়িতে ঢুকে পরিবারের উপর হামলা চিতাবাঘের ! আশঙ্কাজনক 3

বাড়িতে ঢুকে পরিবারের উপর হামলা চিতাবাঘের ! আশঙ্কাজনক 3
Leopard Attack: আহত তিনজনকে রায়পুরে পাঠানো হয়েছে । চিতাবাঘটিকে ধরার জন্য রায়পুর থেকে একটি দল মহাসমুন্দে এসে পৌঁছেছে ।
Published : October 4, 2026 at 4:32 PM IST
মহাসমুন্দ (ছত্তিশগড়), 4 অক্টোবর: বাগবাহারা বন এলাকায় দিন দিন বেড়েই চলেছে হিংস্র চিতাবাঘের আতঙ্ক । শনিবার গভীর রাতে একটি চিতাবাঘ হঠাৎ এক বাড়িতে ঢুকে পরিবারের ছয় সদস্যের ওপর হামলা চালায় । ঘটনাটি ঘটেছে ছত্তিশগড়ের মহাসমুন্দের ঝিটকি গ্রামে ৷ এই হামলায় চারজন পুরুষ ও দুই মহিলা গুরুতর আহত হন । আহতদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক ৷ গুরুতর আহত সবাইকে চিকিৎসার জন্য রায়পুরে পাঠানো হয়েছে । আহতদের মধ্যে বয়স্ক ব্যক্তি, মহিলা ও কিশোর-কিশোরীরা রয়েছে ।
গ্রামবাসীদের তরফে জানা গিয়েছে, রাতে আক্রান্ত পরিবারের সদস্যরা যখন বাড়িতে ঘুমাচ্ছিলেন, তখন তাঁদের মধ্যে একজন শৌচালয়ে যাওয়ার জন্য বাইরে বের হন। ওত পেতে থাকা একটি চিতাবাঘ হঠাৎই ওই মহিলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে । এই আক্রমণে ওই মহিলা গুরুতর আহত হন এবং সাহায্যের জন্য চিৎকার করে ওঠেন । তাঁকে বাঁচাতে বাকিরা সেখানে গেলে তাঁদের উপরও ওই হিংস্র চিতাবাঘটি ক্রমাগত আক্রমণ চালাতে থাকে । শেষে ওই মহিলাকে বাঁচাতে গিয়ে পরিবারের আরও দু'জন গুরুতরভাবে আহত হন ।
গ্রামবাসীরা আরও জানান, এরপর চিতাবাঘটি বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ে এবং সেখানে থাকা লোকজনের উপর হামলা চালায় । বাড়ির ভেতরে আতঙ্ক ও আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়ে ৷ প্রাণ বাঁচাতে মানুষ দিগ্বিদিক ছুটতে থাকেন । পরে পরিবারের এক সদস্য অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে চিতাবাঘটিকে একটি ঘরের ভেতর আটকে ফেলতে সক্ষম হন । চিতাবাঘটিকে আটকে রাখার পর ফোনে পুলিশ ও বন বিভাগকে বিষয়টি জানানো হয় ।
ঘটনার খবর পাওয়ার পর '112' জরুরি পরিষেবার সহায়তায় আহতদের অবিলম্বে বাগবাহারা কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁদের মহাসমুন্দ মেডিক্যাল কলেজে পাঠানো হয় । জানা গিয়েছে যে, গুরুতর অবস্থার কারণে আহতদের মধ্যে তিনজনকে পরবর্তীতে উন্নত চিকিৎসার জন্য রায়পুরে পাঠানো হয়েছে ।
ঝিটকি গ্রামে এই ঘটনার পর পুরো এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে । এর ঠিক একদিন আগেই নিকটবর্তী পান্ড্রিপানি এলাকায় একটি চিতাবাঘ এক ব্যক্তির ওপর হামলা চালিয়েছিল । পরপর দু'দিন চিতাবাঘের হামলার ঘটনায় গ্রামবাসীদের উদ্বেগ আরও বেড়েছে । তাদের ধারণা, দুটি ঘটনার পেছনেই হয়তো একই চিতাবাঘের হাত রয়েছে ৷ যদিও বন বিভাগ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি নিশ্চিত করেনি । চিতাবাঘের উপস্থিতির খবর ক্রমাগত আসতে থাকায় গ্রামবাসীরা রাতে ঘর থেকে বের হতে ভয় পাচ্ছেন ।