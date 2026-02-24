ইঞ্জিন বিভ্রাটে রাজধানীতে ফিরল লেহগামী বিমান, জরুরি অবস্থা দিল্লি এয়ারপোর্টে

ইঞ্জিন বিভ্রাটে রাজধানীতে ফিরল লেহগামী বিমান, জরুরি অবস্থা দিল্লি এয়ারপোর্টে
যাত্রীরা সকলেই নিরাপদে আছেন বলে জানিয়েছে বিমান সংস্থা ৷
By PTI
Published : February 24, 2026 at 11:24 AM IST
নয়াদিল্লি, 24 ফেব্রুয়ারি: ইঞ্জিনে সমস্যা ৷ তার জেরে লেহগামী স্পাইসজেটের বিমান ফিরে এল দিল্লিতে ৷ সূত্রের খবর, বোয়িং 737 বিমানটি SG121 ফ্লাইট পরিচালনা করছিল ৷ তাতে প্রায় 150 জন যাত্রী ছিলেন । যাত্রা শুরু করার কয়েক মিনিট পরেই তাৎক্ষণিকভাবে দিল্লিতে ফিরে আসে এটি ৷ এই ঘটনার পরই ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক (আইজিআই) বিমানবন্দরে পূর্ণ জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয় ।
বিষয়টি নিয়ে জানতে স্পাইসজেটের একজন মুখপাত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় ৷ তিনি বিবৃতি দিয়ে জানান, মঙ্গলবার দিল্লি থেকে লেহগামী একটি বিমান যান্ত্রিক সমস্যার সম্মুখীন হয়ে দিল্লিতে ফিরে আসে । বিমানটি দিল্লিতে নিরাপদে অবতরণ করেছে এবং সমস্ত যাত্রীকে স্বাভাবিকভাবে নামানো হয়েছে ৷ বিমানটির ইঞ্জিনে সমস্যা ছিল ৷ তবে ককপিটে আগুন লাগার কোনও সতর্কতা ছিল না ।
যেহেতু লেহ বিমানবন্দরটি পাহাড়ি এলাকায় অবস্থিত একটি উচ্চ-উচ্চতার বিমানবন্দর, তাই উড়ান সম্পন্ন করার জন্য বিমানের পর্যাপ্ত দক্ষতা প্রয়োজন ৷ যার মধ্যে সুরক্ষা ব্যবস্থার কঠোরভাবে মেনে চলার প্রয়োজনীয়তাও অন্তর্ভুক্ত । বিমান বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, পাইলটদের প্রযুক্তিগত সতর্কতা মোকাবিলা করার বিষয়ে প্রচুর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় ৷ তবে বিশেষ করে যখন তারা পাহাড়ি ভূখণ্ডের উপর দিয়ে উড়ে বেড়ান, তখন সমস্যার মুখোমুখি হলে তাদের উড়ান চালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে যেখান থেকে ছেড়েছিল সেই বিমানবন্দরে ফিরে যাওয়া স্বাভাবিক ।
বিমানটি পুনরায় চলাচলের জন্য অনুমোদন পাওয়ার আগে আরও প্রযুক্তিগত পরিদর্শন করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে । নিয়মিত নিরাপত্তা তদারকির অংশ হিসেবে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ঘটনার বিবরণ পরীক্ষা করার সম্ভাবনা রয়েছে । বিমান সংস্থা এবং তদন্তকারীরা মধ্য আকাশে সতর্কতার কারণ কী তা মূল্যায়ন করার জন্য আরও তথ্যের অপেক্ষায় রয়েছে ।এই ঘটনাটি আবারও বিমান চলাচলে সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে ৷ যেখানে সর্বোপরি যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সতর্কতামূলক সিদ্ধান্তগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় ।