লাদাখ কখনও চিনের অংশ ছিল না ! বেজিংকে কড়া বার্তা
Ladakh: চিনের সাম্প্রতিক মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে বেজিংকে কড়া বার্তা দেওয়ার আর্জি জানাল লেহ অ্যাপেক্স বডি (এলএবি) ।
Published : October 16, 2026 at 4:12 PM IST
লাদাখ, 16 অক্টোবর: লাদাখকে চিনের অংশ বলে দাবি করার প্রতিবাদে সরব হলেন লেহর স্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব । তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, নথিবদ্ধ ইতিহাসে লাদাখ কখনও চিনের অধীনে ছিল না । ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এই ভূখণ্ডের এক ইঞ্চি জমিও ছাড়া হবে না, আকসাই চিনের ক্ষেত্রেও একই অবস্থান নিতে হবে নয়াদিল্লিকে । চিনের সাম্প্রতিক মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে বেজিংকে কড়া বার্তা দেওয়ার আর্জি জানাল লেহ অ্যাপেক্স বডি (এলএবি) । এই বিবৃতিকে ঘিরে ভারত-চিন সীমান্ত বিতর্কে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে ।
সাংবাদিক বৈঠকে এলএবি-র সহ-সভাপতি চেরিং দর্জে লাকরুক বলেন, পশ্চিম লাদাখকে চিনের অংশ বলে দাবি করার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই । তাঁর কথায়, "নথিবদ্ধ ইতিহাসে লাদাখ কখনও চিনের নিয়ন্ত্রণে ছিল না । আমরা চিনের এই বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করছি ।" কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সঙ্গে বৈঠকের আগে এই সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন লাদাখের পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক-সহ অন্য নেতারাও ।
লাকরুকের দাবি, চিনের এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে শুধু প্রতিবাদ জানালেই হবে না, বেজিংকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে হবে যে ভারতের ভূখণ্ড নিয়ে কোনও আপস করা হবে না । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তাঁর আবেদন, চিনের মন্তব্যের কড়া নিন্দা করে জানানো হোক, লাদাখের এক ইঞ্চি জমিও ছাড়া হবে না । তাঁর বক্তব্য, আকসাই চিনও লাদাখের ঐতিহাসিক ভূখণ্ডের অংশ, যা বর্তমানে চিনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং ভারত যার উপর সার্বভৌমত্বের দাবি জানিয়ে আসছে ।
কী বলেছিল চিন ?
ভারত-চিনের মধ্যে সাম্প্রতিক বিতর্কের সূত্র লাদাখের 28টি ভৌগোলিক স্থানের নামকরণ । চলতি মাসের গোড়ায় কেন্দ্রীয় সরকার লাদাখের পাহাড়, হিমবাহ, গিরিপথ, উপত্যকা ও অন্যান্য ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের 28টি স্থানের নাম সরকারি মানচিত্রে নির্দিষ্ট করে । এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য, সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিকে সরকারি মানচিত্রে সঠিক ভাবে চিহ্নিত করা এবং সেগুলি সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানো ।
এর পরেই ভারতের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে চিন । সে দেশের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র দাবি করেন, ভারত একতরফা ভাবে লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং চিন সেই স্বীকৃতি দেয় না । লাদাখের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলির নামকরণের সিদ্ধান্তকেও অবৈধ বলে অভিহিত করে বেজিং । চিনের বক্তব্য, ভারত-চিন সীমান্তের পশ্চিমাংশের সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলি চিনেরই অংশ ।
চিনের এই অবস্থান প্রত্যাখ্যান করে নয়াদিল্লি জানিয়েছে, লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য ও অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ভূখণ্ড । চিনের অস্বীকৃতি প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতাকে বদলাতে পারে না বলেও জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক । ভারতের বক্তব্য, লাদাখের ভৌগোলিক স্থানগুলিকে সরকারি মানচিত্রে চিহ্নিত করা প্রশাসনিক ও মানচিত্র-সংক্রান্ত উদ্যোগ; এর মাধ্যমে দেশের ভূখণ্ডগত অবস্থান স্পষ্ট করা হয়েছে ।
সীমান্তের বাসিন্দাদের পাশে সেনা
লাদাখের সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষের অবস্থানও তুলে ধরেছেন স্থানীয় নেতারা । চুশুলের প্রাক্তন কাউন্সিলর কনচোক স্টানজিন বলেন, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বা এলএসি-সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা বরাবরই দেশের সীমান্ত রক্ষায় ভারতীয় সেনার পাশে দাঁড়িয়েছেন । 1962 সালের ভারত-চিন যুদ্ধ থেকে শুরু করে 2020 সালের গালওয়ান সংঘর্ষ- বিভিন্ন সময়ে লাদাখের মানুষ চিনের সঙ্গে সংঘাতের পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন বলে তাঁর দাবি ।
স্টানজিনের বক্তব্য, লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এই অঞ্চলের যুবকেরা দেশের ভূখণ্ড রক্ষার প্রশ্নে বরাবরই দৃঢ় অবস্থান নিয়েছেন । চিনের সাম্প্রতিক মন্তব্য প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, সীমান্তের বাসিন্দারা দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ভারতীয় সেনার পাশে থাকবেন ।
নুব্রার প্রাক্তন বিধায়ক দেলদান নামগিয়ালও চিনের বক্তব্যের নিন্দা করেছেন । পাকিস্তান ও চিন- দুই দেশের সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত নুব্রা এলাকার মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে তিনি বলেন, লাদাখের বাসিন্দারা চিনের প্রতিনিধি নন; তাঁরা ভারতের সঙ্গেই রয়েছেন এবং থাকবেন । তিব্বতের ধর্মগুরু দলাই লামাকে চিন যেভাবে নির্বাসনে থাকতে বাধ্য করেছে, তা লাদাখের মানুষের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুভূতিতেও প্রভাব ফেলেছে বলে মন্তব্য করেন নামগিয়াল ।
স্বশাসনের দাবিও
চিনের মন্তব্যের প্রতিবাদের পাশাপাশি লাদাখের প্রশাসনিক ভবিষ্যৎ নিয়েও কেন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা চলছে । লাদাখের জন্য নির্বাচিত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল-স্তরের পরিষদ গঠন, তার আইন প্রণয়ন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা এবং সাংবিধানিক সুরক্ষার প্রশ্নে দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানিয়ে আসছেন স্থানীয় নেতৃত্ব । এই বিষয়গুলি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উপকমিটির সঙ্গে বৈঠক করার কথা ছিল লেহ অ্যাপেক্স বডি এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের ।
লাকরুক এর আগে নয়াদিল্লির সঙ্গে আলোচনার অগ্রগতি নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছিলেন । তাঁর বক্তব্য, গত 75 বছর ধরে লাদাখের মানুষ ভারতের সঙ্গে বসবাস করছেন । তাই স্থানীয় মানুষের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব, প্রশাসনিক ক্ষমতা এবং সাংবিধানিক সুরক্ষার দাবিগুলির দ্রুত নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন ।
লাদাখে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া, সাংবিধানিক সুরক্ষা, স্থানীয় যুবকদের চাকরিতে সংরক্ষণ এবং রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের মতো বিষয়গুলি নিয়েও আন্দোলন চলছে । পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক-সহ একাধিক নেতা এই দাবিগুলির পক্ষে সরব হয়েছেন । ফলে চিনের সাম্প্রতিক মন্তব্য ঘিরে প্রতিবাদের পাশাপাশি কেন্দ্রের সঙ্গে লাদাখের রাজনৈতিক সম্পর্কের প্রশ্নও নতুন করে সামনে এসেছে ।
সীমান্ত-বিরোধ
লাদাখ ও আকসাই চিন নিয়ে ভারত-চিনের বিরোধ দীর্ঘদিনের । আকসাই চিন বর্তমানে চিনের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে থাকলেও ভারত অঞ্চলটিকে নিজের ভূখণ্ডের অংশ বলে দাবি করে । অন্য দিকে, চিন লাদাখের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে ভারতের প্রশাসনিক অবস্থানকে স্বীকৃতি দেয় না । ফলে ভৌগোলিক নামকরণ, সরকারি মানচিত্র এবং সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ- প্রতিটি বিষয়ই দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক বিতর্কের কারণ হয়ে উঠেছে ।
লেহ অ্যাপেক্স বডির নেতাদের বক্তব্য, এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রকে আরও স্পষ্ট ও দৃঢ় অবস্থান নিতে হবে । তাঁদের দাবি, চিনের বক্তব্য প্রত্যাহারের জন্য কূটনৈতিক স্তরে চাপ তৈরি করা হোক এবং লাদাখের ভূখণ্ডগত অখণ্ডতা নিয়ে কোনও অস্পষ্টতা রাখা না হয় ।
ভারত-চিন সম্পর্কের ক্ষেত্রে সীমান্তে শান্তি বজায় রাখা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই ভূখণ্ডগত দাবির প্রশ্নে দুই দেশের অবস্থানও পরস্পরবিরোধী । লাদাখের স্থানীয় নেতৃত্বের সাম্প্রতিক প্রতিক্রিয়া সেই বিরোধের রাজনৈতিক ও আবেগগত দিকটিকেই সামনে এনেছে । এখন নজর নয়াদিল্লির পরবর্তী পদক্ষেপে, চিনের বক্তব্যের জবাবে কূটনৈতিক স্তরে কী অবস্থান নেয় কেন্দ্র এবং লাদাখের স্বশাসন ও সাংবিধানিক সুরক্ষার দাবিতে আলোচনার কতটা অগ্রগতি হয় ।