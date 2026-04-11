হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আশা ভোঁসলে

হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আশা ভোঁসলে
হাসপাতালের জরুরি বিভাগে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । এখনও পর্যন্ত তাঁর অসুস্থতা সম্পর্কে পরিবারের তরফে কোনও মন্তব্য করা হয়নি ।
By PTI
Published : April 11, 2026 at 9:55 PM IST
মুম্বই, 11 এপ্রিল: হৃদরোদগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আশা ভোঁসলে । 92 বছর বয়সি ভারতীয় সঙ্গীত জগতের এই নক্ষত্র মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন । হাসপাতালের জরুরি বিভাগে তাঁর চিকিৎসা শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । ইটিভি ভারতের তরফে গায়িকার বোন তথা ভারতীয় সঙ্গীত জগতের আরও এক উজ্জ্বল তারকা মঙ্গেশকরের সঙ্গে । তিনি জানিয়েছেন, গায়িকা চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন । তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল ।
গত আট দশকেরও বেশি সময় ধরে তাঁর কণ্ঠের যাদুতে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে বিমুগ্ধ করে চলেছেন এই গায়িকা । 1943 সালে শুরু হয় তাঁর গানের জীবন । হিন্দি-সহ একাধিক ভারতীয় ভাষায় গান গেয়েছেন । 2011 সালে গিনিস বুক ওর্য়াল্ড রেকর্ডসে তাঁর নাম ওঠে । দুনিয়ার ইতিহাসে তাঁর চেয়ে বেশি সংখ্যক গান আর কেউ রেকর্ড করেননি । তাঁর অসুস্থতার খবরে অনুরাগীদের মধ্য়ে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছে । সকলেই চাইছেন, সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে হেলায় হারিয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠুন তিনি ।
