আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন প্রধানমন্ত্রী, পদক্ষেপ চেয়ে কমিশনকে চিঠি বামফ্রন্টের

আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন প্রধানমন্ত্রী, পদক্ষেপ চেয়ে কমিশনকে চিঠি বামফ্রন্টের
সরকারি প্রচার মাধ্যমের অপব্যবহার করে রাজনৈতিক ভাষণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন, কমিশনের চিঠি দিল বামফ্রন্ট ৷
By PTI
Published : April 19, 2026 at 7:52 PM IST
নয়াদিল্লি, 19 এপ্রিল: দেশবাসীর উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি (মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট) লঙ্ঘন করেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ কয়েকটি রাজ্যে ভোটের আগে এই ভাষণ দিয়ে জনমত প্রভাবিত করতে চেয়েছেন তিনি ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদির বিরুদ্ধে এই অভিযোগ নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে চিঠি দিল বামফ্রন্ট ৷ প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থার দাবি তুলেছে বাম দলগুলি ৷
সিপিআই(এম) সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি এবং সিপিআই-এর রাজ্যসভা সাংসদ পি সন্তোষ কুমার আলাদা আলাদা করে দু'টি চিঠি দিয়েছেন নির্বাচন কমিশনকে ৷ আগামী 23 তারিখ পশ্চিমবঙ্গে প্রথম দফার বিধানসভা ভোট হবে ৷ পাশাপাশি তামিলনাড়ু ও কেরলেও বিধানসভা ভোট রয়েছে ৷ তার আগে সরকারি প্রচারমাধ্যমকে হাতিয়ার করে প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে যে ভাষণ দিয়েছেন, তা জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য, অভিযোগ বামফ্রন্টের ৷
The Prime Minister has misused the #Doordarshan for political messaging through his broadcast on April 18, 2026, while the Model Code of Conduct is in force and elections to the state assemblies of #TamilNadu and #WestBengal are nearing. Usage of the public broadcaster for… pic.twitter.com/60gfWTU8WM— CPI (M) (@cpimspeak) April 19, 2026
সিপিআই(এম) সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি চিঠিতে জানিয়েছেন, প্রধানমন্ত্রীর এই এমসসি লঙ্ঘন গুরুতর ৷ তিনি রাজনৈতিক ভাষণ দিয়ে সরকারি সম্প্রচার দূরদর্শনের অপব্যবহার করেছেন ৷ প্রবীণ বাম নেতা লিখেছেন, "ভাষণের বিষয়বস্তু, সুর এবং ভাষণের বার্তা কোনও ভাবে সরকারি কারণে যোগাযোগ হিসাবে অভিহিত করা যায় না ৷ এটা একেবারে নির্লজ্জ ও প্রকাশ্যে রাজনৈতিক ভাষণ, বিরোধীদের নিশানা করা হয়েছে, একাধিক বিরোধী দলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং ভোটমুখী তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের মতকে প্রভাবিত করাই এই ভাষণের উদ্দেশ্য ছিল ৷"
তিনি আরও লেখেন, "পার্টি ইন পাওয়ার শিরোনামে 4 নম্বর ধারার আওতায় এমসিসি বিধির সরাসরি লঙ্ঘন ৷ সরকারি সম্প্রচারকে ব্যবহার করে নির্বাচন চলাকালীন ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী অসম প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করেছেন ৷ তাঁর এই ভাষণ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের নীতিকে ক্ষুণ্ণ করে- যা আমাদের সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর মূল ভিত্তি ৷"
এই অবস্থায় সিপিআই(এম) সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি নির্বাচন কমিশনের কাছে আর্জি জানিয়েছেন, "এই লঙ্ঘনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে জরুরিভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অবিলম্বে যথাযত ব্যবস্থা নিন ৷" সিপিআই-এর পি সন্তোষ কুমার জানিয়েছেন, "পাঁচটি রাজ্যে নির্বাচনী আচরণবিধি বলবৎ রয়েছে ৷ এমন সময়ে প্রধানমন্ত্রী যে ভাষণটি দিয়েছেন, তার প্রকৃতি রাজনৈতিক ৷ এই ভাষণে দলীয় দাবি এবং বাছাই করা বয়ান উঠে এসেছে, যার উদ্দেশ্য আমজনতার মতামতকে প্রভাবিত করা ৷"
গত 16 এপ্রিল তিনদিনের বিশেষ সংসদীয় অধিবেশনের আহ্বান জানায় কেন্দ্রের মোদি সরকার ৷ 2023 সালে সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হয় ৷ এই বিল অনুযায়ী লোকসভায় মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ নিশ্চিত করাই উদ্দেশ্য বিজেপি সরকারের ৷ এই সংরক্ষণ কার্যকর করতে সংবিধান (131তম সংশোধনী) বিল, 2026; ডিলিমিটেশন বিল, 2026; কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (সংশোধনী) বিল- তিনটি বিল লোকসভায় পাস করাতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার ৷ এই কারণে গত বৃহস্পতিবার থেকে তিন দিনের বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছিল ৷
শাসক দলের উদ্দেশ্য ছিল, লোকসভার আসন সংখ্যা 543 থেকে বাড়িয়ে 816 করা ৷ সেখান থেকে 33 শতাংশ আসন সংরক্ষণ মহিলাদের জন্য নিশ্চিত করা ৷ এর জন্য সংবিধান সংশোধনী বিল পাস করিয়ে 2011 সালের জনসংখ্যার ভিত্তিতে সারা দেশে আসন পুনর্বিন্যাস করতে চেয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷
এর বিরোধিতা করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা থেকে শুরু করে তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সমাজবাদী পার্টির সাংসদ অখিলেশ যাদব এবং বিরোধী সাংসদরা ৷ তাঁদের অভিযোগ, এইভাবে মহিলা সংরক্ষণ ইস্যুকে সামনে রেখে নেপথ্যে আগামী লোকসভার জন্য দলের জমি শক্ত করতে চাইছে বিজেপি সরকার ৷
2011 সালের জনসংখ্যার ভিত্তিতে সারা দেশে পুনর্বিন্যাস হলে উত্তর ভারতের আসন সংখ্যা দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের তুলনায় অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে ৷ কারণ, দেশের উত্তরে জনসংখ্যা দক্ষিণের তুলনায় অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ এদিকে উত্তর ভারতে একাধিক রাজ্যে বিজেপির দাপট অন্যান্য দলের থেকে বেশি ৷ অতএব, আগামী 2029 সালের নির্বাচনে এমনিতেই জয় নিশ্চিত হবে গেরুয়া শিবিরের ৷
16-17 এপ্রিল মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা-বিতর্কের পর গতকাল সন্ধ্যায় লোকসভায় ভোটাভুটি হয় ৷ সংবিধান সংশোধনী (131 সংশোধন) বিল পাস করতে লোকসভার দুই-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ 352 টি ভোটের দরকার ছিল ৷ কিন্তু ভোটাভুটির পর দেখা যায়, বিলের সমর্থনে 298 টি ভোট পড়েছে এবং বিরুদ্ধে 230 জন সাংসদ ভোট দিয়েছেন ৷ অতএব, সংবিধান সংশোধন বিল পাস করিয়ে আসন পুনর্বিন্যাস এবং তার ভিত্তিতে মহিলাদের সংরক্ষণ নিশ্চিত সফল হল না ৷
সফল না-হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গতকাল সন্ধ্যার ভাষণে কংগ্রেস, তৃণমূল, ডিএমকে, সমাজবাদী পার্টি-সহ বিরোধীদের তুলোধনা করেন ৷ সংরক্ষণ বিল পাশ করাতে না-পারার ঘটনাকে ভ্রূণহত্যার সঙ্গে তুলনা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁর অভিযোগ, কংগ্রেস, ডিএমকে, তৃণমূল ও সমাজবাদী পার্টি এই বিল আটকে দিয়ে ভ্রূণহত্যার মতো কাজ করেছে ৷